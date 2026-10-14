"Как же так": Филипп Киркоров потребовал объяснений от Кристины Орбакайте из-за Дени Байсарова

Кристине Орбакайте пришлось оправдываться Фото: личный архив.

Филипп Киркоров затаил обиду на Дени Байсарова. Внук Аллы Пугачевой не пригласил народного артиста на свою первую выставку. В итоге 59-летний король поп-музыки потребовал объяснений от Кристины Орбакайте.

Филипп Киркоров пожаловался, что Дени Байсаров не позвал его на открытие выставки. Народный артист ждал приглашения, но так его и не получил.

Дени Байсаров теперь художник Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

По словам Киркорова, узнав о вернисаже, он связался с Кристиной Орбакайте и поинтересовался, почему его не позвали. Певице пришлось объясниться.

"Я наслышан, и с удовольствием бы посетил выставку нашего Денички. Но он мне не звонил. Когда узнал про то, что был вернисаж, поговорил с Кристиной: «Как же так? А меня не позвал...» Кристина же объяснила мне, что, мол, Дени очень волновался и никого не звал", - цитирует Филиппа Metro.ru.

При этом на дебютной выставке внука Аллы Пугачевой присутствовал Андрей Малахов. "Ну, Малахова и приглашать не надо. Он сам всегда приходит!" - сказал король российской эстрады о крестном отце своих сына Мартина и дочери Аллы-Виктории.

Филипп Киркоров и сам хорошо разбирается в искусстве Фото: Кадр видео.

Напомним, Дени пишет маслом, акрилом и аэрографией. Для московской выставки он за месяц создал 30 работ. По его словам, "получилось эдакое путешествие в мозг, воображение, миры". 28-летний художник признавался, что его вдохновляла научная фантастика, сказки и комиксы, которые он назвал символом свободы.