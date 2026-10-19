Михаил Мишустин представил президенту предложения по кадровым перестановкам в правительстве. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин в понедельник представил президенту Владимиру Путину предложения по кадровым перестановкам в правительстве России. Кандидатуры новых членов правительства, согласованные с главой государства, были направлены на утверждение в Госдуму.

Вот какие перестановки произойдут.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

1. Речь идет о заместителе председателя правительства - руководителе Аппарата правительства. На нее предложена кандидатура первого замминистра финансов Ирины Окладниковой.

Заместитель министра финансов Ирина Окладникова. Фото Артем Геодакян/ТАСС

2. На должность вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе предложена кандидатура губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

3. На должность зампредседателя правительства, курирующего в том числе и развитие транспортного комплекса, предложена кандидатура министра транспорта Андрея Никитина.

Министр транспорта России Андрей Никитин Фото: Иван МАКЕЕВ.

4. В структуре правительства появляется новая должность - зампредседателя правительства - министр финансов. На этот пост предложен глава Минфина Антон Силуанов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

5. На должность министра транспорта предложена кандидатура руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова.

Дмитрий Ядров. Фото: Правительство РФ

Вскоре после объявления о кадровых перестановках в кабмине, был опубликован официальный комментарий пресс-секретаря председателя правительства Бориса Белякова, который немного пролил свет на происходящее. В комментарии говорилось, что Дмитрий Григоренко сам обратился с просьбой о переходе на другую работу (новое место работы Григоренко пока не уточняется).

Как сообщил Борис Беляков, Григоренко будет представлен за работу на посту вице-премьера – руководителя аппарата правительства к высокой государственной награде. Пресс-секретарь Михаила Мишустина отметил, что Григоренко зарекомендовал себя «как профессионал и эффективный управленец». Напомним, на своей должности Григоренко курировал сферу финансов и цифрового развития.

Ирина Окладникова, которая должна занять место Григоренко, по словам Бориса Белякова, умеет решать сложные государственные задачи и имеет высокие компетенции. Отмечено, что она это продемонстрировала, работая в должности первого заместителя министра финансов.

Олег Кожемяко, который теперь должен занять должность вице-премьера - полпреда президента в ДФО, много лет работал на Дальнем Востоке. Борис Беляков отметил, что Кожемяко сможет, работая в правительстве, «с полным пониманием стоящих задач продолжить эффективное развитие федерального округа».

Юрий Трутнев, пост которого перейдет Кожемяко, также, как и покидающий кабмин Григоренко, будет представлен к высокой государственной награде, сообщил Борис Беляков.

Что касается главы Минфина Антона Силуанова, который одновременно сохранит и руководство Минфином и вступит в ранг вице-премьера, то, как отметил Борис Беляков, такое решение важно в условиях усиливающегося внешнего давления на Россию. Пресс-секретарь главы кабмина отметил, что Силуанов имеет огромный опыт в сфере финансов.

Про Андрея Никитина, который с должности главы Минтранса перейдет на должность вице-премьера, в том числе курирующего транспортную сферу, в комментарии Бориса Белякова, в частности, говорится: «Андрей Никитин зарекомендовал себя как эффективный управленец».

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