Каждый украинский младенец рождается с долгом в $10.000: Киев погряз в кредитах до третьего колена

Итог семи лет правления Зеленского: долг Украины вырос в 4,5 раза, у страны остались армия, гимн и 35-летний график платежей. Денег на школы уже нет. Фото: REUTERS.

12 октября глава украинского Минфина Сергей Марченко произнёс с трибуны Верховной Рады фразу, с которой министры финансов обычно уходят в отставку: «К сожалению, в октябре мы вошли в кризис ликвидности». Это значит: денег в казне хватает только на армию. Всё остальное - дороги, школы, больницы, бомбоубежища - с октября 2026 года не финансируется.

А как же кредиты от Европы, которая сажает на голодный паек свое население, но Украине их исправно дает? Лишь бы та воевала.

Внесённый в Раду проект бюджета Украины на 2027 год и отчёт Минфина за нынешний - показали, куда уходят западные деньги: за 9 месяцев Киев занял 717 млрд гривен (что равно $16 млрд) и 714,5 млрд гривен из них тут же ... вернул кредиторам. Из каждого занятого доллара в стране осталось меньше цента.

А госдолг Украины достиг $215,55 млрд и к концу года, по прогнозу Минфина, дорастёт до $240 млрд.

Последний платёж по уже взятым кредитам назначен на декабрь 2061 года, то есть расплачиваться по сегодняшним долгам придется следующему поколению украинцев.

Пятый год Запад даёт Украине взаймы щедрее, чем кому-либо на планете, и пятый год этих денег не видно нигде, кроме графика возврата. Таков итог 7 лет правления Зеленского: долг вырос в 4,5 раза, у страны остались армия, гимн и 35-летний график платежей - и нет денег на школы.

Этот долг - равен 1,5 годам работы без зарплаты для каждого жителя Украины, от младенца до старика. Еще весной на каждого украинца приходилось $7.200 долга страны. Ускорение до $10 000 произошло потому, что деньги, занятые на год под войну, умудрились истратить за полгода. 40-дневный план «победы над Россией» стоил очень дорого - все деньги ушли на дроны для атак на русские НПЗ и склады маркетплейсов. Перемоги не добились, но впечатление на кредиторов произвели.

В ответ на атаки российских маркетплейсов, теперь "достается" и крупным украинским логистическим центрам. Фото: REUTERS.

А вторая причина - делить госдолг становится не на кого: людей на Украине, по признанию министра соцполитики этой страны, осталось 22–25 млн. И неизвестно что быстрее - рост долга или убывание населения. Если власть не остановится - а бюджет-2027 уже разрешает долг в 12,7 трлн гривен - через год на каждого украинца ляжет уже $12 000 - и каждый уехавший из страны будет поднимать эту цифру для оставшихся.

Последние €90 млрд Европа дала на войну Украине под обязательство - вернуть их из российских репараций - то есть никогда, потому что Россия не проиграет. В Брюсселе это понимают, в Киеве тоже, не понимает пока лишь немецкий налогоплательщик, который уже платит за этот кредит проценты.

Пока Киев занимал, ближний круг Зеленского, по версии антикоррупционного бюро Украины, вывозил наличные чемоданами в швейцарские банки. Деньги уехали - долги остались.

Ребёнку, который родится на Украине этой осенью, в год последнего платежа по госдолгу исполнится 35.

Зеленский войдёт в историю как гарант - не Конституции, а кредитов, - заложивший не землю с заводами, а детей, которые ещё не родились.

ЗАНЯТЬ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ

Проценты - это плата за право не возвращать долг ещё год. Протянуть, повоевать, не заключая мира, набрать еще займов, попилить их и заодно и проредить население страны. В бюджете-2027 Украины это право стоит 474,1 млрд гривен - в 1,6 раза больше, чем вся медицина, и в 1,4 раза больше, чем всё образование, а вместе с погашением основного тела долга кредиторам расписана каждая шестая гривна бюджета. Только Международный валютный фонд в 2025 году получил от Киева на $2,1 млрд больше, чем дал.

Сам долг у Киева двух видов.

Внешний - Западу, МВФ, Евросоюзу - дешёвый и длинный: под 1,95% годовых в среднем на 15 лет. И внутренний - собственным банкам - дорогой и короткий: под 13,2% на 5 лет. Процент - это цена недоверия: своему государству украинцы верят в 7 раз меньше, чем верит ему Запад, - и правы. Министр финансов Марченко в тот день, когда признал кризис ликвидности, добавил: годовой план заимствований «практически уже выполнили, но наращиваем». Это единственный план, который на Украине перевыполняют. Кризис ликвидности по-киевски - это не когда нечем платить, а когда ещё есть у кого занять.

Госдолг - не личный: платёжку никому не пришлют. Он придёт налогами, тарифами, курсом гривны и «оптимизацией» больниц. Этой осенью Денис Улютин, министр соцполитики Украины, пересчитал тех, на кого делить, - его ведомство платит пенсии и видит живых людей, а не довоенную статистику. При 22 млн человек населения, госдолг на каждого - $9 798. Если же делить не на иждивенцев, у которых все равно за душой «грошей нема», а только на тех, кто платит взносы в Пенсионный фонд, - таких 9,72 млн, - выходит каждый работающий украинец должен кредиторам страны по $22 167. Или среднюю зарплату за 3 года, у кого на Украине ещё есть зарплата.

ЕСЛИ БУДУТ ВНУКИ

В первом полугодии Минюст зарегистрировал на Украине 73 292 рождения и 259 853 смерти - и эта пропасть лишь растет, поскольку надежд на то, что руководство Украины пойдет на заключение мира, нет. Женщина рожает в среднем 0,9 ребёнка, вдвое-втрое меньше, чем нужно, чтобы народ воспроизводил себя. При такой рождаемости каждое следующее поколение вдвое малочисленнее предыдущего. То есть за 35 лет, на которые рассчитан график погашения сегодняшнего долга, на Украине станет еще вдвое меньше плательщиков, чем сегодня.

Элла Либанова, директор Института демографии Академии наук Украины, объясняет: «Население стареет: есть кому умирать, но некому рожать». Пенсионеров - 10 млн - уже больше, чем работающих, которые их содержат.

Вернуться домой собираются лишь 43% из 5,76 млн уехавших с Украины. Осенью 2022-го таких было 74%: за 4 года войны желающих вернуться стало меньше вдвое. А госдолг не эмигрирует - он остаётся с теми, кто не уехал. И кредиторам безразлично, сколько людей останется под графиком расплаты: сумма в нём от этого не меняется.

ОНИ НЕ ПЕРЕСТАНУТ

Впрочем, все эти расчеты действительны - если Киев вдруг перестанет занимать. А он не перестанет.

На 2027 год правительство Украины просит у Рады разрешения занять ещё 2,37 трлн гривен, и под 1,5 трлн из них, по заключению госаудиторов, кредитора нет даже на бумаге. Бюджет свёрстан на деньги, которых никто не обещал.

Почему Украина не может остановиться, объяснимо: Тимур Миндич, «кошелек» Зеленого и его продюсер по «Кварталу 95», собирал, по данным следствия, 10–15% с каждого контракта государственного «Энергоатома» и улетел в Израиль за несколько часов до обысков, а бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак получил подозрение в отмывании денег и строительстве для себя и Зеленского элитных дворцов под Киевом. Для руководства Украины долг - не бремя, а источник дохода. Владимир Поперешнюк, совладелец «Новой почты», сравнил правительство Украины с наркоманом, «который берёт очередную дозу, чтобы забыть зло от предыдущих». Дозы хватит до конца 2027 года: дальше европейские €90 млрд заканчиваются.

Пятый год Запад даёт Украине взаймы щедрее, чем кому-либо на планете, и пятый год этих денег не видно нигде, кроме графика возврата. Фото: REUTERS.

НА ЧЬИ ДЕНЬГИ ВОЮЮТ

В бюджете-2027 Украины чужих денег больше, чем своих: 44,1% доходов - внешние трансферты, то есть подарки. И сверх них 1,82 трлн гривен внешних займов. Страна должна уже больше, чем производит за год, - 101% ВВП, а на 2027-й предел поднят до 113,9%.

Для сравнения, у России госдолг - 17% ВВП. Одних резервов Банка России ($733,2 млрд, 61,6 трлн руб.) хватило бы, чтобы 3 раза погасить весь украинский долг, и в Москве никто не ждёт транша, чтобы выплатить пенсии. Россия воюет на свои, Украина - на чужие, а тот, кто воюет на чужие, не желает, чтобы война закончилась и кормушка прикрылась.

На саммите в Брюсселе буквально только что, 16 октября, Зеленский потребовал от Европы еще 70 млрд евро на войну в 2027 году.

«Это все больше похоже на поливание пустыни деньгами», - сказал в кулуарах саммита один из глав стран ЕС. Но миллиарды обещал поискать.

Незалежность, ради которой украинцы с гиканьем на Майдане и кровавой бойней в Донбассе, уходили от Москвы, хранится теперь в Брюсселе - в папке с графиком платежей, и любой будущий мир будет для Украины миром должника. Последняя строка графика - декабрь 2061. Зеленскому тогда исполнится 83, он будет глубоким пенсионером, но весьма обеспеченным. А платить будут те, кто только родился и кого ещё нет, - если они на Украине родятся и если там останутся.

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