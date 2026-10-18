Сначала обнимал, потом бил: Лолита честно рассказала, как записывала песню с Дробышем

Лолита рассказала, что Дробыш обнимал и бил ее при записи новой песни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певица Лолита Милявская рассказала, что композитор Виктор Дробыш обнимал и бил ее по спине во время записи новой песни, пытаясь добиться правильного ритма. Об этом артистка рассказала на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

Исполнительница призналась, что знакома с Дробышем уже много лет. Однако до недавнего времени в ее репертуаре не было ни одной его композиции. Продюсер неоднократно предлагал певице свои работы, но подходящая песня нашлась только сейчас.

Лолита рассказала, что Дробыш обнимал и бил её при записи новой песни

«Вот не поверите, последняя история произошла буквально недели две назад, когда мы записывали его песню. Потому что наша дружба и наши вот такие очень приятельские отношения никогда не выразились в то, что Витя мне, например, дал песню и сказал: „Это твоя“. Он мне мог дать, но она была не моя. И она прекрасно стала хитом у других исполнителей», — рассказала Лолита.

Когда подходящая композиция наконец нашлась, певица отправилась в студию. Правда, обычная запись превратилась в пятичасовую музыкальную пытку. Дробыш оказался настолько требовательным, что решил буквально выбивать из артистки правильный ритм.

«И здесь я пришла в студию петь, говорю: „Витя, у меня один выходной, давай запишем“. И пять часов у станка! Значит, он меня и обнимал, и бил, потому что я неритмичная. Он делал так: меня одной рукой обнимал, а второй по спине вот так вот бил. Эту историю я запомню на всю жизнь, потому что это означает: ритмично, ритмично, пой ритмично. И за это я его люблю. Он сразу сказал: „Ну, ты прости, если я буду там... Можешь орать на меня, можешь что угодно“. Я знаю свои минусы и особенно неритмичность. Поэтому он одной рукой говорил: „Я добрый ангел“, а второй так. Не знаю, были ли у меня полосы, но я не чувствовала. Но главное — у нас песня получилась. Это самое главное. И в моем репертуаре это первая песня Виктора Дробыша», — поделилась исполнительница.

Причем никаких претензий к композитору у Лолиты нет. Наоборот, артистка уверена, что подобная строгость только идет на пользу творческому процессу. А на замечание журналистов о возможных побоях певица отреагировала с привычной самоиронией.

«Побои? Да не, слушайте, я отношусь к тому поколению, которое с ужасом смотрит на вот эти высказывания про харассмент. Я всем говорю: „Отхарассьте меня кто-нибудь! Что ж такое-то происходит уже?“ Поэтому я за то, чтобы и в студиях, и везде была атмосфера вне всяких там дружеских обстановок и вот этих пиететов. Плохо поешь — ты плохо поешь, нечисто, не строишь. Поэтому к Вите надо попадать на мастер-классы. Здесь не существует понятия возраста и табеля о рангах. Плохо — плохо», — объяснила звезда.

Впрочем, одними ударами по спине дело не ограничилось. За время записи Лолита успела не только устать, но и усомниться в собственных вокальных способностях. Как выяснилось, музыканты допустили ошибку, из-за которой певице пришлось мучиться совершенно напрасно.

«Знаете, я пять часов огребала, потом извинялась перед его звукорежиссером, говорила: „Простите меня, пожалуйста, простите меня ради бога“. Еще выяснилось, что они перепутали тональность. Я уехала на гастроли, и записали под оригинальную все инструменты. И когда я пришла, думаю: „У меня с голосом вообще кирдык, что ли?“ Ну, бывало всякое со связками, но чтобы так. Выяснилось, что это не моя тональность. Пришлось все переписывать. Это еще одна история, которую мы запомним», — призналась артистка.

Причем подобные творческие мучения для Лолиты далеко не в новинку. Ее постоянный звукорежиссер Даниил Бабичев, по словам певицы, тоже регулярно оказывается на грани нервного срыва.

«У меня вот звукорежиссер, который меня все время пишет, Даня Бабичев, он скрипит зубами. Я прямо вижу, как он скрипит и как я каждый раз делаю одни и те же ошибки. Они, как правило, связаны с ритмикой. Поэтому Даня Бабичев, который у меня пишет уже больше десяти лет, я просто вижу по выражению лица и по тому, как он исчезает на несколько дней после студии и не берет от меня трубки», — рассказала исполнительница.

По словам Лолиты, запись новой композиции потребовала около сотни дублей. Но результат того стоил, а сам Дробыш продолжал дорабатывать материал даже после ухода артистки из студии.

«Песни ведь разной сложности. Бывает, что-то покатило почти сразу, а что-то вот как с Витей: мне понадобилось пять часов пропеть, не знаю, дублей сто, чтобы потом из этих ста дублей собрать, где слово, где был вдох из какой-то дорожки. То есть это адская работа. И адская работа у звукорежиссера и с Витей. Он не выходил из студии. По тем звонкам, которые раздавались у меня, они могли раздаться в такое время, когда обычно в моем возрасте уже спят. А Витя сидит в студии и: „Слушай, послушай, как мы собрали. Слушай, а вот здесь я бы перепел. Здесь все-таки неритмично, но мы тебя подтянем“. То есть я вам сейчас рассказала всю схему, но мне это доставляет удовольствие. И тем, кто действительно любит эту работу, вот эта черная работа доставляет удовольствие», — заключила певица.

К слову, сама Лолита тоже демонстрировала весьма суровый характер во время репетиций. В августе 2022 года артистка устроила настоящий разнос технической команде на фестивале «Таврида» в Крыму. Певицу категорически не устраивало качество звука, поэтому она требовала от сотрудников немедленно исправить недочеты. Особенно досталось звукорежиссерам, когда на сцену вышел молодой музыкант Илья Аллергия, с которым Лолита готовила совместный номер. Исполнительница несколько раз останавливала репетицию, поскольку практически не слышала партнера. В итоге технические проблемы удалось устранить, и артистка продолжила подготовку к выступлению.

В апреле 2025 года Милявская признавалась, что даже на фоне массовых отмен концертов продолжает работать практически без выходных. Тогда певица рассказала KP.RU, что ее график по-прежнему заполнен студийными записями, телевизионными съемками и корпоративными выступлениями. Из-за постоянной занятости у Лолиты практически не оставалось времени на отдых. Артистка даже шутила, что после очередного рабочего дня мечтает лишь вернуться домой, снять каблуки и наконец выспаться.

А вот требовательность самого Дробыша привела к громкому скандалу в сентябре 2026 года. Во время шоу «Битва поколений» продюсер жестко раскритиковал певицу Дору (Дарью Шиханову) за кавер на хит МакSим (Марины Абросимовой) «Знаешь ли ты». Композитору настолько не понравилось исполнение, что он назвал его безобразным, а молодая артистка расплакалась прямо на сцене. За Дору вступилась Клава Кока, посчитавшая тон Дробыша слишком травмирующим. Однако сам продюсер от своих слов не отказался. Позднее в эфире Радио «Комсомольская правда» он объяснил, что от участников федерального музыкального шоу ожидает серьезной подготовки и профессионального исполнения.

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