Видовая площадка "7 ветров" в Вилючинске, Камчатка. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

- Вот вам свисток. Будете отпугивать медведей.

- Эээ, уверены?

Удивительной красоты природа Камчатки

- Ну вы же на Камчатке, это дом медведей, вы у них в гостях, - невозмутимо объясняет девушка-сталкер, будто озвучивает меню на ужин. - У нас мишек больше всех в России на душу населения. Каждый десятый житель Камчатки, считай, медведь (Я потом проверил — действительно, в России около 300 тысяч медведей, чтоб легче представить, это как целый Смоленск или Архангельск, где вместо людей ходят, работают и пьют чай с малиновым вареньем одни мишки. Так вот, на Камчатке их - 25 тысяч, две полноценные такие дивизии). И еще держите лыжные палки.

- Отбиваться от медведей? - почему-то не сопротивляюсь я.

- Неправильно. Вы, наверно, из Москвы? От медведей... Палками... - с тоской смотрит на меня сталкер. - Это чтобы падать не в грязь лицом.

Мы идем в Малую долину гейзеров, или, как ее называют местные, Дачные источники. Мимо очень даже действующего Мутновского вулкана (десяток извержений за последние сто лет), где стоит крупнейшая в России геотермальной станция, работающая на горячем паре прямо из под земли. Самая чистая энергия на планете.

- Почему Дачные-то?

- Там хорошо, как на даче, тепло, - сталкер мечтательно моргает сквозь мерзкий моросящий дождь. - А вот на эту плесень не наступайте! От нее произошло все живое. И на эту травку тоже! Она в занесена Красную книгу, ее больше нигде нет. Идем строго по тропе.

Малая долина гейзеров - Дачные источники - красота завораживает! Фото: Андрей СЕДОВ

Вокруг булькали тухлые пузыри и вырывались струи пара. Тундровое разноцветье драгоценным ковром устилало склоны. Красота дикая. Ходить по ней тоже нельзя - вытоптанное зарастает 20-30 лет. А по тропе - с килограммами жирной глины на ногах - только с лыжными палками. В последний раз я месил столько грязи, наверно, в детстве, в деревне.

Вдруг слева из тумана выплыл жестяный барак на длинных ржавых сваях, а справа - дворец над черным булькающим озером.

- Это общежитие рабочих геотермальной станции. И апартаменты начальства, - пояснила сталкер.

Точно, «Сталкер». Какая натура для съемок ремейка Тарковского пропадает, - вспомнил я, где видел похожую хрупкую заброшенность.

И еще вспомнил, как прилетал на Камчатку четверть века назад с Чубайсом — на строительство той самой Мутновской геоэс. Это сейчас Чубайс — всенародный редиска, сбежавший из страны, а тогда - реформировал энергетику и важно расхаживал по проходу самолета в рваном носке.

Но почему за четверть века вокруг этой геоэс ничего не изменилось? Турпоток на Камчатку за последние 10 лет вырос со 180 до 400 тысяч в год! Люди летят в этот медвежий угол через всю страну, интерес и деньги есть. И тут — пожалуйте по шею в грязь. Со свистком и палками.

Почему нет настилов над тропой, фонарей от чистой Мутновской энергии, электронных табло про уникальную плесень, траву, тундру, вулканы и мишек? Почему не перестроить, хотя бы покрасить рабочий барак?

- Нихао, Россия во! - проплыла мимо, хлюпая грязью, ошарашенная увиденным стайка китайцев. По щекам у них тек то ли дождь, то ли слезы умиления.

СЕЗОН КАК БАНКА ИКРЫ — ВКУСНАЯ, НО МАЛЕНЬКАЯ

Камчатка — ярчайшая жемчужина в короне России отчаянно нуждается в инвестициях в туризм. Мирового класса красота просит достойного обрамления. Черные океанские пляжи с вулканическим песком, сами вулканы, гейзеры, медведи, красная рыба и громадные камчатские крабы - дух захватывает. Потому у местных две главные жалобы и обе — на туристов (на снегопады, шалости мишек, дождливое лето и неурожай рыбы жаловаться бесполезно - это природа, ее не разжалобишь). А вот турист не приехал - все пропало, рыбу продать некому, денег нет и до нового сезона не будет. И турист попер — все пропало, натоптали, насорили, рыбы не хватает, приходится завозить со стороны, выдавая за местную. «Антропогенная нагрузка», - любят тыкать пальцем в приезжих на Камчатке даже таксисты. Или экологи, которых тут, впечатление, больше, чем медведей. И неизвестно, кто сердитее.

А турсезон на Камчатке как банка икры — вкусный, но маленький - с середины июля до конца августа. И все, до свидания. В этом году сугробы стояли до июля - столько навалило снега. Помните репортажи с зимнего Петропавловска-Камчатского, где люди идут по улице, а снега столько, что светофоры у них … под ногами?

Из-за этого в июле-августе на Камчатке многие учреждения хоть закрывай - люди уходят ловить туриста и рыбу - оба идут косяком. Не успеешь - не заработаешь.

Ну и цены дерут по-медвежьи.

Символ Камчатки - медведя с красной рыбой - тут любят ставить везде - от выезда из аэропорта до каждой таверны. И это правильно! Фото: Андрей СЕДОВ

Министр туризма Камчатки Владимир Русанов грустит от того, что отрасль-то у него богатая, сопоставимая только с горнорудной (в прошлом году на полуострове добыли 11 тонн золота и 26 - серебра, то есть, турист здесь — второе золото, если не первое), инвестиции в отели и прииски одинаковые - 102 и 103 миллиарда. Места в гостиницах и базах отдыха за пять лет утроились. Но тяга озолотиться в короткий сезон все губит.

- Мы понимаем, что средний чек туруслуг на Камчатке порядка 180-250 тысяч рублей, - говорит министр. - Но я знаю, что в этом году даже гости, которые готовы были потратить на Камчатку 800 тысяч, искали квартиры у частников. 280 тысяч, запланированные на отель, они предпочли потратить на экскурсию в долину гейзеров. Туристов меньше не стало, а спрос на отели упал до 50 процентов. Это вызов бизнесу.

«Да это вызов нам всем!» - хотелось крикнуть министру. Но сдержался - вокруг сидели и кивали чиновники, экологи, бизнесмены. - «Потому что эту мощь и красотищу должен хотя бы раз в жизни увидеть каждый - побывать там, где начинается Родина, чтоб осознать ее огромность. А у вас - сезон короткий, ценник дикий... Да гражданин со средней зарплатой плюнет и полетит в Турцию, Тайланд или в Сочи, наконец».

Фото: Андрей СЕДОВ

- Но у нас есть надежда, - сообщил министр. - Проект «Три вулкана», который может сделать туризм на полуострове всесезонным.

А вот с этого места, козыря в рукаве Камчатки, подробнее.

СНЕГ И ТЕРМАЛЬНЫЕ СПА - ПАЗЛЫ СЛОЖИЛИСЬ

- Что ж березы у вас такие худые, кривенькие, как же в них мишки прячутся? - допрашивали мы водителя болотохода с величественными колесами размером с дом. Он вез нас по строящейся дороге сквозь лес к «Трем Вулканам» - будущему парку-курорту. За окном мелькнул скрученный в бараний рог мост, новый, железный, здоровый... Как?

- Как обычно, снегом, - пожимает плечом водитель. - Это у вас, в России, извините - ляпнул, в остальной России, зимой морозы и снег по колено. А тут - океан, климат мягче, но снега... В этом году 17 метров было, машины давило в лепешку. Березы гнутся, чтоб не поломало и растут быстро-быстро, пока старый снег стаял, а новый не выпал. А мишке в них зачем прятаться? Он, конечно, парень слеповатый, глуховатый, но это не его проблемы. Это проблемы того, кто ему встретится.

Гениально!

Придумать построить в таком месте курорт мог только сумасшедший. С одним «но». Если это не курорт горнолыжный. Тогда все пазлы волшебно сходятся.

Пазл 1. Много-много снега, который лежит до самого лета. На других горнолыжках ставят пушки, чтоб присыпать трассы хотя бы искусственным снегом. А тут - его столько! Настоящего.

Пазл 2. Склоны вулканов — это вам не с обычной горы кататься. Круче уже ничего нет. «Был на Сахалине в том году, удивился: подъемник не останавливается почти никогда, - припомнил министр туризма Камчатки. - Но мы же понимаем, какая у нас-то картина может быть с высоты подъемника!» И это правда.

Пазл 3. Заодно можно сгонять на океан (час езды), в долину гейзеров, попробовать знаменитых камчатских рыбу, краба, оленя, даже медведя. Такого тоже нигде больше нет.

Пазл 4. Наконец, геотермальные СПА. Курорт строится не просто внутри трех вулканов — Вилючинский, Мутновский, Горелый, а еще и вокруг бассейна с горячей вулканической водой. Козырь? Еще какой.

Пазл 5. Все отопление и электроэнергия в «Трех вулканах» будут из-под земли, в том числе от Мутновской геоэс (и пусть Чубайсу икается). Температура геотермальной воды здесь +73 градуса.

Пазл 6. А для Камчатки, кроме прямых инвестиций, это 600 рабочих мест, умножаемых в 3-4 раза за счет сопутствующего бизнеса - таксистов, поставщиков еды, экскурсоводов. И главное - турсезон круглый год!

Отель в парке «Три Вулкана» проектируется так, чтоб из каждого номера был вид на самый красивый вулкан - Вилючинский. Фото: Андрей СЕДОВ

Лыжные трассы и канатки войдут в строй в две очереди - к 2028 и 2030 годам. Фото: Андрей СЕДОВ

ГЛАВНАЯ ФИШКА - ПРИРОДА

- Хотите конкурировать с Красной поляной? Но Камчатка далеко, а Сочи рядом, - спрашиваю гендиректора парка «Три Вулкана» Игоря Дунаева. Он деловито притаптывает юную лиственницу, которую я только что воткнул в Камчатку на месте строительства. Укрепляем флору будущего курорта.

«Три Вулкана», кстати, строит компания, которая уже возвела лучший лыжный курорт страны «Розу Хутор» - это «Интеррос». Что внушает уверенность - люди знают, что делают. Если первый блин не комом, второй должен быть вообще шедевром?

- Нет, конкурировать не хочу, - отвечает гендиректор. - Но я посмотрел - билеты до Камчатки не дороже, чем до Сочи. А таких вулканов, снега и геотермальной воды нигде больше нет. Штучная история. Мы сейчас бьем по рукам архитекторам - чтоб отель проектировали не выше 3 этажей. И такой формы, чтоб из каждого номера был вид на Вилючинский - самый красивый вулкан.

Я представил возвращение с лыжной трассы или туристической тропы: бассейн под открытым небом с природной горячей водой, сыплет снег, перед тобой - Вилюча...

- Думаю, еще бани нужны, - задумчиво перебил гендиректор мою медитацию.

От величественных видов вулканов на Камчатке захватывает дух. Фото: Андрей СЕДОВ

- А мишки к вам не ходят?

- Однажды утром мы увидели, как из контейнера с пищевыми отходами торчит мохнатый зад, - улыбается уже замдиректора по строительству. - Картина отрезвляющая. С тех пор отходы сразу пакуем и вывозим. Этой осенью завершаем проектно-изыскательские работы. В декабре уже рассчитываем в первый раз прокатиться по новой трассе... Вы, кстати, в инструкции по безопасности расписались?

«Наденьте каску. В случае встречи с медведем не бегите, чтоб не провоцировать в нем охотничий инстинкт, падайте вниз лицом. Каска может спасти от первого удара...»

Под этим пунктом я расписался молча. Каску надел. Но больше успокаивал вид бывалого егеря — он сопровождал нас, лихо покручивая в руке винтовку.

Собаки Камчатки ловят последние погожие дни. Скоро тут все с головой засыплет снегом. Фото: Андрей СЕДОВ

- Медвежатина вкусная? - зачем-то спросил я его.

- Лапы вкусные. И медвежье сало, - не смутился егерь. - Но ради мяса мишку все реже бьют. Зараженного зверя много. Я таких по запаху изо рта уже чую - за десятки метров.

Я снова представил: лес, охотник, вдруг медведь. Эй, мишка, а ну дыхни! Уу — зараза. Проваливай.

- Вокруг «Розы Хутор» ведь тоже медведи живут. Как вы там их отваживаете? - спрашиваю главного эколога сочинского горнолыжного курорта. Он приехал смотреть, как «Тремя Вулканами» не навредить Камчатке.

- Много способов, например, высаживаем подальше от курорта любимое лакомство мишек — дикие яблони и груши, - улыбается эколог.

На сохранении природы в «Трех Вулканах» повернуты все (даже русла сезонных ручьев здесь решили не менять). И есть надежда, что облагородят наконец туристические тропы (хлюпающая грязь с Дачных источников теперь в моих кошмарах навсегда). Что, однако, смущает уже камчатских экологов.

На таких снегоболотоходах по Камчатке передвигаться не страшно. Но чаще тут в ходу праворульные японки, те которым повезло пережить прошлую зиму с рекордным снегом. Фото: Андрей СЕДОВ

- Вы же тропы обустроите, и на них местных экскурсоводов-частников (сталкера и драгоценную плесень я тоже забыть не смогу) не пустите! А для них это - хлеб.

- Пустим, - отрезал зам по строительству. - Но упорядочим, чтоб шли равномерно. А то ведут туриста первозданную красоту смотреть, а там толпа тундру топчет... Нетронутость природы - наша главная фишка.

Тут он миллион раз прав.

Осталось увидеть это чудо, когда курорт откроется. Камчатка, знаете, не магнит на холодильник. Но она - магнит.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ

Парк «Три Вулкана» строится в 80 км от Петропавловска-Камчатского, его площадь — 1300 га.

Первая очередь будет открыта в 2028 году — 100 номеров, 16,6 км лыжных трасс (причем сначала не сложных, «семейных») и гондольная канатная дорога.

Вторая очередь - в 2030 году - еще одна канатка, 400 номеров и 13,2 км. трасс (уже более высокой сложности).

В парке установлены 42 точки мониторинга воздуха, воды и почвы.

Инвестиции в проект «Три Вулкана» ожидаются в размере 35,5 млрд. рублей.

В туристической отрасли на каждый вложенный рубль самая большая отдача в экономике - от 3 до 10 рублей.

«Три Вулкана» могут стать драйвером для всей Камчатки, сделав ее круглогодичным туристическим направлением.

СКАЗАНО

«Это наш флагманский, самый амбициозный проект».

Владимир СОЛОДОВ, губернатор Камчатского края - о парке «Три Вулкана».

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