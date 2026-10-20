Первая русская настолка: Найдена лопата, на которой тысячу лет назад наши предки играли в нечто вроде шашек и крестиков-ноликов

Деревянная лопата с расчерченным на ней полем для настольной игры. Фото: novsu.ru

- Мы обнаружили фрагмент достаточно крупной лопаты – рабочую часть размером примерно 30 на 40 сантиметров и часть рукояти, - сообщил директор Центра археологических исследований Новгородского государственного университета Сергей Торопов.

- Скорее всего, это была «хлебная» лопата, которую использовали при выпечке хлеба в печи, - рассказал ученый. - Материал похож на древесину дуба. Рабочая поверхность, на которую непосредственно помещали хлеб – ровная и гладкая. А вот на оборотной, выпуклой стороне вырезаны три квадрата, вписанные друг в друга. Это поле для игры в «мельницу».

Линии на лопате были хорошо видны уже в процессе раскопок. Фото: novsu.ru

Деревянная «хлебная лопата» - предмет деревенской утвари, знакомый даже многим современным жителям по телевизионным сказкам. На такое приспособление Иван-дурак обманом усадил Бабу-Ягу и засунул в печь – вместо себя, как она хотела.

Схожую с лопатой функцию выполнял ухват, с помощью которого в русскую печь ставили и вынимали горшки с каким-нибудь блюдом.

Древнюю лопату археологи обнаружили на раскопках в Старой Руссе в культурной слое XI века. То есть ей тысяча лет!

«Мельница» - настольная игра, в которую люди начали играть за 1000-1500 лет до нашей эры – как раз к этому времени относятся дошедшие до наших дней изображения игровых полей. Зародилась игра, скорее всего, в древнем Египте под названием «Девять плясунов». На Руси, если судить по археологическим находкам, стала популярна примерно с IX века нашей эры.

Поле для игры в «мельницу» и набор для игры в современном его виде.

Поле для игры представляет собой три вписанные друг в друга квадрата – средний внутри большого, маленький внутри среднего. Их углы и середины сторон соединены линиями, которые образуют 24 пересечения – узла.

Играют вдвоем, по очереди расставляя в свободных узлах свои фишки – небольшие камешки или костяшки одного цвета. У каждого – по 9 фишек. Ставят по одной. Если кому-то удается выставить три фишки в ряд – как в классических «крестиках-ноликах», в которые играют на поле три на три клетки, то можно снять с «доски» любую фишку противника.

Расставив все фишки, игроки начинают по очереди их двигать на ближайшие свободные узлы. Задача – опять же собрать свои фишки в линию из трех штук, снимая фишки противника – по одной за каждую «тройку». Их и называют «мельницами».

Если в процессе игры кто-то из игроков остается с тремя фишками, то каждая становится «дамкой». Как в шашках. В «мельнице» можно переносить свою «дамку» на любой свободный узел поля.

Проигрывает тот, у кого останется две фишки.

Лопата, на которой играли в «мельницу», не сильно удивила археологов. По словам Сергея Торопова, встречаются поля, процарапанные или вырезанные на ровных поверхностях каких-то бытовых предметов.

- Вероятно, дело в простоте и распространённости игры, - пояснил ученый. - В любой момент можно было расчертить поле на ровной поверхности, подобрать подходящие фишки (например, мелкие камушки, лежащие под ногами) и скоротать время.

«Мельница» и по ныне не забыта. Игру можно заказать через интернет. Или поступить, как предки – что-нибудь расчертить. Необязательно лопату – можно изобразить игровое поле на бумаге.

Почему бы не попробовать? Не почувствовать себя древними новгородцами?

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