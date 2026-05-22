Певцов ответил Киркорову, назвавшему его гнилым

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Внезапный скандал разгорелся между Филиппом Киркоровым и Дмитрием Певцовым. Артисты устроили публичные перепалки. Сначала поп-король назвал звезду Ленкома "гнилым человеком и сбитым летчиком". Актер ответил вокалисту хлесткой фазой. Но Филипп еще больше рассвирепел.
Поводом для скандала между Филиппом Киркоровым и Дмитрием Певцовым стал новый "Гамлет". О постановке спорят который день. Сначала Олег Меньшиков отчитал актеров и заявил, что данный спектакль далек от культуры. Его поддержал Певцов, обратив внимание на билеты по 200 тысяч. Кроме того, по словам мужа Ольги Дроздовой, постановка недостойна великого театра.
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В разборки влез Киркоров. Он встал на защиту представления. Исполнителя удивили резкие слова звезды "Бандитского Петербурга".
"Безобразное, кляузное выступление Певцова в отношении спектакля увидел. Хочу сказать: не суди, да не судим будешь", - в сердцах заявил поп-король на одной из музыкальных премий в Москве.
Филипп уверен, что актер просто не может пережить успех коллег. "Наверное, у Певцова сыграла зависть как у сбитого уже давно летчика. Он всегда был гнилой, этот Певцов. Всегда вот такой завистливый, вечно ему все поперек горла. В нем сидит эта гниль", - разгневался бывший муж Аллы Пугачевой.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Дмитрий терпеть хамские заявления не стал. Он хлестко отчитал оппонента. "Я не знаю, кто такой Киркоров. Мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит", - цитирует Певцова НСН.
Певец на выпад оппонента ответил: "Ой. Не знает. Он три или четыре года назад на меня доносы писал, звания хотел лишить, называл мерзостью на эстраде. А теперь не знает, кто такой Филипп Киркоров! Какой лицемер! Врушка ваш Певцов!"
Напомним, несколько лет назад Певцов и Киркоров уже устраивали перепалку в публичном пространстве. Тогда Дмитрий требовал запретить выступления Филиппа. "Этой мерзости не должно быть на российской эстраде", - категорично заявлял актер.
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