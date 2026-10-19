А не слетать ли нам в Рио-де-Жанейро? Для российских туристов хотят запустить новые прямые авиарейсы в Америку и Африку

На пляже Рио-де-Жанейро, Бразилия. Фото: Luiz Gomes / Keystone Press Agency / Global Look Press

Интригующий список - рейсы в экзотические страны, о которых говорят на очень высоком уровне. Почему бы не прислушаться и не помечтать? Про Занзибар и Эль-Аламейн тоже говорили не один год - и вот запустили же!

Малайзия

Прямые рейсы между Россией и безвизовой Малайзией скоро запустит лоукостер Air Asia, сообщили в представительстве Офиса по туризму страны в России. Все договоренности между государствами есть.

Япония и Южная Корея

Российские авиакомпании проводят консультации с Японией и Кореей о запуске прямого авиасообщения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. «Разговор непростой идет, сложный», - признал дипломат. Он надеется, что восстановить авиасообщение получится, тем более что оно выгодно для Токио и Сеула

С этим не поспоришь. Обе страны сейчас переживают бум российского туризма. Да, прямых рейсов нет, но есть много бюджетных вариантов со стыковками в Китае. Южная Корея остается для нас безвизовой (нужно только онлайн-разрешение на въезд). Япония выдает визы легко и быстро.

Бразилия

Россия прорабатывает возможность запуска прямых рейсов в Бразилию, порадовал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Южноамериканская страна готова содействовать, поддержал посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос.

Кения

Посол Кении в России Питер Матуки на днях обнадежил - открытие прямых рейсов между Москвой и Найроби активно обсуждается. Туристам эта африканская страна очень даже интересна: там и сафари в национальных парках, и пляжный отдых.

Барбадос, Гайана и другие Карибы

Дальше всех - в географическом смысле - пошел Андрей Прицепов, посол РФ в нескольких государствах карибского региона. Он заявил, что проект соглашения о прямом авиасообщении с Гайаной уже на рассмотрении в правительстве этой страны (а она, между прочим, для нас безвизовая). На очередь безвизовый опять же Барбадос. Также в рейсах из РФ заинтересованы Гренада, Сент-Винсент и Гренадины и Тринидад и Тобаго (тоже не требующие виз от граждан РФ).

Смотрим на карту. Гайана - страна в Южной Америке, на побережье Атлантического океана. Все остальные - острова в карибском бассейне. «Новые Карибы» звучат как план? Особенно Барбадос: там много хороших отелей, красивая тропическая природа и вообще, это вполне приличный курортный остров. Профи туристического и авиационного рынка охлаждают пыл. Проблем - три штуки: найти достаточное количество туристов (ну допустим), самолеты, способные летать на такие расстояния (они есть у «Аэрофлота» и не только, но заняты на проверенных маршрутах вроде Таиланда) и гарантии, что по ту сторону океана воздушные суда заправят и обслужат.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

А что если приоткрыть небо?

Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туркомпании Space Travel:

- Cпрос на перелеты увеличивается, а число новых самолетов во флоте наших авиакомпаний - пока нет. Иностранные перевозчики растущий спрос удовлетворить готовы, однако российские авиационные власти реагируют достаточно консервативно. Я знаю случаи, когда зарубежные авиакомпании подавали заявки на выполнение полетов сверх объемов, согласованных в рамках межправительственных соглашений, и им было отказано. России нужно думать над форматами режима «открытого неба», чтобы у иностранных перевозчиков было меньше препятствий для расширения полетов в Россию.

ЦИФРЫ

В 37 стран сейчас есть прямые рейсы из России. Их выполняют 20 отечественных авиакомпаний и 61 зарубежный перевозчик.

По данным Росавиации

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько стоит улететь в лето Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

*За тур на двоих с перелетом. Учтены поездки разной продолжительности в отели разных категорий - то есть это не минимальные цены, а те суммы, которые туристы готовы платить за отдых в каждой стране. По данным Слетать.ру и Ассоциации туроператоров России.

**Сравнивали средние чеки в октябре 2026 года с октябрем 2025-го.

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