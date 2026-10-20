У каждого второго ученика - репетиторы: ВЦИОМ обнародовал результаты опроса родителей школьников

Более половины детей занимаются с репетиторами сразу по нескольким предметам. Фото: Monkey Business Images//Shutterstock/Fotodom

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса родителей школьников. Нагрузку в школе большинство респондентов (62%) оценили как нормальную, а треть - как большую. Соотношение довольных и недовольных, впрочем, меняется в зависимости от возраста школяров: в младших классах о перегруженности детей сказали 21% родителей, в средних - 32% а в старших - 41%, то есть почти каждый второй.

А что со знаниями? Не зря дети впахивают? Более двух третей (67%) опрошенных сокрушались: мол, школа сегодня дает недостаточно подготовки, чтобы дети могли поступить в вуз без дополнительных занятий.

Первые помощники тут - репетиторы. В старших классах к их урокам обращаются 55% учеников, в средней школе - 35%, в младшей - 26%. Да-да, и малыши туда же. Более половины детей занимаются с репетиторами сразу по нескольким предметам. И это для большинства родителей - серьезная нагрузка на семейный бюджет.

- Связь школьной нагрузки и репетиторства — это не столько вопрос «перегруза» или «недогруза». Репетиторы на разных этапах обучения используются для разных задач. В старших классах - как способ повысить шансы на поступление в вуз, - отметил руководитель практики «Молодежь и образование» Аналитического центра ВЦИОМ Александр Одинцов. - Для образовательной политики это означает, что недостаточно регулировать только объем домашних заданий и школьной нагрузки в целом. Необходимо гармонизировать подготовку в старшей школе с требованиями вузов особенно по предметам, значимым для поступления, и развивать более доступные формы дополнительной подготовки — иначе разрыв между теми, кто может оплачивать репетиторов, и теми, кто не может, будет только расти.

В числе других популярных способов “наверстывания” - онлайн-курсы в записи или онлайн-тренажеры (ребята средних и старших классов), кружки и факультативы, помощь родителей или старших родственников (76% младшеклассников!). Не такие популярные, но тоже используемые приемы - перевод ребенка в более сильную школу (каждый 10-й) или в более сильный класс (5%).

А без допов кто-то обходится? Есть такие, и немало - примерно 35% опрошенных. И ровно столько же считает, что школьной подготовки вполне достаточно для поступления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не только проходной балл: что выяснить про колледж на Дне открытых дверей

«Транслируется недоверие школе»: Родительский комитет выступил за отмену ВПР