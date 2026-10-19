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Политика19 октября 2026 10:25

Зеленский доказал правоту Трампа: киевский клоун жонглирует сроками выборов, как в цирке

Зеленский допускает выборы в Киеве лишь через полгода после окончания конфликта
Александр ГРИШИН
Фактически Зеленский признал, что и про 60 дней, и про все остальное, что говорил ранее, он просто врал

Фактически Зеленский признал, что и про 60 дней, и про все остальное, что говорил ранее, он просто врал

Фото: REUTERS.

Вот уже, как минимум, целую декаду американский президент Дональд Трамп после того, как резко отозвался о Зеленском, что он должен уйти, а Украине надо выбрать себе другого лидера, не менял своего мнения по этому вопросу. Раньше Дональд менял свою позицию со скоростью флюгера при изменении направления ветра, но не сейчас. А это, как говорится, внушает. Это уже симптом.

Вот и буквально вчера президент США снова высказался об украинском «просроченном» главаре бандеровского режима Владимире Зеленском очень нелицеприятно.

- Зеленскому наплевать, - оценил Трамп готовность «просрочки» закончить конфликт с Россией. - И, откровенно говоря, при всех тех деньгах, которые ему щедро дает Европа и которые ему раньше давал мошенник Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда не хотел.

Кажется, наконец-то до Дональда дошло, где же тут та самая собака порылась и в чем причина такого затягивания конфликта.

Примечательно, что в том самом последнем по времени интервью телеканалу NBC, сам «просрочка» подтвердил эту мысль Трампа. Нет, сначала он, конечно же, вывалил на американскую администрацию целую кучу дурно пахнущих жалоб и назвал причину, по которой Трамп ведет себя так в последнее время. Она, по его словам, заключается в том, что республиканцы проиграют промежуточные выборы в Конгресс.

- Сейчас, думаю, это агония, - смело предположил «просроченный» и выразил уверенность в том, что все для него утрясется, надо лишь подождать. - Но после выборов жизнь продолжится, и, полагаю, все будет спокойнее.

Раньше Дональд менял свою позицию со скоростью флюгера при изменении направления ветра, но не сейчас

Раньше Дональд менял свою позицию со скоростью флюгера при изменении направления ветра, но не сейчас

Фото: REUTERS.

Кстати, в Сети практически все обратили внимание, что во время беседы Зеленский что-то интенсивно занюхал из собственных ладошек, после чего в течение секунд 12-15 впал буквально в ступор и, как говорится, «вышел из чата». Лишь после выхода из него «просроченный» смог продолжить разговор.

И вовремя, поскольку разговор коснулся той самой главной темы, вокруг которой сейчас ломается больше всего копий. Для начала Зеленский рассказал, что в том случае, если выборы состоятся до окончания конфликта, он обязательно будет баллотироваться, потому что это его «ответственность».

Американская ведущая явно не была в курсе, что еще в 2019-м Зеленский накануне своего избрания заявлял, что планирует быть на посту президента только один срок.

- Сразу хочу заверить – иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего, – заверял тогда комик всех. Оказалось, пошутил, хотя говорил и не со сцены. Но американская журналистка этого не знала, а потому не стала напоминать, зато она была в курсе недавних заявлений «просроченного» о том, что Украина готова провести выборы, если Россия полностью прекратит огонь на 60 дней и обеспечит на этот срок полное перемирие, и спросила про этот вариант.

– Я хочу задать вам очень четкий вопрос, господин президент Зеленский: готовы ли вы уйти с поста главы государства? — спросила «просрочку» она напрямую.

Но не на того напала.

- Нам понадобится полгода, полгода после окончания этой войны, чтобы подготовиться к выборам, - попытался вывернуться «просроченный» Зеленский.

При этом не стал ни отвечать на сам вопрос, ни говорить про выбранную для себя линию поведения. Фактически Зеленский признал, что и про 60 дней, и про все остальное, что говорил ранее, он просто врал. И доказал тем самым правоту Трампа в том, что он не хочет окончания конфликта.

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