Вопрос дня: Как должен выглядеть «красный уголок любви»? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Родителям не следует ставить детей в угол в качестве наказания за плохое поведение - об этом заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис. По мнению депутата, в каждом доме должен быть «красный уголок любви», где родители и дети должны общаться и слышать друг друга. В связи с этим мы решили спросить, как должен выглядеть такой уголок.

Ульяна Бисерова, писатель, многодетная мама:

- В таком «красном уголке» может стоять глубокое плюшевое кресло, торшер с теплым светом и полка с книгами для семейного чтения. Это прекрасная, но почти утраченная традиция, которая может сблизить разные поколения: совместное чтение вслух и обсуждение прочитанного.

Раиса Гунько, имидж-стилист, визажист, мама троих детей:

- Для нашей семьи «красный уголок любви» – это автомобиль. Именно в машине у нас детьми есть время обсудить все проблемы, когда я их откуда-то встречаю или куда-то везу. И как прошел день в школе, и почему зимой не бывает грозы, и много других насущных вопросов. А дома вечером – обязательные обнимашки, я всегда стараюсь укладывать детей сама.

Алексей Будовский, директор компании в сфере авиаперевозок (четверо детей):

- Одним «красным уголком» на всех точно не обойдешься, потому что для сохранения контакта с детьми нет общих правил. К каждому ребенку – свой индивидуальный подход. А для этого от любящих родителей требуется терпение, которое нужно проявлять годами.

Соломон Гольденберг, основатель отцовского клуба и стендап-комик:

- Не может быть какого-то специального места для любви к ребенку, весь дом должен быть таким «красным уголком». Но есть очень классная практика, которую я советую всем внедрить. Детские рисунки и поделки можно расставить так, чтобы они занимали целую стену. И периодически менять экспозицию, например, раз в месяц или раз в неделю. И всей семьей нужно приходить к этой стене и хвалить ребенка, обсуждать его поделки – превратить это в ритуал.

Михаил Щапов, основатель благотворительного фонда:

– Детям нужны не углы, а внимание, любовь и личный пример родителей. Как бы вы ни называли угол – красным ли, зеленым ли, ребеночка это не изменит. Как отец троих детей я знаю, что, если вы хотите, чтобы ребенок был послушным, надо его не в угол ставить, а поговорить с ним, выяснить причину его поведения. Ахиллесова пята современных родителей в том, что они перекладывают ответственность за воспитание ребенка на телефон и школу. А детям нужны папа и мама.

Юлия Трифонова, начальник юридического отдела:

- Скажу, чего там однозначно не должно быть, – смартфонов и розеток для подзарядки гаджетов.

Виктор Похмелкин, бывший депутат Госдумы:

- Я работал в Думе первых четырех созывов, и каких предложений там только не было. Но не дело депутатов парламента давать советы людям, как регулировать свои отношения с детьми на таком уровне, это не входит в их полномочия. По-моему, каждый уголок семейного дома должен быть уголком любви, и совсем не важно, как это выглядит.

Екатерина Каренина, теле- и радиоведущая, автоэксперт:

- Что за красный угол? Это «сюси-пусси, ах какой ты чудный ребенок, что навел бардак»? Мой ребенок нашалил - я с ним разговариваю. Сажаю перед собой (неважно – где, в углу или нет) и смотрю в глаза. И объясняю, что хорошо, а что плохо.

Сергей Личинин, полковник юстиции:

В «красном углу любви» в доме должны находиться совместные семейные фотографии и образ Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и супружеской любви.

Елена Малюкова, многодетная мама из Оренбурга:

- У нас дома есть стена нашей семьи. С семейными фотографиями и достижениями каждого ребенка. Это нужно, чтобы дети понимали, что ими гордятся и их любят. Еще мы на этой стене отмечаем, как растут наш сыновья и дочь. За каждой такой отметкой – целый ворох воспоминаний.

Александр Златопольский, режиссер, актер, продюсер, муж Анфисы Чеховой:

- Я думаю, что должны быть любовь - и к самому себе, и к партнеру, взаимоуважение, понимание, умение слышать и слушать другого человека. А еще чувство юмора и побольше счастливых детей, которые будут расти в атмосфере любви, заботы и внимания.

Олеся Измайлова, руководитель кадрового центра:

- В моем понимании, какой бы угол ни был, у ребенка он будет ассоциироваться с наказанием. Правильнее с детьми разговаривать и вообще не ставить их ни в какой угол - ни для любви, ни для наказания.

Денис Хохлов, ветеран МВД:

- Думаю, что с детьми нужно беседовать и объяснять им их ошибки. А если надо было бы создать воспитательный угол, то я бы поставил туда фотографии с родными людьми, на которых видно, как они любят друг друга и ребенка. Возможно, тогда он не захочет их больше огорчать своим поведением.

Ольга Чурилова, эксперт по личным финансам:

Есть классная традиция – вечером собираться всем вместе и рассказывать одну интересную историю из своего дня, это очень сближает. Если говорить о финансовом доверии в семье, то важно не выпытывать у ребенка, «на что потратил», а заранее обговаривать, для чего вы их ему даете и на какой срок. И самое ценное – когда родители не скрывают от детей семейный бюджет и дают им участвовать в планировании: тогда у ребенка формируется уважение к родителям и доверие им, а значит, будет меньше поводов для наказаний.

Александр Златопольский, режиссер, актер, продюсер, муж Анфисы Чеховой:

- Я думаю, что должны быть любовь - и к самому себе, и к партнеру, взаимоуважение, понимание, умение слышать и слушать другого человека. А еще чувство юмора и побольше счастливых детей, которые будут расти в атмосфере любви, заботы и внимания.