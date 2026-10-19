Дмитрию Ядрову, который, как ожидается, получит портфель министра транспорта, сменив на этом посту Андрея Никитина, всего 38 лет. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Дмитрию Ядрову, который, как ожидается, получит портфель министра транспорта, сменив на этом посту Андрея Никитина, всего 38 лет. Он родился 3 мая 1988 года.

Биография Дмитрия Ядрова

В публичном поле информации о Ядрове немного. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В дипломе об окончании вуза специальность - «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».

Дмитрий Ядров окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Фото: Правительство России

Карьера Дмитрия Ядрова: из диспетчеров до помощника директора

Свою карьеру Дмитрий Ядров начинал в госкорпорации по организации воздушного движения, где с 2010 по 2018 годы прошел путь от диспетчера управления воздушным движением Московского центра АУВД до помощника директора.

В 2018 году Ядров занял пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике госкорпорации.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров на Казанском вертолетном заводе. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Приход в Росавиацию

В 2019 году Ядров был назначен заместителем главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В его задачи входила координация деятельности структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развитию аэродромной инфраструктуры. Кроме того, он курировал реализацию ряда важных отраслевых федеральных проектов.

Через четыре года работы в Росавиации Дмитрий Ядров ее возглавил, сменив в этой должности Александра Нерадько. Приказ о назначении Ядрова был подписан 15 сентября 2023 года.

В 2022 году Ядров получил статут действительного государственного советника РФ III класса (2022).

О личной жизни Дмитрия Ядрова и его семейном статусе открытой информации мы не нашли.

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