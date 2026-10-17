Зачем Трампу «дизельная сделка» и какой сигнал посылает Маск: американский журналист Джон Вароли рассказал о настроениях в США

Американский журналист, публицист и политолог Джон Вароли Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В пятницу, 16 октября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

В этой цикловой передаче принял участие хорошо известный в России американский журналист, публицист и политолог Джон Вароли.

Один из фрагментов этого примечательно разговора мы уже опубликовали.

А сейчас - вот еще о чем шел разговор в нашей программе…

Виктор Бут, депутат Госдумы:

- …Мы, к несчастью или к счастью, не знаем, какие беседы идут за закрытыми дверями… (В верхних эшелонах власти России и США. - А.Г.). Но, судя по тому, что «дизельная сделка» между Москвой и Вашингтоном состоялась, видимо, у Трампа возник к этому интерес.

Иначе бы, при всем политическом давлении, противостоянии с глубинным государством - он бы не пошел на эту сделку. Это очень токсично для него.

Джон, возникает в связи с последними событиями и такой вопрос… А как в Америке смотрят на такое хамское поведение уже просроченного президента Зеленского, когда он открыто троллит Трампа? И это - уже не первый такой публичный демарш… Вот интересно - у Зеленского хоть какой-то инстинкт самосохранения остался? Он не должен идти и вот так тупо пытаться вызвать гнев Трампа. Что это? Его хозяева в Лондоне дали команду «иди вперед и мочи Трампа»?

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- Действительно, не первый раз уже.

Д. Вароли:

- Понятно, что за Зеленским стоит очень мощная группировка, либеральные глобалисты. Они жаждут крови, они чувствуют, что рейтинг Трампа у американского народа снижается. Он составляет почти 30%, один из самых худших показателей среди всех американских президентов - предшественников нынешнего хозяина Белого дома.

Трамп, скорее всего, потеряет контроль в Конгрессе. Если будем судить по крупным американским СМИ… Как вы знаете, 90% из них - под контролем либералов. И они абсолютно поддерживают Зеленского, пишут, что Зеленский – это новый Черчилль, либеральный Черчилль.

А. Гамов:

- Черчилль?

Д. Вароли:

- Да, Черчилль…

Поэтому либералы будут всегда хвалить Зеленского и осуждать Трампа.

Давайте посмотрим на реакцию консервативных СМИ. Потому что внутри консерваторов - раскол. Когда вопрос касается России, некоторые из них (и таких даже немало) готовы сотрудничать с либералами. Вот это меня действительно очень беспокоит, это очень неприятно.

Виктор Бут, депутат Госдумы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Но есть другие консерваторы, которые - по-настоящему - за лозунг «Америка первая»… («Америка превыше всего». - А.Г.)

Они хотели бы поддерживать Россию, но, к сожалению, нам это сделать не дадут.

Вы знаете, если вы выступаете за мир, за дружбу с Россией, вам жестко дадут по голове. Ну, как мне, например. (Джон Вароли считает, что он «был репрессирован» за свои взгляды и свою позицию. - А.Г.)

В. Бут:

- В любом случае, в Америке все определяет экономика. И любой самый главный тезис, почему люди голосуют, они голосуют своим кошельком. Насколько сейчас экономическое положение внутри США влияет на восприятие, например, улучшения отношений с Россией, той же «дизельной сделки»?

Д. Вароли:

- Трамп надеется, что это будет сильное психологическое влияние на общее настроение американского народа. (То есть, скажется положительно. - А.Г.)

И - на биржу, и на энергетический рынок. Мы знаем, что объем дизеля не такой большой, речь идет на данный момент, по-моему, об объеме на один или два дня потребления США.

А. Гамов:

- Нет, там поставки будут увеличиваться.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В. Бут:

- По крайней мере, позавчера первый танкер уже пришел и «слился».

Д. Вароли:

- Насколько я знаю, пока цены на дизель еще не падают. Трамп реально надеялся на какой-то эффект - психологический, что цены снизятся. Но, как вы говорили, в Америке глубокий экономический и финансовый кризис, и Трампу нужна помощь. Поэтому он просил Россию: пожалуйста, помогите мне. Действительно, это большая победа вашего президента для России.

В. Бут:

- Потому что этим самым Америка первая пробила такую брешь в собственной же стене, потому что сняла сразу санкции… Правда, пока временно, на полгода, но мы знаем, что в Америке ничего не бывает более постоянного, чем что-то временное. В этой связи - действительно ли это первый шаг к реальному улучшению отношений (России и США. - А.Г.) Или - все-таки Трамп тактически перед выборами пытается это сделать, а потом он опять восстановит все санкции?

Д. Вароли:

- Я хочу быть оптимистом. Я очень надеюсь, что эта сделка состоится (продлится. - А.Г.) до весны, может быть, даже будет продлеваться. Я не хочу быть пессимистом, но боюсь, что после выборов… Допустим, республиканцы победят, и потом Трамп может передумать насчет сделки. Я надеюсь, что я не прав.

В пятницу, 16 октября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

А. Гамов:

- Трамп говорит Зеленскому: ты не смей больше бомбить НПЗ, потому что Россия дает нам дизель. А он не то что огрызается, он, наоборот, делает то, что хочет… Или - то, что от него требуют англичане, европейцы в целом и так далее. Это как-то обсуждается в ваших СМИ?

Д. Вароли:

- Я понимаю, что до сих пор ЦРУ и Пентагон отправляют разведданные, я так понимаю. (ВСУ. - А.Г.)

И даже если ЦРУ перестанет отправлять эти разведданные киевскому режиму, у Франции, Великобритании есть такие способности (возможности. - А.Г.). У них тоже есть свои военные спутники, которые могут снабжать киевский режим разведданными, чтобы наносить удары по вашей инфраструктуре. Насколько мне известно, ЦРУ и Пентагон продолжают работать в поддержку киевского режима.

В. Бут:

- А что это было с таким фактором (речь о предположениях. - А.Г.), что якобы Маск ограничил вначале скорость для передачи данных для дронов? В самом начале речь шла о 90 км в час, потом - о 160, а сегодня говорят, все ограничения как бы сняты. Это тоже была игра, какой-то жест для нас? Или это действительно попытка через «Старлинк» и разведданные заставить, по крайней мере, Зеленского выполнить все, что Трамп ему говорит?

Д. Вароли:

- Илон Маск, как мы с вами знаем, очень обеспокоен судьбой человечества. Он один из немногих людей на американском политическом Олимпе, который открыто говорит о возможности (об угрозе. - А.Г.) ядерной войны, он очень боится этого. Он против войны в Европе. Маск – молодец, он говорит: почему украинцы и русские воюют против друг друга, вы братья, зачем воевать? Я думаю, Маск хочет мира, он явно хочет принудить Зеленского к миру. Я думаю, это сигнал от Маска Зеленскому, его режиму – пожалуйста, прекратите это. Я так понимаю…

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