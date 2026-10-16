Лолита рассказала о казусе с микрофоном прямо на сцене: «Какой-то идиот за кулисами»

Во время беседы с журналистами исполнительницу попросили поделиться впечатлениями от прошедшего мероприятия Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российской певице Лолите Милявской забыли включить микрофон во время выступления на концерте «День Рождения МУЗ-ТВ. 30 лет». Об этом артистка рассказала корреспонденту KP.RU после своего выхода на сцену.

Во время беседы с журналистами исполнительницу попросили поделиться впечатлениями от прошедшего мероприятия. Однако вместо привычных восторгов Лолита вспомнила о неожиданном конфузе, который произошел прямо перед зрителями.

Лолита рассказала о казусе с микрофоном прямо на сцене

«А вы видели, да? Мне забыли микрофон включить», — призналась певица.

По словам артистки, техническая накладка произошла из-за ошибки одного из сотрудников за кулисами. Причем сама Лолита так и не поняла, кому в итоге включили звук вместо нее.

«А там какой-то идиот за кулисами не ту кнопочку нажал, я не знаю, кому микрофон включил, но не мне», — рассказала исполнительница.

В результате певице пришлось около минуты стоять на сцене без работающего микрофона. Однако она не растерялась. Поэтому принялась развлекать собравшихся. Зрители встретили происходящее смехом, а сама Лолита даже нашла в случившемся положительную сторону. По ее мнению, публика убедилась, что выступление проходит вживую и без заранее подготовленных постановочных моментов.

«Ну, я это тоже не забуду. Особенно тому, кто кнопочку вовремя не нажал», — с иронией добавила артистка.

К слову, это далеко не первый случай, когда выступления Лолиты проходят не совсем по плану. Так, в сентябре ее концерт в Сочи прервали из-за угрозы атаки беспилотников. Певица успела исполнить только часть программы, после чего в городе объявили тревогу. Зрителей пришлось срочно эвакуировать из зала. Позднее власти отменили режим опасности, а местные паблики сообщили о возможном возобновлении мероприятия.

Еще один курьез с Лолитой произошел в феврале этого года в Калининграде. Тогда певица приехала выступать в местное казино, однако едва не опоздала на собственный концерт. Дело в том, что мероприятие было бесплатным и собрало огромное количество поклонников. Из-за длинной очереди образовалась пробка, в которой застряла и сама исполнительница. В итоге артистке пришлось выйти из автомобиля и добираться до площадки пешком.

Любопытно, что сама Лолита проверяет организаторов концертов весьма необычным способом. В июне певица рассказала, что специально добавляет в свой райдер шуточную надпись «Рекомендовано Пенсионным фондом». Так она пытается выяснить, насколько внимательно сотрудники изучают ее требования перед выступлением. Если организатор действительно прочитал документ, то обязательно поинтересуется странным пунктом. По словам артистки, подобными хитростями пользуются и другие звезды.

Кроме того, в августе Лолита появилась на гала-концерте «Новой волны» в Казани в необычном сценическом образе. Певица выбрала черное платье с пышной многослойной юбкой и длинными прозрачными перчатками. Наряд напоминал стиль легендарной американской актрисы и певицы Лайзы Минелли. Эксперт по моде Яна Блиндер отметила театральность образа и удачное сочетание винтажных деталей с современным сценическим стилем.