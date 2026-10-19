Фактически Зеленский признал, что и про 60 дней, и про все остальное, что говорил ранее, он просто врал Фото: REUTERS.

Вот уже, как минимум, целую декаду американский президент Дональд Трамп после того, как резко отозвался о Зеленском, что он должен уйти, а Украине надо выбрать себе другого лидера, не менял своего мнения по этому вопросу. Раньше Дональд менял свою позицию со скоростью флюгера при изменении направления ветра, но не сейчас. А это, как говорится, внушает. Это уже симптом.

Вот и буквально вчера президент США снова высказался об украинском «просроченном» главаре бандеровского режима Владимире Зеленском очень нелицеприятно.

- Зеленскому наплевать, - оценил Трамп готовность «просрочки» закончить конфликт с Россией. - И, откровенно говоря, при всех тех деньгах, которые ему щедро дает Европа и которые ему раньше давал мошенник Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел.

Кажется, наконец-то до Дональда дошло, где же тут та самая собака порылась и в чем причина такого затягивания конфликта.

Примечательно, что в том самом последнем по времени интервью телеканалу NBC, сам «просрочка» подтвердил эту мысль Трампа. Нет, сначала он, конечно же, вывалил на американскую администрацию целую кучу дурно пахнущих жалоб и назвал причину, по которой Трамп ведет себя так в последнее время. Она, по его словам, заключается в том, что республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

- Сейчас, думаю, это агония, - смело предположил «просроченный» и выразил уверенность в том, что все для него утрясется, надо лишь подождать. - Но после выборов жизнь продолжится, и, полагаю, все будет спокойнее.

Раньше Дональд менял свою позицию со скоростью флюгера при изменении направления ветра, но не сейчас Фото: REUTERS.

Кстати, в Сети практически все обратили внимание, что во время беседы Зеленский что-то интенсивно занюхал из собственных ладошек, после чего в течение секунд 12-15 впал буквально в ступор и, как говорится, «вышел из чата». Лишь после выхода из него «просроченный» смог продолжить разговор.

И вовремя, поскольку разговор коснулся той самой главной темы, вокруг которой сейчас ломается больше всего копий. Для начала Зеленский рассказал, что в том случае, если выборы состоятся до окончания конфликта, он обязательно будет баллотироваться, потому что это его «ответственность».

Американская ведущая явно не была в курсе, что еще в 2019-м Зеленский накануне своего избрания заявлял, что планирует быть на посту президента только один срок.

- Сразу хочу заверить – иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего, – заверял тогда комик всех. Оказалось, пошутил, хотя говорил и не со сцены. Но американская журналистка этого не знала, а потому не стала напоминать, зато она была в курсе недавних заявлений «просроченного» о том, что Украина готова провести выборы, если Россия полностью прекратит огонь на 60 дней и обеспечит на этот срок полное перемирие, и спросила про этот вариант.

– Я хочу задать вам очень четкий вопрос, господин президент Зеленский: готовы ли вы уйти с поста главы государства? — спросила «просрочку» она напрямую.

Но не на того напала.

- Нам понадобится полгода, полгода после окончания этой войны, чтобы подготовиться к выборам, - попытался вывернуться «просроченный» Зеленский.

При этом не стал ни отвечать на сам вопрос, ни говорить про выбранную для себя линию поведения. Фактически Зеленский признал, что и про 60 дней, и про все остальное, что говорил ранее, он просто врал. И доказал тем самым правоту Трампа в том, что он не хочет окончания конфликта.

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