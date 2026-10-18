Рулоны, найденные на чердаке. В Эрмитаже открылась выставка забытого русского художника-импрессиониста Константина Кузнецова

В Эрмитаже открылась персональная выставка русского художника начала ХХ века Константина Кузнецова. Фото: Александр Щербак/ТАСС

ДВЕ КАРТИНЫ ОСТАНУТСЯ В ЭРМИТАЖЕ

В Санкт-Петербурге, в знаменитом Эрмитаже, открылась персональная выставка русского художника начала ХХ века Константина Кузнецова. Это новое имя в отечественном искусстве, открытое относительно недавно, открытое заново и во многом случайно. «Русский парижанин», называется выставка.

- Художник долгие годы не был известен в России, а сейчас возвращается, - отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский перед тем, как перерезать ленточку новой экспозиции. - Кузнецов жил в самом эпицентре великих художественных событий своего времени, высоко ценился и в России, и в Париже, его картины радуют глаз…

На выставке представлено более 20 работ. Они разместились в двух залах прямо рядом с постоянными залами Анри Матисса, где представлены его знаменитые картины «Танец» и «Портрет жены художника».

- Выставка Кузнецова соседствует с Матиссом — это замечательная перекличка двух современников, такой тип выставок мы будем продолжать и дальше, - пояснил Пиотровский.

После выставки две картины Кузнецова будут переданы в дар санкт-петербургскому музею.

- Картины останутся в постоянном фонде Эрмитажа, а экспозиция может меняться, - уточнил Пиотровский KP.RU.

Посетительница у картины "Долина Ле Гранд Даль" Константина Кузнецова. Фото: Александр Щербак/ТАСС

НАСЛЕДНИК МИЛЛИОНОВ СТАЛ «РУССКИМ КЛОДОМ МОНЕ»

Кто же этот художник, бывший когда-то активным представителем российско-французского культурного мейнстрима, а потом оказавшийся забытым? Выходец из семьи крупных нижегородских купцов, Кузнецов долгие годы шел по коммерческой линии, занимаясь семейным делом. Попутно на любительском уровне увлекался живописью. Все изменилось, когда в России в 1896-97 годах прошла Вторая французская художественно-промышленная выставка, на которой были представлены знаменитые импрессионисты Клод Моне, Ренуар, Дега. Под впечатлением увиденного 33-летний предприниматель и наследник миллионных капиталов круто изменил свою жизнь: бросил семейное предприятие и рванул в Париж, чтобы серьезно заниматься живописью.

Он творил в первой трети двадцатого века, жил на Монмартре и Монпарнасе, в самой гуще богемной тусовки. А руку ставил в студии мэтра Фернана Кормона, у которого в учениках были — аж дух захватывает от перечисления имен: Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Николай Рерих…

В Париже Кузнецов не затерялся — участвовал в основных выставках, имел хорошую прессу, его называли «русским Моне», а позже - «последним рыцарем импрессионизма». Не порывал связей и с Россией — был членом Московского товарищества художников, участвовал в выставках этой организации.

Художник Константин Кузнецов

Однако после революции его имя перестало упоминаться в отечественной прессе. В отличие от многих собратьев по холсту Кузнецов не был классическим «бедным художником». Ему исправно приходили деньги от доходов семейного предприятия — он оставался его акционером. Тратился не только на краски и четверых детей, которых они растили с женой Александрой, тоже русской и тоже художницей.

- Кузнецов много денег пожертвовал русской армии в первой мировой войне, а затем поддерживал белое движение, - рассказал KP.RU директор Фонда Константина Кузнецова предприниматель Андрей Щербинин.

Бунтарское начало, присущее многим европейским мастерам, приветствовавшим революцию в России, у Кузнецова отсутствовало. Так что в разряд «прогрессивных художников Запада» он никак не попадал.

Не стал он окончательно своим и для парижской художественной тусовки - достаточно сказать, что так толком и не выучил французского. Умудрился сохранить в качестве удостоверения личности паспорт, выданные еще в царской России. Жил довольно замкнуто, не обзавелся высокими покровителями, друзьями и связями в среде художественных критиков и галеристов. А главное, у Кузнецова не было своего маршана (с французского — торговец, - прим. ред.), пояснили в Эрмитаже. Это ключевая фигура в европейской живописи того времени - предприимчивые люди, обладающие одновременно коммерческим и художественным чутьем, которые продвигали художника и его картины как при жизни так и после смерти.

После революции жизнь русского художника во Франции изменилась. Деньги с Родины приходить перестали: семейные предприятия были национализированы. Времена роскоши остались в прошлом. Доходило до того, что у Кузнецова не всегда хватало средств на приобретение нормального холста. Судя по картинам, исследованным при реставрации, в ход шли даже пляжные тенты — их можно узнать по более грубой текстуре, пояснили KP.RU в Фонде. Художник покинул этот мир в 1936 году, и на долгие десятилетия его имя исчезло из газетных колонок о новостях культуры.

«ЕВРОПЕЙСКИЕ ГАЛЕРИСТЫ ЕГО ПРОСТО ПРОСМОТРЕЛИ»

Второе рождение произошло 12 лет назад. В одной из французских художественных галерей, куда как-то, будучи за границей, зашел Андрей Щербинин, хозяин, услышав русскую речь, предложил ему посмотреть «неизвестного русского художника». Это и были работы Константина Кузнецова. Предприниматель, тогда не знавший, кто это, посоветовался с искусствоведами, которым тоже не было знакомо это имя. Тем не менее, посмотрев на работы, решили: надо брать. А было там 40 картин.

Дальше началось настоящее расследование, тогда и был создан Фонд Константина Кузнецова.

- Мы детально рассмотрели картины и на двух из них сзади обнаружили выставочные этикеты очень представительных салонов мирового значения первой трети ХХ века, - рассказал KP.RU директор Фонда искусствовед Константин Ещеркин. - Случайных имен на таких вернисажах не бывает. Стало ясно, что это серьезный художник, а европейские галеристы и артдилеры его просто просмотрели. Мы стали собирать данные о нем, собирать его картины. Наша зам по науке Екатерина Усова углубилась во французскую прессу, и в газете за 1985 год обнаружила заметку о персональной выставке Кузнецова в музее Понт-Авена, это небольшой приморский городок в Бретани...

Городок-то небольшой, но знаковый. Его называют колыбелью постимпрессионизма. Сюда, еще в начале 20 века, когда это была богом забытая точка на карте, приезжали художники в поисках уединения и дикой суровой натуры. Со временем школа Понт-Авена стала одним из самобытных направлений французской живописи, наиболее ярким представителем которого был Поль Гоген.

Усова написала в музей письмо с просьбой помочь связаться с кем-то из наследников художника. Это почти через 30 лет после выставки! Но искателям сопутствовала удача: пришел ответ, а в нем — почтовый адрес. Дальше началась переписка с наследницами — это были три правнучки художника.

- К России они были настроены доброжелательно, - рассказала KP.RU Екатерина Усова. - Достаточно сказать, что дочь художника Елена вместе с мужем архитектором Рене Вивье во время войны была членом французского Сопротивления, ее подпольный псевдоним - Елена Рибери. Была схвачена со своими двумя дочерьми и посажена в немецкую тюрьму, но они сумели оттуда выбраться и через Испанию сбежали в Алжир, где продолжили антифашистскую агитацию...

ЦЕНИЛСЯ НА УРОВНЕ ШАГАЛА И ДАЛИ

Оказалось, что у наследниц есть еще 60 картин художника, и они согласились их продать.

- Картины хранились где-то в кладовках, на чердаках, свернутыми в рулоны, без рам, краски почернели, - рассказал Константин Ещеркин. - Пришлось провести большую реставрационную работу. Отдельная история — рамы, очень важный компонент для восприятия, они порой обходятся дороже, чем реставрация самой картины. Приобрели раму тех времен, когда работал Кузнецов, в нее поместили картину «Нотр Дам. Свинцовые облака». А в основном создавали рамы заново, привлеченные нами мастера их очень искусно старили, чтобы соответствовали полотну.

Команда Фонда стала отслеживать картины художника по всему миру и выкупать их.

- Кузнецов выставлялся на Сотбис и других аукционах, самая высокая цена — это порядка 50 тысяч евро, - рассказал KP.RU Андрей Щербинин.

Вообще-то немало для художника, чье имя не известно широкой публике. За такие деньги уходили, например, работы Шагала, Айвазовского, Дали.

Предприниматель настолько увлекся своей идеей, что вложил в Фонд как минимум 5,5 млн евро. Зато сейчас в России уже 300 живописных полотен Кузнецова и 100 графических рисунков. Это примерно половина от всего созданного художником, уточнил Щербинин.

- Мы будем и дальше приобретать его работы, а продавать не планируем, - сказал Щербинин KP.RU.

Выставка продлится до 14 марта 2027 года.

- А по ее окончании состоится официальная передача двух картин от нашего фонда Эрмитажу, - сказал Ещеркин. - Это «Бретонский пейзаж. Сен Люнер» и «Мост Искусств».

СЕМЕЙНЫЙ КЛАД КУЗНЕЦОВЫХ НАШЛИ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ

В прошлом году семья Кузнецовых снова попала в медийные хроники. Но на этот раз история не имела к живописи никакого отношения. В бывшем особняке брата художника купца и почетного гражданина Нижнего Новгорода Филитера Кузнецова на улице Малая Покровская в Нижнем в ходе реконструкции в половицах был найден клад — коробка из-под немецкого парфюмерного набора «Veilchen» («Фиалка»), а в ней — семейные драгоценности, 25 предметов, в основном, женские украшения: золотые цепочки к часам, браслеты, серьги и перстни с бриллиантами и рубинами, а также обручальные кольца с выгравированными именами супругов «Филитёр» и «Валентина» и датой венчания — 7 февраля 1900 года.

- Довольно серьезная коллекция, - оценил находку Андрей Щербинин. - Видимо, хозяева надеялись, что когда все вернется к прежней жизни, они смогут снова воспользоваться своими вещами...

Не судьба. Филитер умер в 1925 году от менингита, жена — позже. А сын Андрей выучился на инженера и видимо знать не знал о семейных сокровищах. Сейчас они хранятся в Нижегородском государственном историко-архитектурном музее и в этом году были представлены на выставке с очень подходящим названием: «Семейные ценности».