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19 октября 2026 4:00

«Маньяков стало меньше. Но мы ищем серийников по всей России»: как уникальное подразделение в СК расследует серийные преступления

Следователь-криминалист СК Маслова рассказала о поисках серийников по всей РФ
Александр РОГОЗА
Фото: Управление взаимодействия со СМИ СК России

Фото: Управление взаимодействия со СМИ СК России

19 октября отмечается День образования службы криминалистики - профессиональный праздник следователей-криминалистов, работающих в системе СК. Это люди особого склада. Их задача на месте преступления – найти следы и улики, которые помогут выйти на злодея. Но у некоторых есть еще и своя дополнительная специфика.

Накануне корреспонденту «КП» удалось пообщаться с сотрудницей уникального подразделения при Криминалистическом центре Следственного комитета России. Эта группа из пяти человек, работающая с 2014 года, занимается исключительно выявлением и расследованием серийных преступлений – убийств, изнасилований. Условно говоря, это главные в нашей стране охотники за маньяками. За время существования отдела с участием его сотрудников были раскрыты более 50 серий, включающих более 400 различных эпизодов.

«ЭКСПЕРТ НАМ СРАЗУ СКАЗАЛ: У УБИЙЦЫ ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА»

- Мы ведем учет зарегистрированных в разных регионах России серийных преступлений. В том числе и предположительно серийных, - рассказывает старший следователь-криминалист второго отдела методико-криминалистического сопровождения расследования отдельных видов преступлений методико-криминалистического управления ГУ криминалистики (Криминалистического центра) СК России Наталья Маслова. - Бывает, что есть несколько преступлений с одинаковыми криминалистическими признаками. Мы собираем информацию со всей страны, по каждому случаю оказываем криминалистическое сопровождение. Если требуется наша помощь на местах, выезжаем «в поля». И это бывает достаточно часто - занимаемся поиском новых улик, проверяем старые вещдоки с учетом современных возможностей экспертиз.

Старший следователь-криминалист Наталья Маслова. Фото из архива героя публикации

Старший следователь-криминалист Наталья Маслова. Фото из архива героя публикации

Серией следователи называют от двух и более одинаковых преступлений, совершенных одним и тем же лицом. Подразделение, в котором работает Наталья, занимается не только маньяками, но и убийцами, имеющими корыстные побуждения – например, вооруженными грабителями частных домов.

При этом работа ведется и по свежим преступлениям, и по нераскрытым делам прошлых лет. Бывает, уже в наши дни удается установить, что ранее не связанные между собой убийства на самом деле были серией. Преступников, когда-то сумевших уйти от наказания, находят. Но и по серийникам, которые уже сидят за решеткой, отдел тоже работает – выявляя дополнительные эпизоды. Среди «клиентов» отдела Битцевский маньяк Александр Пичушкин (49 доказанных убийств, отбывает пожизненное заключение), Владимир Миргород (в 2012-году его судили за 16 убийств, а в 2025-м приговорили ко второму пожизненному за еще 16, совершенных в 2000-х), Бугурусланский маньяк Сергей Карпук (летом 2026-го его приговорили к 18 годам за убийства 6 женщин в 2000-х) и многие другие.

Бугурусланского маньяка Сергея Карпука вывезли на место одного из убийств. Фото из архива героя публикации

Бугурусланского маньяка Сергея Карпука вывезли на место одного из убийств. Фото из архива героя публикации

- На Карпука мы вышли оперативно-следственным путем, - уточняет Наталья Маслова. - Те убийства все это время были нераскрытыми, но у нас был биологический материал преступника. Найти убийцу помогли возможности современных генетических исследований. Сейчас мы можем не только установить ДНК-профиль конкретного лица или его гаплотип (регион, откуда родом предки фигуранта. – Авт.), но и его фенотип! Это цвет глаз, цвет волос - с достаточно высокой степенью точности, под 98-99%. То есть, это уже конкретные внешние приметы преступника. Нам эксперт сразу сказал, что у этого убийцы голубые глаза и светлые волосы с рыжиной. Это сильно сузило поиск. Но Карпук у нас остается в разработке. Есть основания полагать, что жертв могло быть больше.

Маньяк Сергей Карпук показывает, как убивал одну из женщин. Фото из архива героя публикации

Маньяк Сергей Карпук показывает, как убивал одну из женщин. Фото из архива героя публикации

ПРЕСТУПНИКИ ТОЖЕ УЧАТСЯ

- Если говорить именно о серийных убийствах, у большинства из них меркантильные мотивы или сексуальные?

- Сексуальные. Но при этом в наши дни в целом можно отметить снижение количества именно убийств. Чаще встречаются серии половых преступлений - изнасилований и насильственных действий сексуального характера. К сожалению, в большинстве случаев они совершаются в отношении несовершеннолетних.

- То, что убийств стало меньше, это результат развития системы безопасности и техники, которая помогает быстрее ловить преступников – камер на улицах и так далее?

- В большей степени да. Возможно, на это влияют и социальные факторы, изменение уровня жизни. Ситуация совсем не такая, как было в 1990-х или даже 2000-х. Нужно отметить, что и именно маньяков становится меньше. Эти люди где-то скрыто удовлетворяют свои потребности, нашли другие способы получать разрядку. И это может быть вообще не связано с насилием.

- С развитием технологий преступники тоже стали более осторожными и стараются не оставлять очевидных следов?

- Да, можно сказать, что преступность профессионализируется. Преступники ведь тоже отслеживают информацию – в СМИ, а также в фильмах и сериалах, которые снимают о современных методиках поисков преступников.

Один из полевых выездов уникального подразделения. Фото из архива героя публикации

Один из полевых выездов уникального подразделения. Фото из архива героя публикации

ИИ В ПОМОЩЬ

- А Искусственный интеллект помогает выявлять преступников?

- С этого года мы как раз начали использовать ИИ для выявления преступлений, которые могут быть частью одной серии. В том числе речь идет об эпизодах, которые имели место на разных территориях. Некоторые серийники могут действовать не только в хорошо знакомой им местности или регионе проживания. Там, как правило, и начинается серия. Но затем они могут и расширяют свою преступную географию, уезжают в иные регионы. Поэтому в систему загружаются определенные данные по уголовным делам в разных уголках страны и нейросеть помогает найти похожие детали, которые указывают на возможную серию.

- И каковы результаты?

- Уже есть случаи, когда выявленные ИИ серии при перепроверке человеком подтверждались. Но мы, повторюсь, пока только в начале этого пути. Мы пробуем, сверяемся - насколько можем доверяться искусственному интеллекту в нашей работе. Человека он все равно не сможет переплюнуть в анализе с большим числом нюансов. Но для нас ИИ может быть хорошим подспорьем помощь при обработке больших массивов данных. То есть, он может лишь подсказать, к каким эпизодам стоит присмотреться. Но дальше мы уже сами все заново просматриваем. Если выявляем серии, начинается более узкая проверка – просматриваем сводки, изучаем отказные материалы. Ищем похожие случаи, которые могли не попасть в поле нашего зрения.

- Получается, сейчас это все вручную человек делает, рутинно просматривая кучу документов. А нельзя эту часть работы тоже поручить ИИ?

- Наверное, когда-нибудь мы к этому придем. Но еще нужна серьезная техническая доработка. Сейчас было бы странно загружать в ИИ настолько большие массивы служебных внутренних данных – исходя из вопросов секретности и защиты информации.

ДО ЧЕГО ТЕХНИКА ДОШЛА!

- Современный следователь-криминалист СК России серьезно вооружен технически. Какая криминалистическая техника чаще всего используется на местах преступлений и дает результат?

- Конечно, случаи бывают разные. Но непосредственно на месте преступления мы, пожалуй, больше всего используем источники криминалистического (экспертного) света (подобные устройства часто показывают в детективных сериалах – условно говоря, это лампы с «ультрафиолетом». – Авт.) – например, «Микс-450». Их применяют в затемненных комнатах для поиска следов, которые не видны обычному глазу. Причем кримсвет имеет несколько спектров – от ультрафиолета до инфракрасного. Соответственно, разные виды такой техники позволяют выявить различные следы – например, отпечатки рук или пальцев, волокна, следы обуви, а также сразу отличить кровь от спермы или слюны. Для поиска мест захоронений тел мы используем георадары, которые выявляют пустоты в грунте и так далее, а если ищем что-то в воде – гидролокаторы. Когда работаем на большом пространстве, в случае необходимости применяются квадрокоптеры. И это только малая часть большого криминалистического арсенала.

- Насколько я знаю, сейчас уже почти вся техника, используемая нашими криминалистами, - российского производства.

- Да, раньше мы закупали продукцию европейских и американских производителей. А с 2016 года начались отечественные разработки. Многие образцы, кстати, по своим возможностям даже получше импортных аналогов.

- А есть какие-то старые технологии, которые актуальны по сей день?

- Ну вот, например, у нас по-прежнему есть специалисты, которые со слов очевидцев и потерпевших создают рисованные портреты. Для следствия это тоже серьезное подспорье. Например, когда мы искали орудовавшего в Екатеринбурге Подмостового маньяка (насильник почти всегда нападал на женщин под мостами. – Авт.), одна из жертв очень подробно его описала. Как показали последующие события, у нас на руках оказалось почти фотографическое изображение преступника. Его в итоге задержали. Дмитрий Баласов в 1990-е его за убийство молодой женщины и ее 3-летней дочери, а также серию разбойных нападений и изнасилований приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Хотя могли дать пожизненное. Выйдя на свободу, он начал новую серию – было еще одно убийство и более 30 изнасилований. В 2019-м его все-таки осудили на пожизненный срок.

Слева - фотография маньяка Дмитрия Баласова, справа - рисунок художника СК со слов выжившей, по которому искали убийцу.

Слева - фотография маньяка Дмитрия Баласова, справа - рисунок художника СК со слов выжившей, по которому искали убийцу.

P.S. Редакция «Комсомольской правды» от всего сердца поздравляет российских криминалистов с их праздником. Спасибо за Ваш тяжелый и очень важный труд!

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