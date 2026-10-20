ИИ напомнит терапевтам о «спящих» диагнозах: глава Минздрава Мурашко рассказал, чего ждать пациентам от искусственного интеллекта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В эти дни в Москве проходит 21 Национальный конгресс терапевтов. На пленарном заседании министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, в каких областях терапевтического звена уже помогает искусственный интеллект и чего ожидать от него в будущем.

- Трансформация системы здравоохранения невозможна без цифровых технологий, - сказал министр Мурашко. - И мы выстроили систему эту таким образом, чтобы создать базу — электронную историю болезни, электронную медкарту. С формированием электронных данных о пациенте, фактически цифровым профилем, дальше становится проще и понятнее – как формировать все остальные направления, которые возможны для улучшения состояния здоровья и здравоохранения. Сегодня мы учим систему видеть пациента. Искусственный интеллект позволяет выявлять и создавать новые возможности для уже старых методов. И наш ориентир – это стопроцентный цифровой профиль в электронной медицинской карте и охват диспансерным наблюдением — не менее 70%.

Основные этапы:

1. Помощник на приеме.

- Искусственный интеллект позволяет уже сегодня быстро проанализировать массив данных в электронных картах. Его главная задача дать врачу максимально актуальные данные, так сказать, собрать анамнез перед началом приема, - объясняет министр. - Алгоритм программы сканирует электронную медицинскую карту, находит «спящие» диагнозы, факторы риска и автоматически формирует для врача список индивидуального плана обследования.

2. Анализ обследований.

Программы искусственного интеллекта помогают обрабатывать данные маммографии, рентгенографии, ЭКГ, глазного дна, эндоскопии, колоноскопии и т.д.

3. Помощь в схеме лечения.

На основе данных ИИ может предложить схему леения или дополнить ту, что определил врач.

- Но наше золотое правило: искусственный интеллект не заменяет, а дополняет клиническое мышление, - подчеркивает министр. – Врач решает, а ИИ лишь на подхвате.

4. Наблюдение и накопление данных.

Речь идет в первую очередь о дистанционном наблюдении пациентов с хроническими заболеваниями, в частности – гипертония, сахарный диабет 1 и 2 типа. Приборы проводят суточный мониторинг и сразу передают данные лечащему врачу. Пока это пилотные проекты в нескольких регионах. К 2030 году таким проактивным наблюдением должно быть охвачено 20% пациентов.

- Конечно, сбора данных хоть онлайн, хоть на приеме – мало, важна включенность терапевта, врача общей практики, который будет быстро корректировать схему лечения, понимая проблему пациента, - говорит министр. – Сравнивая цифры мониторинга, скажем, каждые две недели, врач может понять – нужна ли корректировка терапии или схема рабочая. Только так мы можем добиться устойчивого снижения цифр артериального давления и их стабилизации.

«Сегодня мы фактически формируем систему управления здоровьем, - отметил министр здравоохранения. – Наш фундамент – структурированность. Это не просто стены поликлиник, это и современные технологии, цифровые ресурсы, телемедицина, лабораторные исследования. И, конечно, медицинский персонал, наши действия, стандартизация клинических рекомендаций».

КСТАТИ

Новые возможности старых исследований

ИИ также помогает находить неожиданные возможности, казалось бы, старых исследований. Так, например, по данным маммографии, которые, казалось бы, направлены на выявление проблем с молочной железой, можно определить и риски для сердечно сосудистой системы. «Яркий пример — это выявление кальциноза артерий молочной железы на обычной рентгеновской маммограмме. Это маркер атеросклероза и сердечно-сосудистых проблем, ишемической болезни сердца, а также диабета и хронического заболевания почек», - объяснил Михаил Мурашко.

И помогает четче увидеть эти изменения именно ИИ. Кстати, это отечественная разработка экспертов Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России.

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