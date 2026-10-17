Сидит в СИЗО, концерты отменили, а зарплата «капает»: как рэпер Navai продолжает зарабатывать после задержания

Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai). Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Пока Наваи Бакиров находится в СИЗО, команда артиста продолжает его музыкальные дела. Как известно, Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) артист, который активно развивал карьеру в двух направлениях — выступления на концертных площадках и частных мероприятиях, и главное — стриминг, его треки часто были в топах чартов на музыкальных онлайн-платформах.

КАК СЕЙЧАС ЗАРАБАТЫВАЕТ АРТИСТ

Сайт KP.RU 17 октября 2026 года изучил данные музыкального стриминга — по данным агрегатора TopHit: по итогам сентября треков Navai не было в топ-100, а за эту неделю все изменилось. После скандала трек Navai «Сгореть» из нового альбома «Фриковая дама» уже в топе — пока на 44-м месте в топ-100 по данным со всех музыкальных онлайн-платформ. Получается, что скандал спровоцировал интерес к музыке артиста.

Navai не только исполнитель, но и автор — у него много треков, которые в разное время били рекорды по прослушиваниям: «Птичка», «Пустите меня на танцпол», «Есенин», «Где ты теперь и с кем?» и других. Команда артиста сейчас продолжает работать с музыкальным материалом, который ранее был записан на студии, в то же время продажа билетов в гастрольном туре артиста остановлены. Также отменены все запланированные частные мероприятия, заказы на новогодние корпоративы пока не берут, однако команда рэпера надеяться что уже в ноябре он вернется домой — и сможет, как собирался, отработать новогодние заказы, большой концерт в Москве и новогоднюю ночь в столичном клубе.

Авторы, исполнителей, чьи треки попадают в чарты на музыкальном стриминге и держатся там длительное время получают за это приличную монетизацию — от 5 до 10 млн. руб. в месяц. А иногда и больше. Средний гонорар Наваи Бакирова за частное выступление 5 млн. руб.

Navai продолжает зарабатывать Фото: Даниил ОПАРИН.

СРОК ИЛИ ШТРАФ — КАК НАКАЖУТ NAVAI

31-летний Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) задержан правоохранительными органами Казахстана. Сейчас автор и исполнитель находится в СИЗО города Тараза. Музыкант получает передачи от своего концертного директора Рауфа Гасанова, который ехал с ним на гастроли в Казахстан, он после ЧП находится под подпиской о невыезде. Концертный директор артиста занимается делами Наваи на месте. На условия содержания артист не жалуется. Ждет к концу следующей недели рассмотрения судом апелляции о мере пресечения: надеются на замену «содержание под стражей» на «подписку о невыезде» после внесения залога. Однако адвокат артиста подчеркивает, что залог не гарантирует изменение меры пресечения в ситуации, когда речь идет об иностранном гражданине. Фиксированной суммы залога нет, она стартует от 500 месячных расчетных показателей (2,1 млн. тенге или 386 тыс. руб) и верхней границы не установлено. Апелляцию защита рассчитывает подать вечером 18 октября, когда будут готовы все документы.

Уголовное дело в отношении Наваи Бакирова возбуждено по статье 286 УК Республики Казахстан, контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено. Музыканта подозревают в покушении на контрабанду наркотических средств.

Скорее всего: действия артиста квалифицируют по ч. 1 ст. 286 УК Республики Казахстан. В этом случае предусмотрено наказание: штраф, либо исправительные работы, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Защита артиста надеется, что смогут добиться штрафа, в пользу минимального наказания говорят следующие факторы — Бакиров привлекается впервые, ранее не судим, сейчас собирают на него положительные характеристики.

Российский рэп-исполнитель Наваи Бакиров ранним утром 14 октября на арендованном автомобиле Mercedes пересекали границу на КПП «Кордай» при въезде из Киргизии в Казахстан. Он был на гастролях, ехал после концерта в Бишкеке на выступление в Астану. Служебная собака отреагировала на машину, при досмотре в салоне обнаружили пакет с веществом. По сообщениям казахстанских СМИ: экспертиза установила, что в этом пакете 2,5 грамма наркотического вещества*. Наваи был за рулем, с ним в машине находилось еще три человека.

Задержание Наваи. Фото: Департамент полиции Жамбылской области

Судья Кордайского районного суда вынес решение об избрании меры пресечения для Наваи Бакирова в виде содержания под стражей до 14 декабря 2026 года. Защита Наваи Бакирова утверждает, что не выявлено кому именно принадлежал обнаруженный пакет. Адвокат исполнителя не комментирует дело по существу по просьбе доверителя, но ранее она заметила в отношении ЧП: «Так случилось, какая-то ошибка произошла. Непонятно, чья ошибка, он не один был. Просто человек порядочный, не хочет кому-то создавать проблему...»

Появилась информация о том, что Наваи Бакирова могут экстрадировать в Россию, однако это не произойдет. Адвокат Акоп Абгарян пояснил KP.RU почему: «Сейчас в Казахстане иностранные граждане обладают всеми процессуальными правами, а вопрос о виновности находится в исключительной компетенции суда. До вступления приговора в силу действует презумпция невиновности. Что касается могут ли Наваи экстрадировать в Россию? Судя по текущей информации, экстрадиция Наваи Бакирова в Россию крайне маловероятна, и его будут судить в Казахстане, где он и был задержан, так как действует Территориальный принцип: преступление (контрабанда наркотиков*) было совершено на территории Казахстана. Согласно международной практике, в таких случаях приоритет в расследовании и суде отдается стране, где произошло деяние. Более того, отсутствует запрос от России: На данный момент нет информации о том, что российские правоохранительные органы направили в Казахстан официальный запрос на экстрадицию Бакирова. Хотя между Россией и Казахстаном существует договор о правовой помощи (от 1992 года) и Минская конвенция, они регулируют возможность выдачи, но не делают ее автоматической. Решение принимается с учетом тяжести преступления и гражданства лица».

* Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

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