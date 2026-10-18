«Папы рулят»: россиянам рассказали, как безопасно и интересно познакомить ребёнка с устройством автомобиля

Ко Дню отца эксперты Авто.ру рассказали, как интересно, понятно и, главное, безопасно знакомить детей с устройством машины. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Первые детские воспоминания о машинах у многих автолюбителей появились благодаря отцу: кто-то с детства ездил с ним в гараж, кто-то угадывал марки во время совместных поездок, а кто-то заслушивался рассказами о первой машине. И разумеется, зачастую первым учителем вождения становится именно именно папа. Ко Дню отца эксперты Авто.ру рассказали, как интересно, понятно и, главное, безопасно знакомить детей с устройством машины.

ПЕРВЫЕ ШАГИ: ЧТО РАССКАЗАТЬ ОБ УСТРОЙСТВЕ АВТОМОБИЛЯ

Детям младшего школьного возраста и совсем маленьким автолюбителям достаточно объяснить базовые принципы работы машины. Простыми словами расскажите, что в машине есть двигатель, который работает на топливе (а иногда и электричестве) и крутит колеса, чтобы машина могла ехать. Руль поворачивает колеса, чтобы автомобиль поехал туда, куда нужно, а тормоз помогает сбросить скорость или совсем остановиться. Вместе посмотрите, как включаются фары, которые нужны, чтобы водитель хорошо видел путь, а другие машины замечали его на дороге.

Сразу стоит сказать и про системы безопасности — ребенку важно знать, как они работают и зачем нужны. Ремень держит человека в кресле, чтобы не удариться при резкой остановке, а подушка безопасности — не «волшебная» защита, а помощник ремня, который срабатывает только в случаях крайней необходимости. Подростку будет интереснее то, что скрыто под капотом. Расскажите, что двигателю нужны охлаждение и смазка, иначе он перегреется и быстро износится. Покажите все важные системы: щуп для проверки уровня масла, бачки охлаждающей жидкости и омывателя, аккумулятор. Объясните, за что отвечает каждая деталь, и предложите потренироваться — например, вместе проверить уровень жидкостей. Затем переместитесь в салон и вместе рассмотрите приборную панель — обсудите, что означает каждый индикатор и как реагировать на его сигнал.

ИЗУЧАЕМ ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО

Самое увлекательное для подростка — впервые оказаться на водительском месте, подержаться за руль и ощутить ногу на педали газа. Для этого припаркуйте автомобиль на стоянке или пустыре, выключите двигатель, уберите ключ, включите стояночный тормоз и убедитесь, что машина точно не сдвинется с места. Только теперь можно посадить ребенка на водительское кресло и дать ему осмотреться.

Расскажите, за что отвечают правая и левая педали, как устроен селектор коробки передач, как включить поворотники и фары. Покажите ребенку, как настроить сиденье: при полностью выжатой педали нога должна оставаться немного согнутой, а тело — опираться на спинку. Объясните, как отрегулировать руль и зеркала.

А чтобы дать подростку почувствовать движение, скорость и инерцию, можно вместе сходить на картинг или автосимулятор. Следующим шагом станет уже автошкола — обучение категории B можно начать с 16 лет.

Самое увлекательное для ребенка — впервые оказаться на водительском месте. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

ЮНЫЙ ШТУРМАН

Правила дорожного движения проще всего осваивать на практике. Во время поездок рассказывайте ребенку о дорожных знаках, разметке и правилах.

Предложите подростку побыть «штурманом» и самому следить за дорогой — подсказывать, что впереди, и отмечать изменения дорожной обстановки. После поездки обсудите сложные моменты и спорные ситуации, которые встретились на пути. Так дорога станет для ребенка не только маршрутом из точки А в точку Б, но и даст почувствовать себя на месте водителя. Менять колеса, заправлять бак, заливать масло тоже можно вместе с подростком — так он будет регулярно участвовать в подготовке автомобиля к поездке и поймет, как за ним ухаживать.

Знакомство с автомобилем — лишь один из способов, которым папы помогают детям узнавать новое и проводят время вместе. Главное — что они рядом, когда это нужно. Эта идея лежит и в основе проекта «Папы рулят», который Авто.ру запустил совместно с фондом «Жизнь как чудо» ко Дню отца. В рамках проекта команда пап собирает средства, чтобы в 2027 году помогать детям с заболеваниями печени приезжать в Москву на необходимые обследования. Среди пап, которые уже присоединились к проекту, — стендап-комик Кирилл Мазур, музыкант T-Killah, актер Павел Деревянко и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверка слуха: «В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости»

Тест-драйв премиального гибрида от Rox: что изменилось в версии Adamas