Юлия Савичева разводится: Почему певица оставила единственную дочь с родителями мужа в Португалии

39-летняя певица Юлия Савичева сообщила, что разводится с мужем Фото: Иван МАКЕЕВ.

39-летняя певица Юлия Савичева сообщила, что разводится с мужем. 23 октября у нее и ее мужа, композитора Александра Аршинова, 12-ая годовщина брака. У пары есть 9-летняя дочь Анна Аршинова. Савичева не комментирует причины развода, поэтому приходится узнавать версии, о которых говорят их коллеги.

ПОЧЕМУ ДОЧЬ САВИЧЕВОЙ ЖИВЕТ В ПОРТУГАЛИИ И НИКОГДА НЕ БЫЛА В РОССИИ

Что сама Юлия Савичева сообщила о разводе в своих социальных сетях: «Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз...»

Что говорят ее коллеги? Продюсер, участвующий в подготовке ток-шоу на эту тему, рассказал KP.RU: «Проблемы у Юлии Савичевой с мужем не в первый раз. Они уже разъезжались несколько лет назад. Потом помирились. Может, и теперь помирятся. Творческие эмоциональные люди много лет вместе. Отношения на расстоянии — непростое испытание. Говорят, что он в Португалии. А она туда летает».

В кулуарах шоу-бизнеса сплетничают, что Александр Аршинов уехал в Португалию около четырех лет назад, там живет с родителями и дочкой, а Савичева зарабатывает деньги — обеспечивает семью. В перерывах между концертами Юлия летает к семье. Чем занимается Аршинов? Он композитор, периодически пишет музыку к песням жены, а также последние годы заведует всеми ее финансами. Аршинов прилетает в Россию, работает на студии.

Юлия Савичева с мужем Александром Аршиновым Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Как вообще дочь Савичевой оказалась за границей? Кстати, ребенок ни разу не был в России. Отец Александра Аршинова еще в 90-е годы уехал на заработки в Европу (работал сварщиком), осел в Португалии, купил там дом. Юлия Савичева встречалась с Аршиновым несколько лет до регистрации брака, была беременна, на раннем сроке у певицы случился выкидыш. Вскоре пара поженилась, начали активно планировать ребенка, но не получалось. Тогда Юлия взяла отпуск от гастролей и улетела с мужем в Португалию — несколько месяцев гуляли у океана, отдыхали, записывали музыку. Савичева забеременела, родила дочь в Португалии и оставила девочку жить с родителями мужа за границей. Сама певица так объясняла, почему оставила дочь жить с родителями мужа за границей: «Самое сложное решение я приняла, когда она только появилась на свет и мне в первый раз нужно было ее оставить. Потом, когда уже постоянно стали летать из страны в страну, все к этому привыкли… Мы уже настроили этот способ существования и привыкли к такому режиму. И чем старше становится Аня, тем больше понимает, что это нормально. Я всегда осознавала и была готова к тому, что с такой профессией, как у меня, сложно будет совмещать работу и личную жизнь. Но нам так повезло с бабушкой и дедушкой!» Савичева старается летать к ребенку каждые два-три месяца, в пандемию жила в Португалии пять месяцев подряд. Анна Аршинова посещала детский сад, сейчас ходит в школу в Португалии. С мамой общается ежедневно по видеосвязи.

Главной кормилицей семьи последние годы была Юлия Савичева — на Родине у нее концерты, съемки. Но были и другие времена: когда Савичева завершила сотрудничество с продюсером и композитором Максом Фадеевым (с песнями которого стала звездой), тогда крестный мужа дал денег, чтобы Юлия могла стартовать с сольным проектом. Потом Савичева и Фадеев помирились, и Юлия исполняет на концертах песни его авторства. Когда жена работает и зарабатывает, а муж контролирует ее финансы и тратит — тогда и случаются скандалы.

Дочь Юлии Савичевой живет в Португалии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А МОЖЕТ, ПРОСТО ПИАР?

Есть и такая версия. Савичева объявила о разводе накануне выхода нового трека «Я не люблю тебя», в разгар гастрольного тура. Сообщила, что уже съехала из общей квартиры. Ровно четыре года назад Савичева рассказывала, что собрала вещи и съехала из общей квартиры на съемную — ругалась с мужем из-за загруженного графика: «Мы перестали чувствовать друг друга. Жила одна на протяжении полугода». А потом пара помирилась.

Звезды часто любят напоминать о себе в СМИ подобными пиар-заявлениями: так недавно «разводился» Стас Михайлов накануне старта тура и продаж билетов на стадионный концерт. Теперь Савичева. Самый выгодный период напоминать о себе как раз в сентябре и октябре — начинается бронь на новогодние корпоративы. Еще недавно Савичева рассказывала нам: «У нас с Сашей было много разных стадий в отношениях и много всего впереди. Но мне безумно повезло, что мы умеем разговаривать друг с другом. Не стесняемся высказывать внутренние переживания, обиды...»

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