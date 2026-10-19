Премьер Михаил Мишустин внес предложение назначить министра транспорта Андрея Никитина заместителем председатели правительства, который в том числе и курирует вопросы транспортного комплекса. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Премьер Михаил Мишустин внес предложение назначить министра транспорта Андрея Никитина заместителем председатели правительства, который в том числе и курирует вопросы транспортного комплекса.

Биография Андрея Никитина

Андрей Никитин родился в городе Киржач Владимирской области, хотя по документам в Москве. Образование получил также в столице - в 2002 году окончил Государственный университет управления, после продолжил обучение в аспирантуре. В 2006 году защитили диссертацию на тему «Стратегия организационных изменений как инструмент эффективного управления». Кандидат наук. В 2008 году получил степень МВА в Стокгольмской школе экономики. В 2018 году защитил докторскую диссертацию по теме «Формирование и обеспечение эффективного функционирования региональных управленческих команд».

Пока учился в университете, стажировался в Госдуме - помощником председателя комитета по международным делам Владимира Лукина, а преддипломную практику прошел в аппарате полномочного представителя президента в Южном федеральном округе.

Еще будучи студентом, работал замдиректора в компании, которая занималась производством и продажей компьютерных комплектующих и оргтехники. После этого стал замдиректора по развитию сети ресторанов «Теремок». В 2002 году работал в инвестиционной компании.

Карьера Андрея Никитина

9 лет (с 2002 по 2011) Андрей Никитин трудился на разных управляющих должностях в группе компаний «Рускомпозит» (производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы). А в июле 2011 года был избран генеральным директором Агентства Стратегических инициатив, в августе назначен его руководителем.

За время, пока Никитин руководил агентством, Россия поднялась в рейтинге Doing Business со 120-й позиции на 35-ю. АСИ поддержала более 200 проектов в области промышленности, образования и социальной сферы. Была разработана целая программа, направленная на упрощение ведения бизнеса в России.

В 2017 году указом президента назначен и.о. Губернатора Новгородской области, на выборах того же года набрал почти 68% голосов. На посту главы региона сделал упор на цифровой трансформации, ремонте дорожной инфраструктуры и реформе системы здравоохранения. На выборах 2022 года улучшил свой результат - набрал 77,03% голосов (кстати, новгородцы тогда впервые участвовали в дистанционном электронном голосовании).

В 2017 году указом президента Никитин назначен и.о. Губернатора Новгородской области, на выборах того же года набрал почти 68% голосов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

При Андрее Никитине Новгородская область поднялась сразу на 13 позиций в рейтинге регионов по качеству жизни.

С 2025 года назначен заместителем министра транспорта - курировал цифровую трансформацию, информатизацию и автоматизацию транспортного комплекса. И.о. министра стал после гибели и отставки Романа Старовойта - за назначение проголосовали 408 депутатов Госдумы - голосов «против» или воздержавшихся не было.

Личная жизнь Андрея Никитина

Андрей Никитин с женой и дочкой, 2019 год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Андрей Никитин женат и воспитывает двоих детей - дочь 2017 года рождения, и сына - 2022 года.

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