Зеленский побежал не туда: кто убедил Трампа, что киевский режим – людоедский

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и его команда уничтожила Украину. «Я не большой поклонник Зеленского. Они в Киеве уничтожили эту страну», - сказал американский лидер в интервью телеканалу Newsmax. В подтверждение своих слов он привел недавно увиденное "интервью с молодой украинкой". Как пересказал его Трамп, женщина открыто обвинила Зеленского в уничтожении государства и гибели мужского населения страны. По ее словам, которые процитировал Трамп, политика киевского руководства привела к тому, что украинские мужчины массово возвращаются с фронта покалеченными, лишенными рук и ног, оказываются в психиатрических клиниках или гибнут. «Зеленский — не тот человек, с которым нам стоит иметь дело. Он говорит, что хочет урегулирования, но это не так», — сказал американский лидер.

А потом Трамп заявил о пользе для всего мира от заморозке санкций против России, также прозвучало предложение Киеву возобновить транзит российского газа в Европу. На что Зеленский ответил новыми ударами по российским НПЗ в Рязани и нефтяному терминалу в Питере.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом членом Совета по внешней и оборонной политике, политическим философом Александром Казаковым.

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ

- Трамп всерьез и надолго переменился к Зеленскому?

- Он исходит исключительно из интересов США. Иногда интересы Штатов совпадают с нашими. Напомним высказывание главы нашего МИД про то, что интересы России и США никогда не совпадут более чем на 50 процентов. Ну вот сейчас мы попали в эти проценты. А молодая украинка, про которую упомянул глава Белого дома — это бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая в интервью Такеру Карлсону так и сказала: Зеленский уничтожил Украину. Трампу это интервью показали. И он явно запомнил эти ключевые слова. Кстати, на эту же тему Мендель пыталась выступить в Европарламенте, но ее туда не пустили.

ИНСТРУМЕНТ КОНФЛИКТА

- Что главное в изменившемся отношении лидера США?

- В отношении к сотрудничеству с Зеленским. Развивается конфликт между Вашингтоном и Лондоном, а инструментом является киевский режим - и лично его глава. Давайте охарактеризуемся сделку Путина и Трампа по дизелю с необычной стороны. Посмотрим на нее не как на коммерческую сделку, а как на эпизод в попытке урегулирования. С этой точки зрения самые смелые европейцы обоснованно обвинили Трампа в том, что он пошел навстречу России. И тут не важно, что Трампу нужно дизельное топливо перед выборами. Главное — пошел навстречу Москве. Он пробил брешь в санкционной блокаде. Из-за чего началась деградация санкционного режима в целом. А что он попросил взамен у Путина — да ничего!

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

- Но ведь никто этого, кроме собеседников, не знает?

- Трампа спросили об этом - что вам дал Путин? А тот ответил: ну как что — дизель! Какой процесс урегулирования? Мне нужен дизель - и он его дал по приемлемым ценам. А ему напоминают: но есть же украинский конфликт?! И вы говорили, что сначала урегулируем его, а потом будет экономическое взаимодействие с Москвой! А тут что происходит?!

КТО ОБЕСПЕЧИТ БУДУЩЕЕ

- А кто будет обеспечивать будущее территорий под названием Украина? Вашингтон это будет обсуждать с Москвой — не с Лондоном, Киевом или Брюсселем?

- Разговор про Лондон, Вашингтон и Киев надо начинать и вести не с хозяйственной, а с военной логики. И короткий эпизод на два-три хода можно назвать так: «маски сброшены». Трамп решает свои задачи. В рамках решения этих задач он нанес ущерб своему клиенту — киевскому режиму. А что киевский режим делает? Хамит своему патрону и бежит в Лондон (а потом в Брюссель). Ну вот логика: я нанес тебе ущерб — ты должен прибежать ко мне и попытаться ситуацию как-то разрулить. А ты бежишь в другое место — и они вместо тебя разруливают. Так чей ты тогда клиент?

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