Лавров прилетал в Иран на один день: зачем понадобился визит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи Фото: REUTERS.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник, 19 октября, побывал с визитом в Тегеране. Специальный корреспондент «Комсомолки» наблюдал за иранскими переговорами нашего министра.

Когда Россия продолжает строить мирный дипломатический трек с Ираном, Пентагон готовится использовать при возобновлении ударов по Исламской республике «мать всех бомб» - самое мощное неядерное американское оружие. Ждут приказа от Дональда Трампа.

Но вот станет ли президент США отдавать такой приказ? Издание The Atlantic со ссылкой на два источника в американской администрации уверяет, что Белый дом потребовал от военных в сжатые сроки разработать план нанесения ударов по иранским объектам до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Новая бомбардировка должна способствовать решению двух главных задач, поставленных Трампом - снижению цен на топливо и демонстрации несокрушимой мощи Америки и миру, и своим избирателям накануне выборов.

КОМПРОМИСС НЕ ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ

Хотя этих целей явно можно добиться и без возобновления войны. К примеру, за столом переговоров. Правда, пока с обеих сторон звучат заявления, которые явно не помогают прийти к компромиссу.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал единственным путем для урегулирования конфликта вывод всех американских войск из зоны Персидского залива (а это около 50 тысяч военных). По его словам, региону не нужны иностранные игроки для обеспечения собственной безопасности.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал единственным путем для урегулирования конфликта вывод всех американских войск из зоны Персидского залива. Фото: Максим Константинов/ТАСС

Ответ из Вашингтона последовал немедленно. Сразу после заявлений иранского посла телекомпания CNN получила информацию о подготовке той самой «матери всех бомб» к уничтожению целей в Иране.

«ТОМАГАВКИ» ПРИЛЕТАЛИ РЕГУЛЯРНО

В международном аэропорту Тегерана нас встретил огромный плакат «Мы должны возродиться!» На летном поле, к слову, стояло много самолетов. Ничуть не меньше, чем до войны – никакой изоляции.

Сергей Лавров прилетел в Иран. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Из аэропорта до города в кортеже с мигалками ехали минут тридцать. Вокруг на первый взгляд все спокойно: поля, на которых убирают урожай, вдоль дороги много рекламы на английском языке. Но практически на каждом столбе освещения висят портреты шахидов – иранских героев, погибших во время бомбежек США и Израиля.

В самом Тегеране хорошо видны последствия многолетних санкций. Много недостроенных зданий, машины в основном старые, народ одет достаточно скромно. Большинство передвигается на мопедах. В том числе и бесстрашно несутся по встречной полосе прямо под колеса кортежу. К счастью, обошлось без ЧП.

Из окна нашего микроавтобуса увидел несколько женщин без платков на головах – хотя официально это в Иране не разрешено. Спрашиваю одного из иранских сопровождающих: «Как так - неужели не боятся?» «Где же на всех полицейских наберешь?» - философски отвечает он.

Некоторые местные женщины ходят без платков Фото: REUTERS.

Кортеж Лаврова заехал на территорию МИД Ирана точно по расписанию. Во время бомбежек в феврале-марте американцы специально целились «Томагавками» именно в этот район. «Взрывы звучали регулярно. Но в сам МИД ни разу не прилетало, - рассказал мне один из иранских дипломатов. - А вот находящему поблизости правительственному кварталу досталось сильно».

НУЖНЫ ГАРАНТИИ

Москва продолжает пытаться помочь США и Ирану договориться по-хорошему. Во время недавнего разговора президент Владимир Путин рассказал Дональду Трампу – по согласованию с иранским президентом Масудом Пезешкианом – на что готов пойти Иран, чтобы конфликт завершился.

В понедельник в Тегеране Лавров сначала переговорил со своим коллегой Аббасом Аракчи. А затем его принял Пезешкиан.

- Все вопросы надо решить за столом переговоров, - заявил после завершения переговоров с Лавровым Аракчи. – Уверен, что наша встреча сыграет важную роль в восстановлении мира в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Тегеране Фото: REUTERS.

Россия, сообщил глава российской дипломатии, не намерена отказываться от реализации ранее достигнутых с Ираном договоренностей, как бы Запад этого ни хотел. Российские эксперты постепенно возвращаются на АЭС «Бушер», подчеркнул он.

- Мы считаем важным вернуться к довоенной ситуации в Персидском заливе, - добавил Лавров, назвав борьбу Ирана с агрессией «правым делом». Но для возвращение в регион полноценного мира нужны гарантии того, что кризис не повторится. И эти гарантии, очевидно, должны предоставить в первую очередь США и Израиль.

РОССИЯ - ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ

Некоторые политики на Западе не верят в то, что Иран и Россия действительно хотят скорейшего завершения конфликта. Уверяют, будто России выгодно продолжение кризиса. Журналисты попросили Лаврова прокомментировать подобные умозаключения.

«Россия как серьезное государство хочет стабильности на мировых рынках, - ответил Западу Сергей Викторович. – Наша страна не заинтересована в волатильности цен». Стабильность, заметил министр, необходима для долгосрочного развития нашей страны. А подрыв мировой энергетической стабильности, подчеркнул он, начали как раз те на Западе, кто сейчас обвиняют Россию и Иран.

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