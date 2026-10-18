Россия, Запорожская область. Военнослужащий отдельного батальона связи Новороссийского соединения ВДВ во время установки оборудования спутниковой связи. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 19 октября:

1. Новости с передовой: сбиты 1256 дронов

2. Бастрыкин оценил ущерб от агрессии Киева

3. Бригаду ВСУ в Харьковской области косит пневмония

4. На возобновлении транзита газа через Украину настаивает Вашингтон

5. Париж обещает Киеву продолжение поддержки

6. Сибига возмущен отказом от «адских санкций»

7. «Рассвет» угрожает и Киеву и Брюсселю?

8. На границе с Польшей снова очереди

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 19 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» вывел из строя 195 боевиков. Подбиты бронемашина и 17 автомобилей. Сожжены две станции радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 240 бойцов и две бронемашины. Поражены 20 автомобилей и артиллерийское орудие.

От действий «Южной» группировки украинские формирования потеряли более 175 солдат и офицеров. Плюс бронемашина и 35 автомобилей.

Бойцы «Центра» выели из строя до 350 военнослужащих. Утилизированы три бронемашины и 12 автомобилей. А также РСЗО «Град» и две РЭБ.

Бойцы «Востока» выбили из рядов ВСУ свыше 195 человек. Были утрачены две бронемашины, пикап, боевая машина «Град» и артиллерийское орудие.

«Днепр» уничтожил до 30 националистов, бронемашина и 14 автомобилей.

Силы ПВО сбили семь ракет «Фламинго» и 1256 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 19 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Бастрыкин оценил ущерб от агрессии Киева

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил: СКР оценил убыток, который нанес киевский режим Донбассу, приграничным и тыловым регионам страны. И каков же он? РИА Новости приводят слова Бастрыкина: «Размер ущерба инфраструктуре на территории Донбасса и Новороссии - более 560 млрд рублей. На территории приграничных и тыловых регионов – свыше 535 млрд рублей». Итого — один триллион и 95 млрд рублей. То есть - немногим более 12 миллиардов евро. А это - пятая часть того, что Зеленский потребовал от Брюсселя для Киева на текущие нужды.

Глава СК России Александр Бастрыкин. Фото: СК

Бригаду ВСУ в Харьковской области косит пневмония

Проигрывают в борьбе с пневмонией эскулапы рембата 72-й отдельной мехбригады ВСУ в Харьковской области. Сообщил об этом канал «Северный Ветер»: «В селе Верхние Озеряны Харьковской области в расположении ремонтно-восстановительного батальона 72 омбр ВСУ началась эпидемия пневмонии. Есть летальные случаи». А незачем было так натужно кашлять на восток.

Транзит газа через Украину нужен Вашингтону?

The New York Times выдал сенсацию: Белый дом готов включить возобновление импорта российского газа в план урегулирования конфликта на Украине. Администрация США обсуждает возобновление закупок российского «голубого топлива» странами Старого Света как элемент будущего мирного соглашения по незалежной. Спецпосланники американского лидера Уиткофф и Кушнер предложили Киеву прикинуть такой вариант. Трубопроводы, по которым прежде через Украину российский газ шел в Европу, должны снова заработать на полную катушку. Но европейцы плохо отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Но администрации США на это плевать - они рассчитывают включить этот бонус в будущее мирное соглашение. Высоко сижу — далеко гляжу.

Париж обещает Киеву поддержку

Посол Пятой республики Брис Рокфей уверил Киев, что тот может полностью положиться на Европу. Которая продолжит помогать незалежной. Дипломат заявил «Укринформу»: «Украина может полностью полагаться на европейских партнеров. Мы будем и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами. Мы надежный и долгосрочный партнер и сторонник Украины». Посол Рокфей, похоже, не смотрел новости с родины, где жгут полицейские участки и атакуют Елисейский дворец. Не получится уже плевать с Эйфелевой башни на головы беспечных москвичей (киевлян).

Сибига возмущен отказом от «адских санкций»

Андрей Сибига, глава МИД незалежной, продолжает работать против своей страны. На своей странице в соцсети он осудил отказ Трампа от «адских санкций» против России по закону сгоревшего в аду сенатора Грэма*. Министр написал: «Если россияне радуются решениям в США, то это, конечно, не говорит об эффективном давлении с целью прекращения военных действий». Так он оценил указ, согласно которому глава Белого дома отказался вводить против России санкции, предусмотренные законом Грэма*. Возникает вопрос: избранным хуторянам при рождении делают лоботомию?

Глава МИД Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

«Рассвет» угрожает и Киеву и Брюсселю?

Советник Зеленского, Сергей Бескрестнов, с позывным «Флеш», признал, что российская спутниковая система «Рассвет» - самый страшный вызов не только для незалежной, но и для всего Старого Света. Его слова приводит Associated Press: «Это угроза номер один среди всех технологических вызовов. И не только Украине, но и всей Европе». Бескрестнов в панике указал, что Москва может управлять в режиме реального времени через спутники ударными дронами, разведывательными беспилотниками и ракетами «Бандероль» и «Дань-М». И назвал «катастрофой» ситуацию, если ВС РФ смогут атаковать всю Украину в режиме реального времени. Ну, тут либо больше памперсов, либо глубже бункеры.

На польско-украинской границе километровые очереди

TVP Lublin сообщает: на польско-украинской границе в пункте пропуска Дорогуск возникли километровые очереди грузовиков. Время ожидания — до 40 часов. Более тысячи фур ждут более суток шанса покинуть Польшу. Причина заторов - воздушные тревоги «из-за российских атак». На это время работа КПП прекращается, а персонал из пунктов пропуска эвакуируется. Польские гусары - давно не гусары?

*признан террористом и экстремистом

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