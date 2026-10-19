Уходящих в отставку Григоренко и Трутнева представят к высоким госнаградам: в правительстве прокомментировали новые перестановки и назначения

Вице-премьер РФ – руководитель Аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В правительстве России прокомментировали грядущие кадровые перестановки.

- Дмитрий Юрьевич Григоренко, курируя вверенные ему направления – финансы и цифровое развитие - зарекомендовал себя как профессионал и эффективный управленец. Просьба Дмитрия Юрьевича о переходе на другую работу поддержана президентом и председателем правительства. За заслуги на посту вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет представлен к высокой государственной награде, - прокомментировал уход Григоренко с поста в кабмине пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

Что касается Ирины Окладниковой, то, как отметил Борис Беляков, работа в должности первого заместителя министра финансов, показала ее высокие компетенции и умение решать сложные государственные задачи. Напомним, кандидатура Ирины Окладниковой предложена на пост вице-премьера- руководителя аппарата правительства вместо Дмитрия Григоренко.

Что касается Юрия Трутнева, то по словам Бориса Белякова, он имеет огромный управленческий опыт.

Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Он обладает высоким профессионализмом, знаниями и компетенциями. Результаты его работы на посту заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента в ДФО отмечены Главой государства. Юрий Петрович будет представлен к высокой государственной награде, - сообщил Борис Беляков.

Олег Кожемяко, который теперь должен занять должность вице-премьера - полпреда президента в ДФО, много лет работал на Дальнем Востоке.

- Он возглавлял ряд субъектов ДФО и досконально знает этот макрорегион. Плотно взаимодействовал с полпредством Президента в ДФО и сумеет с полным пониманием стоящих задач продолжить эффективное развитие федерального округа на посту Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО, - прокомментировал Борис Беляков.

Должность вице-премьера должен занять и Андрей Никитин.

- Андрей Никитин зарекомендовал себя как эффективный управленец. Учитывая опыт Никитина на посту министра транспорта, и предыдущий в качестве главы Агентства стратегических инициатив и губернатора Новгородской области, его кандидатура на должность вице-премьера поддержана Президентом, - сообщил Борис Беляков.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

И наконец, свои позиции в правительстве усилит Антон Силуанов, которому также предложен пост вице-премьера.

- В условиях усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. Этим обусловлено появлением в структуре Правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы. Антон Германович имеет в этой сфере огромный опыт и продолжит курировать финансы, совмещая должности Заместителя Председателя Правительства и Министра финансов, - сообщил Борис Беляков.

Что касается Дмитрия Ядрова, кандидатура которого предложена на пост главы Минтранса, то как отметил пресс-секретарь правительства, несмотря на сложные условия ежедневных вызовов, с которыми сталкивается авиатранспортный комплекс, Ядров сумел обеспечить стабильную работу авиаотрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кадровые перестановки в правительстве России: кому достанутся новые портфели