Майдан всегда приходит к тем, кто его разбудил. И французы были в их числе Фото: REUTERS.

Сегодня сакральный центр Франции, площадь Республики, до боли напоминает украинский Майдан-2014. Помните, колонну Свободы в центре Киеве, торчащую из дымящегося кратера? Все затянуто черным, угольным дымом от горящей резины и среди жирного, багрового пламени, скачут натуральные черти…

Помните, колонну Свободы в центре Киеве? Фото: EAST NEWS.

Майдан всегда приходит к тем, кто его разбудил. И французы были в их числе. Три министра иностранных дел, из трех государств – Франции, Германии и Польши, стали официальными посредниками между «восставшим народом» и законной властью Украины. Штайнмайер, Фабиус и Сикорский поставили свои подписи под «Соглашением об урегулировании кризиса» между Януковичем и «майданной оппозицией». Когда подписывали, в эти минуты, по Майдану носили взад-вперед тела жертв «Небесной сотни», верифицировали свои завоевания пролитой кровью. На крови началось, кровью и заканчивается история майданной Украины.

Украинский Майдан-2014 Фото: EAST NEWS.

Интересно, выглядывает ли тревожно в окошко Лоран Фабиус? Любуется улицами Парижа, вспоминает Майдан, чувствует ли в подсознании какую-то вину? Было бы интересно спросить, но разум подсказывает – нет. Никакой вины он не чувствует, фактически, свергнув законного президента совершенно чужой страны, устроив в ней гражданскую войну на чертову дюжину лет… Я выяснил. Ничего Лоран Фабиус не чувствует. Он в 2016 году отошел от дел и нашел себе совершенно идиотическое занятие под названием «Международная климатическая дипломатия». Борется за «зеленую повестку» и против вредных выбросов в атмосферу. Судя по черному небу Парижа, Фабиус уже должен выражать экологическое беспокойство. Разумеется, если не побоится выйти на улицу в эти веселые, свободолюбивые дни. На французских улицах ему быстро объяснят, чем должна пахнуть настоящая Свобода. Впрочем, он знает – горелой резиной, кровью и порохом.

Париж из-за протестов стал копией Киева во время майдана Фото: REUTERS.

И вот что интересно. В сказках любого народа, всегда найдется повторяющийся образ, метафора – вырвавшийся на свободу демон. Он много лет ждал, когда его освободят и тихо сидел в бутылке, кувшине, сундучке или в древней могиле. В 2014 году, Европа разбудила малороссийского демона. Упырь «Свободы» вдоволь напился крови и ему стало мало. И тесно. Встречай, Европа, демона Майдана.

Киев 2014 Фото: REUTERS.

Кстати, Штайнмайеру и Сикорскому спится спокойно? Не икается?

Париж 2026 Фото: REUTERS.

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