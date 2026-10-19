Премьер Михаил Мишустин внес предложение назначить губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Премьер Михаил Мишустин внес предложение назначить губернатора Приморского края Олега Кожемяко на пост вице-премьера и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

Эксперты уже назвали такое решение «очень логичным». Ведь Олег Кожемяко - единственный российский губернатор, возглавлявший четыре региона и все они входят в Дальневосточный федеральный округ:

- С 2005 по 2007 год он возглавлял Корякский автономный округ.

- С 2008 по 2015 годы - Амурскую область

- С 2015 по 2018 годы - Сахалинск область

- С 2018 года по настоящее время - Приморский край.

Биография Олега Кожемяко

Кожемяко родом из Приморья - он родился в селе Черниговка в 200 километрах от Владивостока. В Хабаровске окончил монтажный техникум, а затем Тихоокеанский государственный экономический университет во Владивостоке.

С 87 года Олег Кожемяко занимался бизнесом в Приморье, а том числе и рыбным. В политику пришел с 2001 - сначала депутатом заксобрания края, затем переехал в Москву, став сенатором Света Федерации от Приморского края.

В 2004 году Кожемяко сложил с себя полномочия сенатора. Сначала он стал Замгубернатора Корякского округа - курировал «северный завоз» и обеспечение региона топливом, но буквально через полтора месяца Владимир Путин уволил главу региона и своим решением назначил Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности. Это решение поддержала Госдума, и Кожемяко быстро лишился приставки «и.о.».

В октябре 2008 года после череды коррупционных скандалов был отстранен от должности губернатор Амурской области. И президент Дмитрий Медведев направил на проблемный фронт Олега Кожемяко. В 2012 году он передрался на этой должности с результатом 77,28% голосов.

Олег Кожемяко работал главой Приморского края Фото: Александр ХИТРОВ.

Карьера Олега Кожемяко

В 2015 году после громкого коррупционного скандала на Сахалине с губернатором Александром Хорошавиным, Владимир Путин снова отправил руководить областью Олега Кожемяко, хотя инсайдеры прочили ему должность министра по развитию Дальнего Востока. На острове запомнился тем, что после довольно «закрытого» Хорошавина стал активно общаться с жителями, объезжал все населенные пункты области, проводил ежегодные «прямые линии» с гражданами. Сахалином Кожемяко руководил три года, после чего назначен и.о. губернатора родного Приморского Края.

Но посту главы Приморья участвовал в разрешении проблемы с недопустимыми условиями содержания косаток и белух в бухте Средняя, при нем Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа, а также Кожемяко запомнился чистками в администрации области.

Кстати, именно Олег Кожемяко был одним из тех, кто помог назвать улицу во Владивостоке именем главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

Личная жизнь Олега Кожемяко

Олег Кожемяко любит мотоспорт Фото: Яна АСТАХОВА.

Олег Кожемяко женат, у него трое детей. Он активно занимается спортом, пропагандирует здоровый образ жизни (даже поставил на лыжи сахалинских чиновников), любит мотоциклы и вместе с семьей занимается разведением щенков.

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