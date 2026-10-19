Проигрыш Трампа важнее жизней украинцев: Зеленский намеренно не предупреждает своих граждан о баллистической опасности

Зеленский уже неделю обвиняет США в том, что те ограничили украинцам доступ к разведывательной информации. Фото: REUTERS.

Поразительная по своей циничности картина складывается вокруг заочной пикировки Киева и Вашингтона. Первый уже неделю обвиняет США в том, что те ограничили украинцам доступ к разведывательной информации. Американцы открещиваются. О том, что скорость Старлинка никто не замедлял, высказались, пожалуй, все так или иначе имеющие отношение к детищу Илона Маска, включая его самого. Опцию предупреждения о запуске баллистики незалежной тоже никто не отключал.

В Киеве, тем не менее, продолжают капризничать. Дроны летают не быстрее 161 километра в час. А минувшей ночью снова не было тревоги. Первую волну столица просто проспала. Вторую сирены встретили одновременно с раскатами прилетов. «Снова не было предупреждения от партнеров. Снова мишенью были энергетика и инфраструктура, но повреждены также медклиника, школа, станция метро и обычные жилые дома», - картинно хнычет Зеленский. И от этой картины так и веет фальшью.

- Я не знаю, откуда он берёт эту информацию и почему говорит об этом прессе. Вам следует вернуться и спросить его об этом. Никакой приостановки не было, - раздраженно в очередной раз прокомментировал слова грустного комика госсекретарь США Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS.

Интересно как получается. Скорости на дронах нет, а перехваты есть. По крайней мере, в утренних отчетах украинских воздушных сил. Реактивные дроны, которые летают точно быстрее 161 км/ч, по статистике, они сбивают десятками.

Так может и не было никакого замедления? И рубильник тревожного ревуна не включают намеренно? Зачем? Да чтобы ослабить позиции Трампа, у которого на носу промежуточные выборы. И тут ему предъявляют претензии и демократы, и республиканцы. Первые, естественно, дружным хором. Вторые раскололись: громко высказалось проукраинское крыло, а большинство, включая руководство, промолчало.

То есть, прямо перед голосованием Трампу подкладывают непопулярную меру, которая не встречает одобрения у обеих партий. Но он-то ассоциируется с республиканцами. И этот удар бьет по их электоральным перспективам на промежуточных выборах (хотя у меня есть серьезные сомнения в том, что рядового американца сильно заботят проблемы индейцев, простите, украинцев). А значит, ставит под угрозу политическое будущее самого Трампа, которому большинство демократов вполне может предъявить импичмент.

Дональду Трампу вскоре предстоят промежуточные выборы Фото: REUTERS.

Но ведь тогда получается, что Зеленский намеренно не предупреждает своих граждан о баллистической опасности. А значит, пытается подставить Трампа за счет жизней простых украинцев, которые не успевают среагировать на тревогу. Не то, чтобы это нас сильно удивило. Не думаю, что у кого-то до сих пор оставались иллюзии по поводу его заботы о своей нации.

Но ведь европейские партнеры Киева всю это клоунаду прекрасно видят. И молчат. А значит, заодно с ним — и против украинского народа, и против Трампа.

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