"Подводная лодка под названием Украина вряд ли всплывет": киевляне все чаще поговаривают о подписании финального документа о мире

По беглым соцопросам в столице уже более 44% недовольных властью, а 33% испытывают за нее чувства стыда Фото: REUTERS.

Автор, которая переехала из украинской столицы до начала СВО, продолжает наблюдать за трагедией, которая разворачивается в Киеве, где уже стоят очереди за водой, а отопления может не быть вообще во многих домах этой зимой.

По беглым соцопросам в столице уже более 44% недовольных властью, а 33% испытывают за нее чувства стыда. Однако киевлянам по телемарафону рассказывают как ВСУ побеждает Москву, гордятся возобновлением ударов по российским НПЗ, которые запретил Трамп, и наблюдают за тем, как Зеленский идет ва-банк, отказываясь проводить выборы.

МАЙДАНА НЕ БУДЕТ. СМЕЛЫХ НЕТ

- Армагеддона в Киеве пока нет. Мы во время Майдана уже многое повидали, поэтому ко всему привычные, - рассказывает мне киевская приятельница. - Под Южным мостом (попавшим под удар российских дронов, - Ред.), к примеру, проходило много кабелей, коммуникаций и, конечно, все может повлиять на подачу тепла, - уточняет знакомая.

- Но сейчас народ бунтовать против власти не рискнет даже если все будут сидеть в полной темноте, без света, воды. К своему разочарованию все уже поняли, что задача - максимально продлевать войну что автоматически означает – продлевать и власть Зеленского, которого по соцопросам не хотят видеть главой государства уже более 60% населения.

- У нас, к сожалению, еще мало до кого доходит, что украинцев использовала Европа для очень грязной и кровавой работы, и вместо кружевных трусов мы получили еврогробы. «Конвейер смерти» не останавливается. И ради этого Урсула фон дер Ляйен обещает помогать Украине бесконечно, утешает Зеленского и не требует выборов. Потому что - вдруг украинцы выберут того, кто заключит мир с Россией? Европе этого не надо.

Как не было бы обидно для самих граждан Украины, много стран ЕС отнюдь не хотят продлевать проживание у себя украинских беженцев. Но возвращаться-то людям – некуда: разве что в лапы ТЦК. Какой уж тут Майдан?

Армагеддона в Киеве пока нет Фото: REUTERS.

В ОЧЕРЕДЯХ ЗА ВОДОЙ КИЕВЛЯНЕ БОЛЬШЕ НЕ ШУТЯТ ПРО ДОНЕЦК

- Более мрачного настроения, чем сейчас в Киеве, представить нельзя, - рассказывает знакомый о последних событиях в украинской столице

- Люди – подавлены, на грани отчаяния. Света в некоторых районах уже не бывает по 8 часов и более. По городу уже рычат генераторы.

- У нас каждый день скачки напряжения в сетях, поэтому останавливаются трамваи и даже метро. Линия скоростного трамвая вовсе парализована. Два года назад пришлось покупать новый холодильник, а теперь может «накрыться» и этот, - делится переживаниями знакомая – киевлянка и продолжает:

- Вчера не было целый день воды, - поэтому делаем запасы в пятилитровые бутыли, чтоб элементарно приготовить еду, смыть за собой в туалете, просто помыться слегка и убрать в квартире. Я ведь жила в Донецке, помню, как люди собирали дождевую воду и фильтровали техническую. Сейчас у нас нет воды во многих домах Киева, но киевляне, которые вынуждены теперь стоять в очередях за водой – помалкивают про Донецк, который так мечтали разбомбить в 2014-м и 2015-м. Это тут предпочитают забыть.

- В Киеве еще относительно тепло, но о зиме большинство думают с содроганием, особенно – те, кому выехать некуда. Аренда квартир на Западной Украине дорожает и за однушку там хотят 1000 евро в месяц. У многих киевлян просто нет таких денег... Но ведь мой родной Донецк так жил много лет, причем с водой там плохо и сейчас, - вспоминает подруга не без горечи.

Киевляне тем временем наблюдают политический поединок Кличко и Зеленского. Несмотря на все удары по киевским ТЭЦ и проклятия Зеленского, Кличко заверил, что отопление в детсады, школы и больницы уже начинает поступать.

- На прошлой неделе ходили на Байковое кладбище, навещали могилу родителей, и увидели, как над Киевом сбивали беспилотники. Потом пошли в «Океан-Плазу» - прозвучала тревога и нас выгнали из торгового центра. Из соседнего «Макдональдса» тоже выгнали всех. Вернулись домой, а там свет вырубили, так и живем,- пишет знакомая киевлянка.

Света в некоторых районах уже не бывает по 8 часов и более Фото: REUTERS.

ВОТ ЭТО БАЛЕТ: «КРОШИТЬ МОСКАЛЕЙ»

По рассказам остающихся в Киеве друзей, в Киевском Оперном идут премьеры новых балетов.

- Оперный театр посещают в основном женщины и многие из них приходят даже на каблучках, - описывает киевлянка новый киевский уклад. - В Опере давали премьеру одноактного балета – «Вариации Доницетии». Все русское тут давно под запретом.

Как долго дамы смогут себе позволить ходить по театрам - не ясно. На днях эпатажная депутат Рады Марьяна Безуглая высказалась на предмет женской мобилизации - мол, гендерных различий на войне не бывает.

Украинки на это реагируют по-разному:

- Ну пусть Марьяна строит тогда приюты и детдома по всей стране, а не бизнес на могильных плитах, которым владеет.

- Мало у нас сирот? Мало детей, которые потеряли отцов? Представить себе невозможно более садистскую власть, - возмущаются украинки, которые и голосовали за душку-весельчака Зеленского 7 лет назад.

Осенний Киев Фото: REUTERS.

- В киевских школах нет мальчиков уже с 12 лет. Их просто стремятся вывезти из этой страны всеми способами! А теперь у нас хотят и девочек еще потерять? - рассуждают киевлянки.

Но есть и такие леди, кто вполне себе готов воевать.

- Ненавижу русских до такой степени, что готова идти на фронт, чтоб «крошить москалей» наравне с мужиками. Темпы мобилизации стоит ускорить за счет женщин. Безуглую поддерживаю, - пишет в соцсетях воинственная украинка. Судя по аватарке, бой-баба. Или за нее пишет офицер ЦИПСО — центра информации и пропаганды?

МАЛЫШЕЙ РУГАЮТ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

- Мы перед началом учебы приводим обычно классы в порядок, ремонтируем, красим, портреты вешаем наших новых «героев», в которые плюнуть хочется, но приходится терпеть, - рассказывает знакомая киевлянка, учительница начальных классов. Так вот мы с коллегой между собой говорили на русском и видимо кто-то подслушал, потому нас вызвала директор, стала отчитывать и угрожать штрафом. Мы ведь по закону даже в школьном туалете не можем говорить на русском языке. Но потом директриса нам предложила альтернативный вариант: сделать уборку в подвале, который и есть школьное бомбоубежище. И мы согласились на уборку. Потому что штраф — 3 тысячи гривен (около 5 тыс. руб. - Ред.) - не по карману. Подвал у нас просторный, убирать пришлось долго.

Сейчас по всей Украине обустраиваются школьные подвалы, которыми в бытность своего президентства Петр Порошенко*, угрожал жителям Донбасса.

А вот что рассказала воспитатель киевского детсада, русскоговорящая киевлянка:

- Привели на днях в группу русскоязычного мальчика и воспитатели детям на украинском представили его всему садику: Ось, знайомтеся — це новий хлопчик, Мішко.

И тут девочка лет четырех давай ему песенку петь на всю группу на чистом русском языке: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» Наши начальницы девочку резко оборвали: «А співати такі пісні ворожою мовою не можна, донечка». Малышка расплакалась. Вступиться за нее было нельзя: штраф тут же влетит, - поведала грустный рабочий эпизод знакомая.

В Киеве еще относительно тепло, но о зиме большинство думают с содроганием Фото: REUTERS.

НАРОД ЗА ЗЕЛЕНСКОГО НАВОЕВАЛСЯ

- Власть обнаглела, погрязла в коррупции. Посмотрите: с Ермака «браслет» сняли, Миндич бегает кроссы по пляжам в Израиле, Мудрую – выпустили из СИЗО, всех своих «дружбанов» по «Кварталу-95» Зеленский уберег от мобилизации. Пора уже их гнать и договариваться с Россией, потому что больше нам никто не поможет, - высказываются киевляне все чаще.

- Наши голоса вообще не в счет, а подводная лодка под названием Украина вряд ли всплывет, и лишь капитан из бывшей команды КВН по-прежнему весел и уверен в себе, отменяет и отменяет выборы, - делится в сети своим возмущением киевлянин.

И пока власть Украины режет льготы для работников вредных производств, беременных женщин, сокращает пособия для инвалидов, детей, угрожает мобилизовать женщин и терроризирует людей, говорящих на русском, киевляне все чаще начинают задумываться — стоило ли так откровенно глумиться над Донецком, участвовать в бандеровских шабашах, которые привели к трагедии всю Украину? И тем чаще в Киеве поговаривают о подписании финального документа о мире. Если Зеленскому надо, пусть сам со своим «Кварталом-95» идет в окоп и воюет за свою власть. А народ навоевался. Хватит.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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