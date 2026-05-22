Певцов ответил Киркорову, назвавшему его гнилым

Дмитрий Певцов осадил Филиппа Киркорова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Внезапный скандал разгорелся между Филиппом Киркоровым и Дмитрием Певцовым. Артисты устроили публичные перепалки. Сначала поп-король назвал звезду Ленкома "гнилым человеком и сбитым летчиком". Актер ответил вокалисту хлесткой фазой. Но Филипп еще больше рассвирепел.

Поводом для скандала между Филиппом Киркоровым и Дмитрием Певцовым стал новый "Гамлет". О постановке спорят который день. Сначала Олег Меньшиков отчитал актеров и заявил, что данный спектакль далек от культуры. Его поддержал Певцов, обратив внимание на билеты по 200 тысяч. Кроме того, по словам мужа Ольги Дроздовой, постановка недостойна великого театра.

Певец рассвирепел после плевка в свой адрес Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В разборки влез Киркоров. Он встал на защиту представления. Исполнителя удивили резкие слова звезды "Бандитского Петербурга".

"Безобразное, кляузное выступление Певцова в отношении спектакля увидел. Хочу сказать: не суди, да не судим будешь", - в сердцах заявил поп-король на одной из музыкальных премий в Москве.

Филипп уверен, что актер просто не может пережить успех коллег. "Наверное, у Певцова сыграла зависть как у сбитого уже давно летчика. Он всегда был гнилой, этот Певцов. Всегда вот такой завистливый, вечно ему все поперек горла. В нем сидит эта гниль", - разгневался бывший муж Аллы Пугачевой.

Актер требовал убрать Филиппа со сцены Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий терпеть хамские заявления не стал. Он хлестко отчитал оппонента. "Я не знаю, кто такой Киркоров. Мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит", - цитирует Певцова НСН.

Певец на выпад оппонента ответил: "Ой. Не знает. Он три или четыре года назад на меня доносы писал, звания хотел лишить, называл мерзостью на эстраде. А теперь не знает, кто такой Филипп Киркоров! Какой лицемер! Врушка ваш Певцов!"

Напомним, несколько лет назад Певцов и Киркоров уже устраивали перепалку в публичном пространстве. Тогда Дмитрий требовал запретить выступления Филиппа. "Этой мерзости не должно быть на российской эстраде", - категорично заявлял актер.

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