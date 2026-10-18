Гарик Харламов Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российский комик Гарик Харламов пошутил, что после рождения дочери ему приходится ограждать супругу, актрису Катерину Ковальчук, от самого себя. Об особенностях семейной жизни Харламов рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в московской Live Arena и где побывал корреспондент KP.RU.

Напомним, 10 сентября у супругов родилась дочь Алиса. И если для Катерины материнство стало совершенно новым опытом, то Гарик уже воспитывает старшую дочь Анастасию от брака с Кристиной Асмус. Казалось бы, опытный отец должен прекрасно знать, что делать с младенцем. Однако не все оказалось так просто.

Гарик Харламов рассказал о быте после рождения дочери

Когда журналисты поинтересовались, старается ли юморист ограждать жену от домашних хлопот, Харламов признался, что иногда его заботы становится даже слишком много.

«Максимально. Но больше надо ограждать ее еще и от себя. Потому что чрезмерно: „Чем помочь? Чем помочь?“ Но тогда обычно сталкиваешься с тем, что: „Отойди ты уже, в конце концов, все мы сделаем“. По-женски все-таки, я еще раз говорю, невозможно ничем помочь. Как бы ты ни хотел. Но какие-то цветочки я там что-то приношу, что-то помогает», — пошутил артист.

Впрочем, без помощи жену Гарик не оставляет. По словам комика, сейчас его главная задача заключается прежде всего в моральной поддержке супруги. Хотя и с привычными отцовскими обязанностями он тоже справляется.

«Моральная (помощь – прим.ред.). Поддержка. Чем я еще могу помочь в данный момент? Поменять подгузник, усыпить Алису Игоревну», — рассказал Харламов.

В начале сентября Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали родителями Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Оказывается, уложить новорожденную дочь спать для юмориста вообще не составляет труда. По крайней мере, пока малышка охотно засыпает у него на руках.

«Я ее беру вот так и начинаю с ней вот так ходить и что-то напевать», — поделился Гарик, показывая, как качает ребенка.

На уточняющий вопрос, сколько времени ему требуется, артист ответил с неожиданной уверенностью.

«Мгновенно. Две-три минуты, и все, засыпает. Пока что. Чтобы не сглазить. А то сейчас приеду и не получится ничего», — посмеялся новоиспеченный отец.

Правда, если с укладыванием ребенка проблем нет, то с собственным режимом сна ситуация куда сложнее. Харламов признался, что совершенно не любит ранние подъемы, а теперь ему приходится регулярно вставать по утрам ради дочери.

«(Отцовские будни – прим.ред.) они на противостоянии, скажем так. Они, с одной стороны, очень милые и классные, с другой стороны, я человек, который ненавидит вставать с утра. И сегодня мне пришлось в 10 утра выезжать из дома, потому что у нас сегодня у Алисы Игоревны был первый скрининг, и надо было поехать к врачу и это все проделать», — рассказал комик.

Причем разбудить знаменитого артиста оказалось задачей не из простых. На помощь пришла его мама, которая, судя по рассказу Гарика, устроила сыну настоящую утреннюю побудку.

«И, соответственно, конечно, продирая глаза, моя мама, бабушка Алисы, вышибала дверь, чтобы я проснулся, звонила во все телефоны, во все колокола. Но я это сделал действительно», — признался Харламов.

Кстати, именно бабушка пока и выполняет роль главной няни маленькой Алисы. По словам артиста, искать профессиональную помощницу супруги пока не спешат.

«Это тоже непросто. Это большой вопрос. У нас сейчас няня самая лучшая в мире — это бабушка. Пока что бабушка», — объяснил Гарик.

Самочувствие Катерины, по словам мужа, постепенно улучшается. Однако на полноценное возвращение к работе молодой маме потребуется еще некоторое время.

«Дай бог, да, все, восстанавливается потихонечку. Но, конечно, еще не сразу», — рассказал юморист.

При этом впереди у супругов не только домашние хлопоты, но и совместные съемки. Харламов объяснил, что Катерине еще предстоит завершить работу над третьим сезоном сериала «Гусар». Причем ее беременность создала для съемочной группы довольно необычную ситуацию.

«У Екатерины еще остались досъемки. У нас же снимался третий сезон сериала „Гусар“. И у нас интересно с этим. Потому что половину сезона она будет играть беременная, причем уже глубоко беременная. Но этого не будет видно, потому что ее снимали с разных ракурсов, чтобы не было видно живота. А финал сезона она будет уже родившая Алису», — объяснил артист.

Правда, пока съемочной группе придется подождать разрешения врачей. Здоровье молодой мамы для Харламова явно важнее телевизионного графика.

Напомним, еще в сентябре KP.RU выяснил, что роды Катерины Ковальчук могли обойтись супругам примерно в два миллиона рублей. Актриса стала мамой в элитной подмосковной клинике «Лапино», где рожали многие российские знаменитости. Для нее подготовили просторную палату, больше напоминающую квартиру, чем больничную комнату. В распоряжении роженицы были большая кровать, отдельная зона отдыха и даже ванная-джакузи.

Вскоре после появления внучки мама юмориста Наталья Харламова отчитала друзей сына Дениса Дорохова и Азамата Мусагалиева за чрезмерную болтливость. Дело в том, что супруги до последнего старались скрывать беременность Катерины от посторонних. Однако коллеги Гарика проговорились о пополнении в семье прямо во время шоу «Кстати». Сама Наталья при этом не могла сдержать слез счастья после знакомства с новорожденной Алисой.

А в конце сентября Гарик впервые подробно рассказал о появлении младшей дочери на свет. Выяснилось, что во время родов комик предпочел находиться в коридоре, поскольку боялся потерять сознание от переживаний. Когда же медсестра предложила ему самостоятельно перерезать пуповину, артист испугался навредить ребенку и отказался. Зато уже через несколько мгновений счастливый отец держал малышку на руках и знакомил ее с родственниками.

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