Турция популярнее, а Египет дешевле: куда летят российские туристы от осенних дождей

Турция и Египет остаются самыми привлекательными для отпуска направлениями у россиян. Фото: BONDART PHOTOGRAPHY\ / Shutterstock / Fotodom

Куда летят российские туристы осенью? В первую очередь, конечно, на самые популярные пляжные курорты: в Турцию и Египет. Но не только. У клиентов турфирм также в фаворе Эмираты, Таиланд и Вьетнам. А у самостоятельных путешественников - Китай и Япония.

Самыми бюджетными солнечными маршрутами при этом остаются Египет, Турция и Таиланд.

А у любителей путешествовать по России популярнее всего Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский край и Казань.

МЕСТА ПОД СОЛНЦЕМ

Куда летят греться клиенты турфирм

Турция - 34,5%*

Египет - 23%

ОАЭ - 8%

Таиланд - 8%

Вьетнам - 6,5%

Китай - 5%

Мальдивы - 1,5%

Тунис - 1,5%

*Доля в общем объеме купленных туров на октябрь. По данным АТОР.

А куда - самостоятельные путешественники

Турция - 23%**

Китай - 9%

Таиланд - 7,5%

Япония - 5%

Вьетнам - 3%

**Доля в общем объеме бронирований отелей за рубежом на октябрь. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

ЭКОНОМ-КЛАСС

Лето теперь только за деньги. А за какие?

Египет - от 97 тыс. руб.*

Турция - от 101 тыс. руб.

Таиланд - от 128 тыс. руб.

Китай (остров Хайнань) - от 128 тыс. руб.

Иордания (Акаба) - от 130 тыс. руб.

Индия (Гоа) - от 136 тыс. руб.

Вьетнам - от 137 тыс. руб.

Шри-Ланка - от 154 тыс. руб.

Оман - от 183 тыс. руб.

Мальдивы - от 183 тыс. руб.

Индонезия (Бали) - от 184 тыс. руб.

Филиппины (Боракай) - от 188 тыс. руб.

Малайзия (Лангкави) - от 210 тыс. руб.

Сейшелы – от 257 тыс. руб.

*Минимальная стоимость тура на двоих на неделю с перелетом из Москвы. Разумеется, есть масса более дорогих вариантов.

По данным АТОР.

БЛИЖЕ К ТЕЛУ

Красота Алтая, гастрономия Владивостока и новые отели Золотого кольца

Основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» о своих любимых осенних маршрутах:

- Алтай, конечно, одно из самых красивых мест в России. А ещё, если из далекого и красивого, - конечно же, Камчатка, - цитирует Арутюнова KP.RU.

Я очень рекомендую поехать во Владивосток - там климат мягче, и он становится гастрономической столицей России, очень много интересных каких-то концептов фьюжн азиатской, европейской и русской кухни.

Алтай, конечно, одно из самых красивых мест в России Фото: Олег УКЛАДОВ.

На Байкале очень красиво - он окружён осенними лесами. Уральские горы прекрасно смотрятся осенью. Но все-таки это, конечно, это варианты для искушённых путешественников.

По нашей статистике мы видим, что в России пятёрка популярных маршрутов - Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодарский край и Казань. И еще добавим Золотое кольцо. На всех этих направлениях сейчас появляется очень много интересных объектов размещения. Будет интересно, если вы поедете в знакомое место, но поживёте в каком-нибудь новом красивом отеле или глэмпинге.

Мышкин, Ярославль, Вологда, Кострома, Владимир, Суздаль - это очень красивые города. Мой один из самых любимых маршрутов в Подмосковья - Коломна. Кремль, музей калача, пастила. Вы окунаетесь в атмосферу старинного русского городка. И как будто становитесь на выходные его жителем. И это недорого - ночь в отеле, очень приличном, может стоить 5 000 рублей. Добраться можно на электричке за очень смешные деньги или на машине.

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