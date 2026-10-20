Икра на понижение: В 2026 году спрос на рыбный продукт из минтая, трески и сельди вырос на 19%

Стоимость красной икры в этом году выросла из-за низкого улова лососевых. И повысился спрос на белую икру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Долго мы смотрели на так называемую «белую» икру с некоторым предубеждением. Но ситуация меняется. Особенно стремительно – в этом году. За январь-сентябрь спрос на нее вырос в среднем на 19% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в сервисе «Платформа ОФД». Все большим уважением у россиян пользуется икра минтая (+22%), трески (+19%) и сельди (+15%).

- Причин несколько, и главная из них - цена, - объясняет Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Напомним, что стоимость красной икры в этом году выросла из-за низкого улова лососевых. И россияне стали активнее присматриваться к другим видам. Но это не единственная причина.

- Сейчас производители стараются преподнести продукт красиво: заботятся об упаковке, увеличивают ассортимент, работают над качеством. Люди начинают пробовать и понимают, что это действительно вкусный продукт, в результате растет потребление, - говорит эксперт.

ПОЧЕМУ СЕЛЬДЬ ДОРОЖЕ ВСЕХ

Самая дорогая в тройке - икра сельди, в среднем 920 рублей за кг. Икра минтая стоит 857 рублей, трески - 750 рублей. Почему сельдь дороже, если спрос на минтай растет быстрее?

- Икра сельди производится не так часто: у этого промысла короткий сезон. И не так много рыбаков, которые занимаются икрой. Это же морока - сельдь добывается на судне, там ее морозят, а на берегу разделывают и засаливают икру, - объясняет Фомин. - К тому же у икры сельди привлекательный вид, что тоже дает наценку.

И действительно, икра сельди – ярко-янтарная, крупная и упругая, поэтому выглядит она эффектнее и стоит дороже. А икра минтая не так презентабельна, зато доступнее по цене.

Самая дорогая в тройке - икра сельди, в среднем 920 рублей за кг. Фото: GHO42/Guy Hoppen / DanitaDelimont.com/Global Look Press

КАК ВЫБРАТЬ И НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ

- Резкого скачка цен, как с красной икрой, не ожидается, - уверен Александр Фомин. - Но со временем, по мере роста спроса, цена может немного подрасти.

По словам эксперта, объемы вылова минтая превышают 2 млн тонн, трески - около 300-350 тысяч тонн, сельди - до 400 тысяч тонн. Производство икры этих рыб гораздо больше, чем красной, так что дефицита не будет. Перед Новым годом возможен небольшой сезонный рост цен, но всегда можно найти варианты дешевле.

Икра – продукт полезный, в нем много важных для организма аминокислот, полезных жиров, витаминов. Но важно выбирать качественные продукты. Вот рекомендации Александра Фомина:

- читайте упаковку: смотрите на даты производства и сроки годности, а также где произведена икра;

- обращайте внимание на внешний вид, икра должна выглядеть привлекательно, не иметь подозрительных пятен и повреждений;

- пробуйте, если дают;

- сомневаетесь - спрашивайте документы, при малейших сомнениях по сроку годности или ветеринарной безопасности можно попросить дополнительные бумаги;

- не уверены - берите одну банку, если все в порядке - вернетесь за добавкой.

- Тут только методом проб и ошибок, больше никак, - заключает эксперт.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

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