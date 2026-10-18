Трампу могут отомстить: что будет с «адскими санкциями» США против России через 60 дней

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Ловкий трюк в стиле фокусника-профессионала исполнил в пятницу президент США Дональд Трамп. Своим указом он заблокировал выполнение закона об «адских санкциях» в отношении России и стран-покупателей наших углеводородов, который сам же и подписал месяц назад. Напомним, документ предполагал введение пошлин до 500% на экспорт из РФ и повышение тарифов до 100% для крупнейших потребителей российских нефти и газа, читай - для Китая и Индии.

Трамп сослался на положение закона, позволяющее президенту отменять принятие санкций, если это отвечает американским интересам. «Я настоящим отказываюсь от применения предусмотренных санкций, ограничений и пошлин. Я представил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого отказа в настоящее время отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», - написал в своем указе Дональд.

- С самого начала было понятно, что этот закон не будет действовать, - выразил мнение в интервью «КП» политолог-американист Дмитрий Дробницкий. - Если бы Трамп не воспользовался правом заморозить использование всех этих мер, то первым, кто от них пострадал, оказались бы сами Штаты. Пекин в ответ на санкции немедленно прекратил бы экспорт редкоземельных элементов, критически необходимых для инновационных проектов, и остановил ввоз к себе сельхозпродукции из США. Это вызвало бы огромные проблемы в американской экономике и, как следствие, сильно уменьшило бы значение доллара в мировой торговле.

Правда, на какой срок откладываются «адские санкции», президент не сказал. Госсекретарь США Марко Рубио предположил, что речь может идти примерно о двух месяцах - «чтобы за это время проанализировать развитие ситуации». Впрочем, не исключено, что затем мораторий на исполнение закона будет продлеваться еще не раз.

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: REUTERS.

Возникает вопрос – зачем вообще Конгресс подсунул Трампу этот довольно странный закон. Не могли же на Капитолии не понимать, что он как минимум является обоюдоострым оружием.

- Мы недооцениваем степень безответственности и местечкового мышления многих американских парламентариев, - указывает политолог Дробницкий. - В их представлении Соединенные Штаты являются властелином мира, которому все остальные обязаны подчиняться. Некоторые из них даже никогда в жизни не были за рубежом и просто не знают подлинной картины. Они не видят угрозы национальной безопасности США в «отмене» торговли с Китаем на пол-триллиона долларов в год, но зато внушили себе, что разговаривать с Москвой можно только с позиции силы. И сейчас наступает момент, когда их политическая риторика вступает в прямое противоречие с реальной политикой.

Тем не менее, следует ожидать, что так просто конгрессмены с сенаторами не сдадутся. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь (соавтор закона) обвинил Трампа в «подыгрывании Путину», а конгрессмен-республиканец Дон Бэкон заявил, что Белый дом этим решением затягивает, а не прекращает конфликт на Украине.

- Возможно, мы увидим попытку «отомстить» Трампу за его решение, - полагает Дробницкий. - Демократы могут договориться с частью республиканцев и заблокировать срочное выделение дополнительных 350 миллиардов долларов на военные расходы, запрошенных администрацией. А в январе к работе приступит уже новый состав Конгресса, где, как ожидается, у демократов будут гораздо более сильные позиции. И с ними Дональду будет справляться куда труднее.

Однако президент США прежде всего руководствуется своими политическими интересами. Ему нужен российский дизель, поэтому замораживается не только закон о санкциях, но и рассматривается смягчение ограничений против судов «теневого флота». Белому дому это нужно, чтобы снизить высокие мировые ставки фрахта.

Мало того: как написала The New York Times, в рамках новой мирной инициативы по Украине администрации Трампа собирается предложить Европе возобновить покупку российского газа. Якобы представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимали этот вопрос на встречах с украинскими и европейскими чиновниками в сентябре. Вашингтон рассчитывает, что европейцы получат дешевые энергоресурсы, а Киев вновь сможет зарабатывать до миллиарда долларов ежегодно на транзите российского сырья. Правда, по словам источников газеты, в Евросоюзе и на Украине «испытали шок» от этого предложения. Видимо, очень хотят воевать дальше.

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