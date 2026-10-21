Соври о Родине дорого: Вражеская пропаганда платит нашим 10-летним детям за ложь о России

Малолеткам платят тысячи долларов за вранье о России в Сети. Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/globallookpress.com

ДРАНАЯ «КОШКА СВОБОДЫ»

Близкий товарищ сообщил мне между делом: «Твою крестную дочку в полицию замели, ничего серьезного». Я взволновался, начал расспрашивать.

14-летнюю Дашу задержали у Болотной площади 26 сентября. На подходах к, не падайте с дивана, тайному детскому митингу «Кошка по кличке Свобода». Суть по-детски проста - митинг привязали к поискам свободы в образе кошки. Нужно было делать вид, что ищешь ее и зовешь: «Свобода! Свобода!». Представляете, как это может выглядеть в инфернальном исполнении десятков детских голосков… Лозунг заменили метафорой, не подкопаться. Формат - флешмоб, а там как пойдет. Хитро! Как детей собрали? Да всего за неделю через ролики в ТикТоке, их сделали в стиле объявлений о пропавших животных.

Мы, взрослые, обычные родители, не знали об этом мероприятии, даже не догадывались. Иногда дети крепко хранят свои секретики.

Я сразу перешел к практическим вопросам:

- Дашу в отделение доставляли? На учет поставили?

Товарищ помотал головой:

- Она проспала… опоздала на этот перформанс на час. Полиция остановила ее у «Кропоткинской», минут 20 просматривала телефон. Я так понял, устанавливали организаторов. Посоветовали «гулять в другую сторону».

Дома Даше удалось грамотно соскочить с этой гнилой темы с драной кошкой. Даже не ругали. Товарищ пояснил:

- Сама рассказала, а я авансом обещал не ругать. До сих пор еле сдерживаюсь.

СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ РОДИТЕЛЕЙ

Мне стало мучительно интересно - кто же так ловко проманипулировал нашими детьми? Кто их политически активировал и вовлек в непонятное?

Я не случайно употребил «мучительно». Я был в Бесланской школе, приехал из Грозного через три часа после ее захвата. Ничего не пропустил, стараюсь не вспоминать эти дни, хотя прошло 22 года. Наверное, самое кровавое использование детей для политического шантажа.

С «драной кошкой» обошлось бескровно. По данным МВД, лишь десяток задержанных в Москве, Питере и Владимире. Думаю, несколько родителей пережили сердечные приступы, кого-то из детей выпороли, а кого-то лишили сладкого, компьютера и карманных денег.

По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, задержаны «как минимум 9 админов разных сообществ», «в основном дети», «их передали родителям». Админы - это уже «разведпризнак». В отличие от стихийного флешмоба, это мероприятие продвигали по всем канонам интернет-маркетинга. И занимались этим спецы. Кто?

«ДЕВОЧКА ИЗ АЛЕППО»

По всем признакам мы столкнулись с настоящей операцией. Концов у нее нет. Поиск в интернете дал такой результат. Впервые о «кошке Свободы» сообщил в начале сентября только что созданный аккаунт «Люди против» - крошечный, но четко заточенный под аудиторию 10 - 14 лет. В нем десятки роликов, часть из них сделана ИИ. Аккаунт начали быстро раскручивать с ноля, всего за два дня он набрал 8 тысяч подписчиков в ТикТоке и 2 тысячи в Телеграме. Автор аккаунта назвался 15-летним. Уверял, что «никогда не занимался политикой». Как говорится, «детям зашло». И по их пабликам покатилась цепная реакция.

Уже 22 сентября, за четыре дня до акции, все эти стартовые аккаунты были удалены. Шито-крыто, чистая работа.

А история с пропавшей кошкой зажила своей жизнью. Кто конкретно вел эту боевую информационную операцию, предположений множество. Но не было сомнений: новую технологию работы с детьми обкатали и зафиксировали.

С детьми вообще удобно работать. У них нет пока морали и сомнений. Они ничего не боятся и легко внушаемы. Ватикан в ХIII веке неплохо нажился на «Детских крестовых походах». Почти всех их участников продали на невольничьих рынках Ближнего Востока. Можно вспомнить и свежие примеры, когда дети становились драйверами мировой политики. Лично застал «работу» некой «девочки Баны из Алеппо». Накануне взятия города сирийской армией она на хорошем английском строчила твиты прямо из разрушенного города про то, как «Путин лишил ее детства». Они моментально оказывались на первых полосах британских газет… Потом уже выяснилось, что «девочкой Баной» работал дядя из Лондона, из офиса «Сирийской обсерватории по правам человека». От него до Алеппо было 3 тысяч километров. Но технология воздействия через образы детей оказалась рабочей.

А через пару недель после «драной кошки» для наших детей запустили новый флешмоб, из которого торчал чуб украинских спецслужб.

ГОЛОДОМОР С ВЫВЕРТОМ

В начале октября по детским аккаунтам в ТикТоке прокатилась волна таких роликов, что волосы вставали дыбом. Я пока не видал более чудовищной лжи. Но наши дети, требующие «остановить голодомор в Олешках», в суть не вникали, просто боролись за все хорошее. И кидались отборными обвинениями. По странному совпадению, в те же дни по Европе шли аналогичные уличные акции, устроенные украинцами, бежавшими в ЕС. Не осталось сомнений, где бьет этот ядовитый источник.

Эти девочки явно не в курсе, где Алешки и зачем ВСУ устроили там блокаду. Не в курсе даже, что Олешки - чисто украинское написание. И оно выдает заказчика. Но за легкие деньги готовы множить вранье. Ведь сверстники верят им больше, чем взрослым... Фото: Социальные сети.

Больше всего меня выморозила фраза из детских уст: «В Олешки украинская армия доставила 4 тонны еды дронами»… Я аж закряхтел, как прочел. Это не просто ложь, это какой-то кровавый выверт. В Алешки ВСУ доставляют дронами только взрывчатку. Согласно плану экс-министра обороны Украины Федорова, анонсировавшего террор на этих территориях. Поэтому жители городка Алешки на Херсонщине оказались в таком жутком положении. Их даже эвакуировать невозможно без потерь.

Город с нашей стороны Днепра, на свою беду, в считаных километрах от фронта. Его достает даже артиллерия ВСУ. А с мая этого года на дорогах вокруг начали массово кружить укропско-американо-литовские дроны «Хорнет» или «Марсианин 2». FPV-дроны тоже летят с украинской стороны в этот 20-тысячный городок. Они и выжгли все машины, доставляющие в Алешки еду. В Алешки через «А». Я был в этом городке после освобождения, в 2022-м. И местный житель тогда, скривившись, так прокомментировал мне «незалежное» название:

- Олешки! Здесь что, олени живут?

Крыть было нечем. То, что наши дети сейчас используют украинское название, кроме указания на заказчиков, лишь добавляет шизофреничности этой истории. Но разработчиков операции смутить невозможно. Для смущения нужна хотя бы фрагментарная совесть…

НЕ СМОТРЕЛИ КАРТУ РОССИИ

Любопытно, что за ролики про «голодомор в Олешках» платили биткоинами - эквивалент 1500 долларов. Это выяснилось, когда порядочные блогеры рассказали публично про предложения им поучаствовать в этом «флешмобе». Повелись только дети.

Дети, поленившиеся посмотреть карту России, дети, не интересующиеся СВО и своей историей. Дети, которых интересуют только деньги… Легкие деньги: записать ролик для опытной кривляки из ТикТока - дело пяти минут.

А вот здесь вылезает наша вина, взрослых. Где-то мы недосмотрели. Глупые дети, как говорят, «с пола подняли себе тяжелую статью», называется она «дискредитация Вооруженных сил России». От 30 000 рублей штрафа до 7 лет колонии. А состав преступления записан на видео - Российскую армию обвинили в том, что она мучает голодом своих же граждан. В своем же городе. Приехали.

Для организаторов всей операции это тоже результат - раскачка нашего общества, тыла…

Поговорите об этом со своими сыновьями, дочками. Или с ними будут говорить наши враги.

КОМПЕТЕНТНО

«Карбышев», практикующий специалист по информационной безопасности в Сети, ответил на главный вопрос спецкора «КП»: «Что делать?».

- Школьников «качают» с начала СВО, но этой весной активизировались. Стало меньше дураков, поджигающих за 10 тысяч рублей релейные шкафы. Жесткие сроки отрезвили многих. И тогда враг спустился ниже по возрасту - 10 - 14 лет.

Схема противодействия этому простая:

Мониторить Сеть и отслеживать такие операции.

Устанавливать участников, с ними записывать контрконтент.

Перекрывать контент врага многократно своим.

Добиваться закрытия враждебных аккаунтов через массовую подачу жалоб в администрацию интернет-ресурсов.

«Прощать, разъясняя», тех, кто в первый раз и случайно. Жестко карать организаторов. Жаль, что верхушка часто за границей...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наши военные прорываются в Алешки, рискуя жизнью

В городе Алешки тяжелая ситуация с весны. До лета какие-то гуманитарные конвои еще прорывались

туда, но 27 мая Минобороны Украины заявило, что запускает программу «Логистический локдаун». На нее было выделено 5 миллиардов гривен. Нет, не на продукты и лекарства, а на закупки ударных дронов среднего радиуса действия, чтобы устроить в Алешках и многих других городах русской Херсонщины, Запорожья и даже Крыма блокаду, чтобы наказать их жителей показательно и жестоко за то, что они теперь - часть России.

И поставки продуктов российскими военными и волонтерами по единственной дороге Алешки - Раденск, ведущей в город из тыла, оказались под огнем. Местные назвали ее «Дорогой смерти». Между охотой на машины бандеровские операторы дорогу еще и минировали.

По словам губернатора Херсонской области, за половину 2026 года украинскими войсками под Алешками было уничтожено 10 российских машин скорой помощи. И завоз продуктов, и эвакуация жителей стали невозможны. По данным чиновников области, в Алешках остаются около 1,3 тысячи человек. Для них за все лето удалось завезти лишь две тонны «гуманитарки». Это наши военные на «буханках» и квадроциклах, рискуя жизнью, прорывались в страдающий от голода город по бездорожью и лесополкам.

Над россказнями бандеровцев о том, что они сбрасывают в Алешках продукты и лекарства с дронов, в городе грустно смеются. Представьте себе фашистов, кормящих жителей блокадного Ленинграда. Что-то не бьется, верно? Хотя обстоятельства в целом схожи.

СПРАВКА «КП»

Любимая фраза организаторов информационных атак: «Ты ребенок, тебе ничего не будет». Будет.

Уголовная ответственность за массовые беспорядки и содействие терроризму наступает с 14 лет.

А по Административному кодексу, до 16 лет за ребенка отвечает еще и родитель. Статья- «неисполнение родительских обязанностей».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Город стал тиром с живыми мишенями: Что говорят жители Алешек о терроре ВСУ