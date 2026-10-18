«Отхарассьте меня кто-нибудь»: Лолита не понимает жалоб на харассмент и буллинг в работе

Лолита осудила жалобы молодежи на харассмент и буллинг в работе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певица Лолита Милявская раскритиковала жалобы на жесткое обращение и резкие замечания в творческой среде, высмеяв разговоры о харассменте на работе. Об этом артистка рассказала на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

Исполнительница призналась, что совершенно не понимает стремления ограждать артистов от жесткой критики. По ее мнению, в студии звукозаписи не должно быть места излишним церемониям, а музыканты обязаны спокойно воспринимать даже самые неприятные замечания. Сама Лолита и вовсе разрешает коллегам ругаться на нее матом. Лишь бы результат был достойным.

Лолита осудила жалобы молодежи на харассмент и буллинг в работе

«Слушайте, я отношусь к тому поколению, которое с ужасом смотрит на вот эти высказывания про харассмент. Я всем говорю: „Отхарассьте меня кто-нибудь! Что ж такое-то происходит уже?“ Поэтому я за то, чтобы и в студиях, и везде была атмосфера вне всяких там дружеских обстановок и вот этих пиететов. Плохо поешь — ты плохо поешь, нечисто, не строишь», — заявила певица.

Такие рассуждения возникли не на пустом месте. Незадолго до концерта Лолита записывала новую песню с композитором Виктором Дробышем. Работа растянулась на пять часов, причем продюсер не только требовал от артистки правильного исполнения, но и буквально бил ее по спине, пытаясь добиться нужного ритма. Впрочем, сама исполнительница никаких претензий к нему не имеет.

«Знаете, я пять часов огребала, потом извинялась перед его звукорежиссером, говорила: „Простите меня, пожалуйста, простите меня ради бога“. Еще выяснилось, что они перепутали тональность. Я уехала на гастроли, и записали под оригинальную все инструменты. И когда я пришла, думаю: „У меня с голосом вообще кирдык, что ли?“ Ну, бывало всякое со связками, но чтобы так. Выяснилось, что это не моя тональность. Пришлось все переписывать», — рассказала Лолита.

Причем артистка подчеркнула, что подобную строгость считает совершенно нормальной. Более того, перед началом работы она сама дает коллегам полную свободу выражений. Даже если замечания окажутся далеко не самыми лестными.

«Я захожу в студию и всем говорю: любые слова, включая нецензурную лексику, применимы. Называйте, как угодно, могу выкатить вот такой перечень. Это как операторам, я всегда говорю: „Ребята, крикните мне: горбатая!“ Потому что я все время сутулая, и я прошу операторов и режиссеров громко, по громкой связи, чтобы все слышали: „Спину держи“», — объяснила исполнительница.

По словам Милявской, без серьезной дисциплины записать качественную композицию практически невозможно. Поэтому вместо обид на строгих продюсеров она советует сосредоточиться на результате.

«Вот я пришла такая на расслабоне — нет, такого не проходит. Ты каждый раз не знаешь, выйдет песня или не выйдет. Ты ее угробишь или тоже поспособствуешь в ее жизни. Поэтому я за то, чтобы в студии были и нехорошие слова, и хорошие, и поощрения, и пряники. Меньше перекуров», — добавила Лолита.

Сама певица, кстати, тоже далеко не подарок для подчиненных. Она призналась, что умеет быть жесткой, особенно когда сотрудники не понимают поставленную задачу с первого раза. Правда, за годы совместной работы команда уже научилась распознавать недовольство артистки даже без слов.

В июне 2026 года Лолита Милявская рассказала, как проверяет профессионализм организаторов своих концертов. Оказалось, что певица специально добавляет в райдер шуточную фразу «Рекомендовано Пенсионным фондом». Если сотрудники внимательно изучили документ, они обязательно поинтересуются странным требованием. По словам артистки, подобными хитростями пользуются многие ее коллеги, чтобы убедиться, что организаторы действительно читают все условия, а не работают спустя рукава.

А в конце сентября сама Лолита призналась, что регулярно сталкивается с критикой из-за возраста. В интервью Юлии Меньшовой певица рассказала, что некоторые люди буквально пытаются отправить ее на музыкальную пенсию, намекая, что в 62 года пора уступить сцену молодым. Впрочем, артистка не собирается доказывать окружающим свое право выступать. По мнению Лолиты, главное, чтобы певец органично выглядел на сцене, хорошо двигался и сохранял голос. При этом исполнительница уверена, что молодую аудиторию невозможно обмануть, поэтому ее популярность среди нового поколения говорит сама за себя.

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