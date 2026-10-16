Освобожденные города, ответы на украинские удары и создание зоны безопасности: Владимир Путин заслушал доклады о ситуации в зоне СВО

Владимир Путин провел совещание в пункте управления Объединенной группировки войск Фото: REUTERS.

Владимир Путин в пятницу вечером прибыл на вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск, где провёл совещание с руководством Генштаба и командным составом.

- С начала этого года уже освобождено около 6,5 тысяч квадратных километров территории и 310 населённых пунктов, - отметил он. - Под контролем киевского режима остаются чуть больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика - полностью под нашим контролем.

Верховный Главнокомандующий посетил вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск

Также он напомнил, что после вторжения ВСУ в Курскую область перед нашими войсками была оставлена задача не просто выбить врага с российской территории, но и создать зону безопасности на территории Украины. «Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных районов, и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», - отметил Путин.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ФРОНТЕ

Подробнее же о ситуации на поле боя рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов:

- Всего с 1 сентября взято под контроль более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

- Основные усилия сосредоточены на освобождении территории Донбасса. Где за это время под наш контроль перешло около 500 квадратных километров и 23 населенных пункта.

Группировка «Центр»:

- Освобожден город Доброполье - один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении. Выявляются и уничтожаются отдельные украинские солдаты в подвалах.

- В сентябре-октябре освобождены 15 населенных пунктов. Продолжаются бои еще в 9 населенных пунктах.

Группировка «Южная»:

- Идет наступление в границах Славянско-Краматорско-Дружковского укрепрайона.

- После овладения Константиновкой, освобожден город Алексеево-Дружковка. Передовые подразделения вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки и ведут бои. Вышли на окраины Краматорска.

- Штурмовики наступают в пригороде Славянска Николаевке. Более 50% его территории под нашим контролем.

Группировка «Запад»:

- Завершив освобождение территории ЛНР, развивает наступление в северной части ДНР и на востоке Харьковской области на Краснолиманском направлении.

- Противник перебросил на это направление свои элитные формирования из националистов и иностранных наемников. На этом направлении за лето и осень ВСУ потеряли убитыми и тяжелоранеными более 3,5 тысяч человек.

- Сорваны попытки противника выбить нас из Купянска. Наши подразделения ведут наступление на запад в направлении на Шевченково.

Группировки «Днепр» и «Восток»:

- По плану идет освобождение Запорожской области. Группировки наступают на широком фронте в направлении Запорожья.

- Группировка «Днепр» ведут бои по освобождению Орехова и развивают наступление на север. Передовые группы - в пяти километрах от южных окраин города Запорожье уже бьют по позициям противника в городской черте.

- Группировка «Восток» с начала сентября освободила более 180 квадратных километров территории и 10 населенных пунктов.

- Создаются полосы безопасности в Днепропетровской области.

Группировка «Север»:

- Продолжается расширение полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях.

- Завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, окруженной в северо-восточной части Харьковской области. Под наш контроль перешли 461 квадратный километр территории и 28 населенных пунктов.

- Идет наступление в Сумской области. Подразделения продвигаются в направлении на Сумы.

Владимир Путин заслушал доклады о ситуации в зоне СВО Фото: REUTERS.

Противник:

- Киевский режим сделал ставку на массированные удары по гражданской инфраструктуре в глубине России.

- В январе наши ПВО в среднем за сутки перехватывали около 120 БПЛА и ракет противника. К сентябрю этот показатель вырос более чем в пять раз. Только за сентябрь было сбито больше 15 тысяч воздушных целей (более 500 в сутки).

- Больше всего было с 19 на 20 сентября с целью срыва выборов в Госдуму. За сутки было сбито 1398 ударных БПЛА и 8 крылатых ракет.

- Нашими силами противовоздушной обороны ежедневно уничтожается свыше 98% беспилотников.

- Постоянно проводится работа по совершенствованию противовоздушной обороны. Усиливаются рубежи обороны и прикрытие важнейших объектов. Внедряются новые средства обнаружения и поражения.

Ответные удары

- В ответ на удары киевского режима, продолжено нанесение ударов по ключевым объектам ВПК, логистическим центрам, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры на всей территории Украины. Приоритетные цели - производства ракетного оружия, БПЛА и места их хранения и запуска.

- 7 октября нанесен массированный удар по предприятиям ВПК Украины, задействованным в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и БПЛА большой и средней дальности «Фаерпоинт». Уничтожены монтажные, испытательные и сборочные цеха, оборудование, готовая продукция и компоненты для производства крылатых ракет и беспилотников на заводе «Южмаш» в Днепропетровске. После вторичной детонации разрушены два цеха и хранящиеся в них крылатые ракеты «Фламинго», а также комплектующие к ракетам «ФП-5» на территории компании «Умные боеприпасы» в Киеве. Уничтожены четыре цеха комплектующих к ракетам и БПЛА, оборудование и готовая продукция на территориях Киевского картонно-бумажного завода в Обухове и механического завода в Лозовой Харьковской области.

Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск Фото: REUTERS.

- В сентябре-октябре нанесено 12 массивных ударов. Поражены 30 предприятий ВПК и логистических центров, 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры.

- Поражаются предприятия металлургической отрасли, продукция которых используется для военного производства и поставляется на экспорт. Сталелитейное производство на Украине остановлено. Поражены 9 предприятий украинской металлургии.

Что еще

- В ответ на попытки прекратить наше судоходство, наносятся удары по портовой и логистической инфраструктуре Украины, морским судам. Это привело к остановке работы основных портов на Черном море.

- По плану Генштаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам.

- Поражено 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, осуществляющих доставку на Украину военных грузов.

- ВС РФ приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины.

ДРУЖСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

- Наступление идёт по всей линии фронта. Значительно возросли темпы продвижения, - заметил в ответ Владимир Путин. - Нельзя не отметить и эффективность наших ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника. Результаты оцениваю положительно.

Отметил Путин и профессионализм расчетов ПВО, но оговорился: «Есть над чем работать. Нужно повышать эффективность защиты наших гражданских и военных объектов».

Полное освобождение территории ДНР от противника президент назвал «одной из главных задач», а взятие под контроль Доброполья - «заметным событием».

- Это открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР, - отметил верховный главнокомандующий. - Освобождение Алексеево-Дружковки и начало штурма укреплённых районов ВСУ в Дружковке и Краматорске создаёт условия для скорейшего завершения очистки земли Донбасса от боевых формирований киевского режима.

Окружение и ликвидацию группировкой «Север» формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области численностью около 2 тысяч человек президент назвал «безусловным успехом». Он, кстати, заметил, что изначально был доклад про группировку в 1,5 тысячи человек.

Владимир Путин в пятницу вечером прибыл на вспомогательный пункт управления Объединённой группировки войск Фото: REUTERS.

После этого Путин обратился к командующему Южной группировкой Сергею Медведеву, войска которой только что освободили Алексеево-Дружковку: «Как вы оцениваете ситуацию сейчас в Алексеево-Дружковке?».

- Сосредотачиваем усилия на уничтожении формирований противника, который продолжает удерживать Славянско-Краматорско-Дружковскую агломерацию, - отрапортовал тот. - Противник ведет оборону с опорой на подготовленные в инженерном отношении рубежи, стремится сдерживать продвижение наших войск и не допустить потери Славянска, Краматорска и населенного пункта Дружковки.

Но наши войска продолжают наступление на Славянск, освобожден населенный пункт Никоноровка, идут бои за Стародубовку, Васильевскую пустошь и пригород Славянска Николаевка.

Что касается самой Алексеево-Дружковки, то командующий доложил:

- По состоянию на сегодняшний день Алексеево-Дружковка находится под нашим контролем. Проводим мероприятия по проверке и зачистке кварталов от одиночных украинских военнослужащих. Во взаимодействии с подразделениями 20-й мотострелковой дивизии вошли в населенный пункт Дружковка с двух направлений.

ЗАЧИСТИЛИ 100 КВАРТАЛОВ

Путин попросил командующего передать слова благодарности личному составу. И подключил к совещанию командиров 110-й отдельной мотострелковой бригады Александра Трошина и 61-й бригады морской пехоты Северного Флота Александра Балюра. Их подразделения принимали непосредственное участие в боях по освобождению Доброполья и рассказали подробности с поля боя:

- Продвигаясь по лесополосам, подразделения бригады удалось закрепиться на первых улицах Доброполя с южной стороны, тем самым создав условия для дальнейшего продвижения в городе. Затем, наступая в городской черте, к концу августа подразделения бригады во взаимодействии с 5-й и 114-й бригадой 51-й армии, 61-й бригадой морской пехоты и 177-го полка морской пехоты вошли и зачистили южную часть, выстроив оборону по рубежу железной дороги, создав условия для накопления личного состава, - доложил Трошин. - В дальнейшем, продвигаясь в северном направлении, освободили более 40 кварталов, уничтожили обороняющегося противника в многоэтажных домах, а также зачистили здания администрации района, городского совета, пожарной части, двух школ и клуба шахты Добропольская, а также другие административные здания. В настоящее время подразделения, сломив сопротивление противника в центральной части города, вышли к железной дороге на северо-западные окраины Доброполья. В настоящее время Доброполье находится под нашим полным контролем.

- Александр Александрович, я давно вас не видел, но внимательно наблюдал за вашей боевой работой. Поздравляю вас с очередным успехом, - ответил Путин.

- На подступах к Доброполью противник оборудовал мощный узел, - доложил полковник Балюра. - Многоуровневые инженерные заграждения, противотанковые рвы, минные заграждения, малозаметные препятствия и завалы по замыслу командования ВСУ должны были остановить наступление и не допустить захода наших штурмовых групп в город. На первом этапе - с июня по август - штурмовые группы, преодолев три рубежа оборонительных заграждений и зачистив более 100 домов в южной части Анновки, вышли на окраины Доброполья. В ходе уличных боев взяли под контроль административные и промышленные здания в северных кварталах города. А также блокировали часть сил противника. Организованная оборона ВСУ была сломлена. С сентября по октябрь последовательно зачистили более 45 кварталов, 1400 домов и многоэтажных зданий. Зачистили промышленную зону и другие административные здания. В настоящее время штурмовые группы вышли и закрепились на западной окраине Доброполья.

- Благодарю вас за службу! Берегите себя! Ваши близкие ждут вас дома, я знаю тоже об этом! - ответил верховный главнокомандующий.

СУМСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

После этого Владимир Путин попросил командующего группировкой «Север» Евгения Никифорова доложить о ситуации в его зоне ответственности.

Тот доложил:

- Группировка «Курск» развивает наступление на четырех направлениях в Сумской области, в общем направлении на Сумы, - ответил тот. - Были окружены и уничтожены подразделения 68-й отдельной аэромобильной и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

- Всего за летне-осенний период освобождено 14 населенных пунктов и более 300 квадратных километров территории Сумской области.

- На Харьковском направлении усилия сосредоточены на окружении и разгроме группировки противника в северо-восточной части региона. С этой целью проведена операция «Медвежий угол»: на первом этапе (июль-август) - воинские части овладели населенным пунктом Белый колодец. 30 августа кольцо блокирования было замкнуто. Блокированная группировка ВСУ была рассечена и уничтожена.

- Это позволило увеличить глубину полосы безопасности на территории Харьковской области до 30 км.

- За летне-осенний период на Белгородском направлении освобождено 58 населенных пунктов и более 1000 квадратных километров территории.

- Группировка «Север» также осуществляет противовоздушное прикрытие населенных пунктов, объектов гражданской инфраструктуры и основных транспортных маршрутов от удара беспилотниками противника и занимается укреплением обороны приграничных регионов.

Президент поинтересовался, а какая протяженность всей полосы безопасности на сегодняшний день. Никифоров ответил: «Общая протяженность по госгранице на Курском и Белгородском направлениях - составляет 660 километров. Под нашим контролем 465 километров – это 70%. А по площади более 3 тысяч квадратных километров, при этом в 26-м году 2 тысячи квадратных километров взяли под наш контроль».

Выступление командующего подытожил сам верховный главнокомандующий:

- На данный момент под контролем вооруженных сил Украины в Донецкой республике остается 2748 квадратных километров. А вы только за этот год поставили под контроль вооруженных сил России больше двух тысяч километров. Только за этот год! - подчеркнул Путин. - Я на что обращаю внимание? Что в ходе боевых действий блокирование противника на различных участках – это уже не новость. Но окружение группировки в районе двух тысяч человек, да ещё на территории 460 квадратных километров. Это, имея в виду последующую ликвидацию, всё-таки успех. Поздравляю!

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