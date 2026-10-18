Лолита боится, что всплывет ее прошлое: Артистка чудила в 90-е, о чем не хочет вспоминать

Лолита призналась, что ей страшно вспоминать себя в 90-е годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певица Лолита Милявская призналась, что некоторые события из бурных 90-х годов ей теперь даже страшно вспоминать. Об этом артистка рассказала на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

62-летняя исполнительница не скрывает, что в молодости умела веселиться на полную катушку. Но, по ее словам, далеко не все приключения тех времен сохранились в ее памяти. Поэтому теперь всплывающие подробности вызывают только ужас.

Лолита призналась, что некоторые события из бурных 90-х годов ей теперь даже страшно вспоминать

Так, певица рассказала, что накануне встретилась со старым знакомым по имени Гоша, который много лет работал директором Татьяны Овсиенко. Мужчина решил освежить артистке память и рассказал несколько историй из далекого 1993 года.

«Он мне сегодня столько обо мне напомнил образца девяносто третьего года. Поэтому, знаете, страшно стало. Я вам могу сказать, что было: а) страшно, б) рассказать вам не могу. Потому что даже у меня рот открылся, а Гоша сказал, что он был свидетелем. Если что, попытайте его. Я ему сказала: „Пиши книгу“. Просто каждый мой коллега даст тебе денег, чтоб ты просто о нем не упоминал. Потому что Гоша был за кулисами всего», — поделилась Лолита.

Что именно происходило за кулисами российского шоу-бизнеса больше 30 лет назад, певица раскрывать не стала. Зато призналась, что тогда артисты умели отрываться так, что нынешним молодым звездам остается только завидовать.

«Ну, то, что было там в девяностые, мы собирались, выпивали, рок-н-ролл. На столах танцевали. Этого давно нет», — добавила артистка.

К слову, на вопрос журналистов, помнит ли она свое знакомство с Виктором Дробышем, исполнительница тоже ответила отрицательно. Зато недавнюю запись совместной песни наверняка запомнит надолго. Продюсер целых пять часов добивался от Лолиты правильного исполнения и даже бил ее по спине, помогая попадать в ритм. Впрочем, певица никаких претензий не имеет и считает подобную строгость вполне нормальной частью творческого процесса.

А ведь бурная молодость Лолиты началась еще до наступления 90-х. В 1989 году певица вместе с Александром Цекало впервые появилась на телевидении в составе кабаре-дуэта «Академия». Как впоследствии вспоминал телеведущий Юрий Николаев, молодым артистам долго не удавалось заинтересовать продюсеров, поэтому все организационные вопросы Цекало решал самостоятельно. Знакомые даже помогли паре бесплатно снять клип на песню «Венеция». Однако после выступления в «Утренней почте» дуэт заметила Алла Пугачева и пригласила на «Рождественские встречи». Уже к середине 90-х Лолита и Цекало превратились в настоящих звезд.

Правда, в те годы артистам приходилось сталкиваться не только с поклонниками, но и с бандитами. В интервью KP.RU Лолита рассказывала, как однажды криминальный авторитет по имени Вася потребовал денег от участников «Академии». Цекало пришлось отправиться на встречу, где его держали под дулом автомата. Причем бандит привел с собой шестилетнего сына и показывал ему, как нужно запугивать артистов. По словам Милявской, от дальнейших неприятностей их спасли представители другой преступной группировки, которые посчитали неприличным отбирать деньги у музыкантов.

Не менее бурной оказалась и личная жизнь исполнительницы. В 2000 году ее многолетний союз с Цекало закончился скандальным разводом, после которого Лолита осталась без привычной работы в дуэте. В декабре 2025 года певица вспоминала, что тогда оказалась на грани отчаяния, а переживания сопровождались алкоголем и разгульной жизнью. При этом артистка понимала, что должна самостоятельно обеспечивать семью, поэтому решила начать сольную карьеру.

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