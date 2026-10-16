Гросси признал угрозы для Запорожской АЭС. Фото: Mohammed Al-Rifai/dpa/Global Look Press

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 17 октября:

1. Новости с передовой: освобождены 12 населенных пунктов за неделю

2. Гросси признал угрозы для Запорожской АЭС

3. Истеричность Зеленского все больше пугает Запад

4. Желающих безоглядно платить Киеву все меньше

5. Брюссель отдаст Киеву 10 истребителей

6. В Раде признали нежелание Банковой вести переговоры о мире

7. Зеленский пригрозил Европе наплывом украинских беженцев

8. Украинскому Минфину не хватает 40 млрд на войну

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 17 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

«Север» освободил Лукашово, Лобановку, Резниково, Купино, Нефедовку Черное, а также Варваровку и Николаевку в Харьковской области.

Противник потерял более 1675 боевиков. Подбиты пять бронемашин и 82 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и восемь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: 1550 бойцов и 18 бронемашин, 94 автомобиля и 11 станций РЭБ.

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли более 1155 солдат и офицеров. Поражены девять бронемашин, и 198 автомобилей. А также 13 орудий и две станции РЭБ.

Штурмовики «Центра» освободили Новотроицкое, Петровское и Лидино в ДНР. Потери ВСУ превысили 2740 военнослужащих. Утилизированы 37 бронемашин, 76 автомобилей и 11 станций РЭБ.

Освобождено Доброполье

Бойцы «Востока» освободили Никольское в Запорожской области. Потери противника - 1695 человек. В утиль отправлены семь бронемашин, 53 автомобиля и две станции РЭБ.

«Днепр» уничтожил до 240 националистов. Сожжены 116 автомобилей и девять станций РЭБ.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб. Поразили два снаряда HIMARS и четыре крылатые ракеты «Фламинго». Приземлили ракету «Нептун» и 5695 дронов.

Вечером пятницы верховному доложили об освобождении Доброполья.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 17 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Гросси признал угрозы для Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признал, что нехватка дизеля на Запорожской атомной электростанции создает угрозу ядерной безопасности. Он заявил: «Наличие дизтоплива на ЗАЭС - вопрос критической важности. Истощенные запасы повышают риск угрозы ядерной безопасности в случае очередной потери внешнего электроснабжения». Накануне на ЗАЭС точную оценку возможного срока работы на дизтопливе не назвали. Если в Киеве кто-то этому рад, то пусть изучит розу ветров.

Истеричность Зеленского пугает Запад

Александр Меркурис, британский эксперт, полагает, что те, кто принимает решения в странах Запада, сейчас все больше опасаются рискованных решений Владимира Зеленского на фоне ухудшения ситуации на фронте. Английский аналитик в эфире YouTube-канала заявил: «Американцы все больше тревожатся из-за сложившейся ситуации и понимают, что Зеленский – человек, готовый пойти на что угодно». Накануне США не удалось отговорить Киев от ударов по НПЗ в России. А кто-то на это надеялся?

Зеленский продолжает шантажировать страны Старого Света Фото: REUTERS.

Желающих безоглядно платить Киеву все меньше

Роб Йеттен, голландский премьер, заявил, что в Евросоюзе все меньше тех, кто реально готов увеличить финансовую поддержку киевского режима. На полях заседания Совета Европы в Брюсселе он так и сказал: «Я не удовлетворен количеством стран, которые готовы выделить дополнительные средства на увеличение финансовой помощи Украине». Сдох Максим, да и хрен с ним.

Брюссель отдаст Киеву 10 истребителей

Барт Де Вевер, бельгийский премьер, заявил о передаче ВСУ десяти истребителей F-16 в ближайшие три месяца. Брюссель и Киев также обсудили поставки боеприпасов к самолетам, которые производит бельгийская компания FN Herstal. Показательно, что, по данным телеканала VRT, четыре переданных ранее по документам самолета остаются в бельгийских ангарах - их используют для обучения украинских техников, из-за своего состояния они годятся лишь на запчасти. Еще три обещанные машины выработали полетный ресурс. Таких друзей — за мошонку и в музей.

Брюссель отдаст Киеву 10 истребителей Фото: REUTERS.

В Раде признали нежелание Банковой вести переговоры о мире

Анна Скороход, депутат Верховной рады, признала, что Киев вести переговоры об урегулировании конфликта с Москвой не хочет от слова совсем. Парламентарий заявила это в интервью украинской журналистке Лане Шевчук, на ее YouTube-канале. Она отметила реакцию официального Киева на заявления представителей Москвы о готовности возобновить переговоры «хоть завтра»: «Что в ответ делает Украина? Ничего». Скороход полагает, что, если бы Москва и Киев начали переговоры прямо сейчас, то могли бы « к чему-то прийти» уже к зиме. Но в незалежной возобновлять диалог не хотят, а вместо этого «со слайдиками бегают и красиво орут». Насчет того, что орут красиво — это момент спорный…

Зеленский пригрозил Европе наплывом украинских беженцев

Владимир Зеленский продолжает шантажировать страны Старого Света. На этот раз на полях саммита ЕС в Брюсселе он угрожал изнеженным европейцам новым миграционным кризисом. Украинский лидер заявил, что, в случае проигрыша незалежной 20 миллионов украинцев хлынут на запад. Так и сказал: «А что будет, если мы падем? В Европу приедут 20 миллионов украинцев... Для меня это очевидно». Ну, миллионов десять туда уже приехали. Переживут и 20...

Украинскому Минфину не хватает 40 млрд на войну

Сергей Марченко, глава Минфина незалежной, на саммите представителей стран G7 в Бангкоке заявил, что необеспеченные военные потребности киевского режима на 2027 год составляют 40 млрд евро. Марченко так и сказал: «Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет 70 млрд евро, из них 40 млрд евро сейчас остаются необеспеченными». Общий дефицит украинского бюджета с учетом всех запланированных доходов и расходов достиг 96 млрд долларов. Всю жизнь с протянутой рукой.

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