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Политика19 октября 2026 10:00

Минтранс возглавит Дмитрий Ядров: что известно о карьере нового министра

Новым министром транспорта РФ станет Дмитрий Ядров
Елена КРИВЯКИНА
Дмитрию Ядрову, который, как ожидается, получит портфель министра транспорта, сменив на этом посту Андрея Никитина, всего 38 лет. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Дмитрию Ядрову, который, как ожидается, получит портфель министра транспорта, сменив на этом посту Андрея Никитина, всего 38 лет. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Дмитрию Ядрову, который, как ожидается, получит портфель министра транспорта, сменив на этом посту Андрея Никитина, всего 38 лет. Он родился 3 мая 1988 года.

Биография Дмитрия Ядрова

В публичном поле информации о Ядрове немного. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В дипломе об окончании вуза специальность - «инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства».

Дмитрий Ядров окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Фото: Правительство России

Дмитрий Ядров окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Фото: Правительство России

Карьера Дмитрия Ядрова: из диспетчеров до помощника директора

Свою карьеру Дмитрий Ядров начинал в госкорпорации по организации воздушного движения, где с 2010 по 2018 годы прошел путь от диспетчера управления воздушным движением Московского центра АУВД до помощника директора.

В 2018 году Ядров занял пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике госкорпорации.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров на Казанском вертолетном заводе. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров на Казанском вертолетном заводе. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Приход в Росавиацию

В 2019 году Ядров был назначен заместителем главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). В его задачи входила координация деятельности структурных подразделений по организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развитию аэродромной инфраструктуры. Кроме того, он курировал реализацию ряда важных отраслевых федеральных проектов.

Через четыре года работы в Росавиации Дмитрий Ядров ее возглавил, сменив в этой должности Александра Нерадько. Приказ о назначении Ядрова был подписан 15 сентября 2023 года.

В 2022 году Ядров получил статут действительного государственного советника РФ III класса (2022).

О личной жизни Дмитрия Ядрова и его семейном статусе открытой информации мы не нашли.

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