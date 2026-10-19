Сентябрьский подъем: продажи подержанных машин в начале осени выросли на 7,5%

Начало осени традиционно отмечается чуть большим спросом на авто, чем лето. И подержанные машины - не исключение. Фото: Александр Манзюк/ТАСС

СЕЗОННЫЙ ФАКТОР

В целом, это – не сюрприз. Начало осени традиционно отмечается чуть большим спросом, чем лето. Ведь лето – пора отпусков, пик которых приходится как раз на август. И люди больше заняты своим отдыхом, чем подбором и покупкой автомобилей. А уже в сентябре те, у кого остались деньги, отправляются в салоны дилеров или на сайты объявлений, обеспечивая рост спроса как на первичном, так и на вторичном рынке авто. Это подтверждается статистикой – скажем, новых машин в сентябре было продано на 20 тысяч больше, чем месяцем ранее. Подержанных – соответственно, на 40 тысяч. Всего в начале осени владельцев сменили 557 077 легковых машин. Такие данные приводит «Автостат».

- Понятно, что продажи новых и подержанных автомобилей взаимосвязаны. Растет спрос на первые – поднимаются и продажи вторых. Ведь чтобы купить новую машину, надо, как правило, избавиться от предыдущей. Тут все логично, - рассуждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. – Так что колебания от августа к сентябрю – не показательны. Сравнивать надо с аналогичным месяцем в прошлом году, и здесь расхождения минимальны – всего 0,7% в пользу 2026-го. В целом – в рамках статистической погрешности. То есть, рынок стабилен и держится на уровне прежних значений.

К слову, всего с января по сентябрь включительно в России было продано 4,5 миллиона подержанных легковушек – против 4,42 млн в 2025-м. Тут разница чуть заметнее – уже 2%, но все равно несущественна.

БАВАРСКИЙ ПРОРЫВ

В лидерах предсказуемо держится АвтоВАЗ, чьи модели заняли 7 строчек из 10 в списке самых популярных машин вторичного рынка. Первое место уверенно сохраняет «классика» - семейство ВАЗ-2107. Чуть менее популярны «Самары», «Приоры», обновленные «Гранты». Из иномарок в этот своеобразный хит-парад проникли только Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota Corolla. Все тоже без сенсаций – речь о самых популярных, ходовых и бюджетных моделях.

А вот рейтинг марок немного удивил. Тем, что в топ-10 неожиданно ворвался BMW, вытеснив Ford. Хотя машины баварского бренда нельзя назвать доступными даже с поправкой на то, что речь идет о подержанных.

- Если честно, сложно объяснить, с чем связан рост их популярности, - разводит руками Ян Хайцеэр. – Возможно, это тоже какой-то сезонный фактор. Интересно было бы посмотреть на данные по владельцам таких машин – не исключено, что «развлекаются» так называемые «зуммеры». Иначе говоря – молодежь, которой хочется ездить на чем-нибудь статусном и премиальном, пусть и старом. А не на новых «китайцах».

В топ-10 продаж б/у авто неожиданно ворвался BMW, вытеснив Ford. Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Впрочем, если присмотреться к рынку внимательнее, то заметна тенденция на увеличение спроса на автомобили западных брендов. Так, популярность Volkswagen на вторичном рынке выросла на 13,4% по сравнению с прошлым годом, а Honda – вовсе на 14,6%! При этом за 9 месяцев, по данным главы «Автостата» Сергея Целикова, объем параллельного импорта прибавил 75% и достиг отметки 153,5 тысяч авто. А в списке самых востребованных здесь именно немецкие и японские марки – Toyota, Mazda, те же Volkswagen, BMW и Audi.

- Это следствие того, что не все россияне готовы ездить на китайском автопроме. И пока есть возможность купить машину более привычного бренда по льготным тарифам утильсбора для физлиц – а они еще действуют, если мощность автомобиля не превышает 160 «лошадей» - этой возможностью будут активно пользоваться, - добавляет Ян Хайцеэр. – Не смущает даже тот факт, что большинство этих машин собраны все равно в Китае. И, должен сказать, есть определенная разница между, скажем, японской или китайской «Маздой». Не в пользу последней. Но на этот факт кто-то готов закрыть глаза, чтобы чувствовать себя в душе приятнее и комфортнее, управляя, все-таки, «Маздой», а не условным Chery.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МАРОК Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

ТОП-10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

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