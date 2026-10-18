Валерия жалуется на нехватку друзей в шоу-бизнесе: Певица месяцами не может сходить в кино

Валерия уверена, что дружить в шоу-бизнесе невозможно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певица Валерия (Алла Перфилова) заявила, что близко дружить в шоу-бизнесе практически невозможно из-за постоянных гастролей и несовпадающих рабочих графиков. Об этом артистка рассказала на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

По словам исполнительницы, за долгие годы на сцене обзавелась множеством близких людей. Причем некоторых коллег Валерия уже давно воспринимает не просто как друзей, а практически как родственников. Правда, встречаться с ними получается далеко не так часто, как хотелось бы.

Валерия рассказала, что месяцами не может сходить в кино

«Это какие-то уже родственные связи, отношения. Это не означает, что мы всегда на связи каждый день нашей жизни. Мы можем на несколько месяцев выпасть из поля зрения друг друга. Но вот есть что-то: это наш человек. Причем не всегда наш человек может быть прав, знаете, как это в семье бывает. Это касается каждого из нас. Но все равно ты воспринимаешь его как абсолютно родного человека», — поделилась певица.

Однако поддерживать такую дружбу оказывается непросто. Ведь у артистов собственные концерты, съемки и гастрольные туры. В результате даже обычный поход в кино может превратиться в мероприятие, которое приходится планировать месяцами.

«Вы знаете, я хочу сказать, что очень сложно, даже с теми, к кому я очень хорошо отношусь, с кем у нас очень теплые отношения, проводить досуг вместе, потому что мы не совпадаем графиком. Просто совершенно. И вот мы сейчас, с Севиль и Тони, все пытаемся в кино сходить. Мы уже четыре месяца планируем. То у них концерт, то у меня концерт, вообще не совпадаем никак. Поэтому, конечно, дружить прямо вот так вот плотно в шоу-бизнесе, ну, это не представляется возможным, к сожалению», — объяснила Валерия.

Одним из таких близких людей для артистки стал композитор Виктор Дробыш. По словам певицы, их знакомство произошло практически одновременно с началом ее отношений с будущим супругом Иосифом Пригожиным. Причем с обоими мужчинами у Валерии завязался роман. Правда, совершенно разного характера.

«С Виктором тоже роман, только такой творческий, который длится, можно сказать, до сих пор. И в первые наши с ним месяцы общения был создан, я считаю, один из лучших моих альбомов, который называется „Страна любви“. В нем просто хит на хите, мы даже их не все успели прокрутить, отэфирить. Столько было там хороших песен. И до сих пор у меня эти песни все в репертуаре, я их пою. И самое главное — не только я, потому что прошло уже время, прошло уже 20 лет. И эти песни поют другие артисты, очень много каверов на эти произведения сделаны», — рассказала исполнительница.

К слову, Дробыш еще в феврале 2022 года вспоминал, как становился невольным свидетелем зарождающихся отношений Валерии и Пригожина. По словам композитора, продюсер регулярно прерывал их студийную работу, предлагая певице отправиться в ресторан. Сам Виктор поначалу даже сомневался, что Иосиф сможет покорить сердце артистки, поскольку ухаживания в основном сводились к приглашениям поесть. Однако со временем Дробыш убедился в серьезности намерений Пригожина.

А в июне 2026 года сама певица признавалась, что из-за работы ей порой не хватает времени даже на собственную семью. Тогда Валерия рассказала KP.RU о плотном гастрольном графике. Так, в июне ее ждал большой тур по Дальнему Востоку, а на июль и август были запланированы концерты в Турции. При этом артистка старается находить возможность видеться с внуками, которых у нее уже двое. Однако даже такие встречи приходится согласовывать заранее.

Впрочем, примеры настоящей дружбы среди звезд все-таки находятся. В июле 2026 года Иосиф Пригожин рассказал KP.RU о теплых отношениях Валерии с Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым. По словам продюсера, оба артиста искренне любят и уважают его супругу, а Киркоров даже называет ее человеком, которого совершенно не испортил шоу-бизнес. Однажды поп-король подарил певице на день рождения платье Louis Vuitton стоимостью около полутора миллионов рублей. Пригожин признался, что совершенно не ревнует жену к таким знакам внимания. Более того, он радуется, когда коллеги искренне восхищаются Валерией.

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