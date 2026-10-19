Глава Минфина Антон Силуанов был повышен в должности. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Очередные перестановки в правительстве. Премьер Михаил Мишустин предложил главу Минфина Антона Силуанова на должность вице-премьера – министра финансов. Президент поддержал предложение. То есть, пост в Минфине Силуанов не оставит. Просто станет еще заместителем председателя правительства.

Такая практика не новая. Точно такую же должность в 2007 – 2011 годах занимал и его предшественник - Алексей Кудрин. По сути, это означает, что финансовая стабильность в правительстве теперь на одном из важнейших мест. В условиях дефицита бюджета держать финансы под контролем критически важно. Уровень вице-премьера дает Антону Силуанову больше веса при обсуждении того, куда Кабмин направляет деньги.

Биография Антона Силуанова

Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве. Он из семьи потомственных финансистов. При этом всю жизнь провел именно в Минфине. Как пришел туда в 1985 году после окончания Московского финансового института (сейчас это Финансовый университет при Правительстве РФ), так и работает в министерстве уже 40 с лишним лет. За это время он успел защитить кандидатскую и докторскую диссертации по экономике (последнюю – уже в должности министра).

В 2003 – 2004 и в 2005 – 2011 годах Силуанов был заместителем министра финансов при Алексее Кудрине. А потом заменил его в должности главы Минфина. При этом в 2018 – 2020 годах Силуанов уже был одновременно и министром финансов, и первым вице-премьером. Но после прихода Михаила Мишустина на должность премьер-министра Силуанов остался в правительстве лишь в должности главы Минфина.

Личная жизнь Антона Силуанова, нового вице-премьера и министра финансов России

О личной жизни Антона Силуанова известно немного. Он женат, у него двое сыновей. Причем оба тоже пошли по отцовской линии – финансовой. Одно из главных увлечений - мотоцикл. Глава Минфина участвовал в мотопробегах и мотопутешествиях, иногда приезжал на работу на мотоцикле. В его коллекции были BMW K 1600 GTL, Harley-Davidson FLSTC 103 ANV и «Урал» IMZ-8 1041.

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