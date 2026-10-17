В 1953 году бывший хутор Доброполье официально стал городом с населением 25 тысяч человек Фото: ru.wikipedia.org.

Хутор, превратившийся в город

В 1840 году, помещик с необычной фамилией Албанский, присмотрел себе земельные угодья. Свободной земли в Дикой Степи было до горизонта, но в этом месте протекала степная река Бык. Решающий фактор для заселения. Помещик поселил здесь четыре больших крестьянских семьи, почти полсотни человек и назвал место хутором Парасковеевка. Никто и не подозревал тогда, что под ногами крестьян лежит натуральное «чёрное золото», самые большие залежи энергетического и коксующего угля в Донбассе. В 1859 году, помещик Албанский распорядился заложить здесь первую шахту-копанку. Угля добывали немного, буквально по десятку подвод в месяц и продавали его на мыловаренные и винокуренные заводы.

Советская власть объединила все копанки в шахту «Доброполье 1–2»

В первое десятилетие XX века, здесь начался настоящий угольный бум и конкуренция. Месторождение начали разрабатывать сразу два бизнесмена – Рогов и Енин. К началу Первой мировой здесь уже появился шахтёрский посёлок. На следующем витке технического прогресса советская власть объединила все эти бизнес-копанки в шахту «Доброполье 1–2», позднее ей дали говорящее название «Гигант». После Великой Отечественной прибавилось ещё пять шахт и горно-обогатительный комбинат. В 1953 году, бывший хутор стал официально городом с населением 25 тысяч человек. Официально это самый маленький город в мире, где есть троллейбусные линии.

Доброполье. 4 сентября 1973 года. Улица Театральная Фото: фотохроника ТАСС..

В 2011 году, всё это добро было передано в аренду беглому донецкому олигарху Ринату Ахметову. Самые прибыльные месторождения так называемого газового угля во всей горнодобыче Украины. Но, что-то почуяв, в 2021 году Ахметов вернул шахты Незалежной. Успел. С началом боевых действий все шахты были обесточены и потом затоплены – встали водоотливные насосы. В самом Доброполье, по украинской переписи 2025 года, осталось всего 1225. Подчеркну – гражданских людей. Доброполье заселили ВСУ-шники.

Как была у строена линия обороны группировки противника Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

Последний рубеж негодяев

Киевские любители всего немецкого, вермахтовского, обозвали Доброполье не просто «фортецiей», а совсем уже иноземным словом «Фестунг» (крепость – нем. прим. авт). Помогло мало. Хотя о своих планах оборонять Доброполье аж пять-шесть лет, командование ВСУ рассказывало на каждом углу. И противник, действительно, очень серьёзно готовился к обороне. С 2024 года, степи вокруг города перекопали рвами, затянули колючкой и заминировали. На подступах к городу лили бетонные укрытия-колпаки и бункеры. Местность позволяла. После глубоких прорывов армии России к Покровску и Мирнограду (Красноармейску и Димитрову – прим. авт.) ВСУ начали готовиться к штурму самого города.

С 2024 года, степи вокруг города перекопали рвами Фото: REUTERS.

Основные оборонительные линии проложили по шахтным дворам и промзонам. Как заметил в разговоре с военкором КП один из наших авиаштурмовиков с позывным «Сокол» из 110-й бригады, оборона Доброполья строилась из реалий современной войны – то есть, все переходы и ходы сообщений прикрыты от дронов, можно перемещаться, не поднимаясь на поверхность. Говорил я с «Соколом» 20 августа. Он рассказывал, как трудно было выйти к первым линиям обороны города. Ширина «открыток» местности, контролируемой дронами противника, достигала 25 километров! Штурмовые группы проходили это расстояния неделю! Но всё-таки прошли. В августе на войне начинают думать о зиме. Ладно, облетевшая листва, это неудобство прошлых войн. В сегодняшних реалиях от самих лесополос остаются группы пеньков, укрыться негде, нужно занимать города…

24 августа начался генеральный штурм Доброполья. Он продолжался почти два месяца. Противник допустил несколько ошибок. Не смог наладить снабжение и ротацию – тут, конечно, «помогли» наши дроноводы. Не смог наполнить оборонительные линии достаточным числом солдат. Не то чтобы гарнизону распиаренного «фестунг Доброполье» не дали солдат. Нет. Сами ВСУ-шники не желали в этом «фестунге» умирать пять-шесть лет, как обещали киевские политиканы. Наши авиаразведчики ещё в конце лета, зафиксировали отток личного состава ВСУ в городок Белозерское, почти на границе с Днепропетровской областью.

Противник не смог наладить снабжение и ротацию Фото: REUTERS.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Одновременно с Добропольем наши войска освободили населённый пункт Алексеево-Дружковка. Небольшой посёлок (6–7 тысяч человек – прим. авт.) на трассе Константиновка — Дружковка, почти смыкается с ней частной застройкой по берегу реки Кривой Торец. Из примечательного, в посёлке старейший в Донбассе Кондратьевский огнеупорный завод. Внутренняя облицовка всех металлургических печей региона – его работа. Можно предположить, что считаные дни остались до генерального штурма последних трёх городов Донбасса: Дружковки, Краматорска и Славянска. 250 тысяч человек проживало в этих городах. На южных окраинах Дружковки уже появились наши штурмовые группы. Бойцов буквально подгоняет погода и надвигающаяся зима. В Донбассе она начинается резко, но перед ней – обязательный «сезон дождей» и фантастические чернозёмные грязи, когда даже гусеничная техника передвигается с трудом. Нет сомнений, что наша армия успеет воспользоваться этим окном возможностей.

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