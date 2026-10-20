«Чтобы не грустили и не разносили квартиры»: В Москве входят в моду детские сады для собак

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Маленькая мохнатая собачка удивленно смотрит на новых людей своими глазками-бусинками. Ей только что провели ветосмотр и допустили в «группу», к другим животным. Но хозяева – молодая пара – волнуются, переживают, и никак не могут расстаться с питомцем.

- Извините, мы здесь в первый раз, - виновато улыбается парень.

- А нашу Жужу никто не обидит? А если она соскучится сильно? – начинает засыпать персонал вопросами девушка.

Сама же собачка уже вовсю носится по комнате, знакомясь с остальными.

— Вам лучше уйти, пока Жужа про вас не вспомнила, и не начала проситься домой, — объясняет хозяевам собачья няня и кинолог Ксения.

Парень с девушкой кивают и отступают к выходу. Но потом все равно еще минут пять стоят за стеклянной дверью, выглядывая – как там Жужа, не начала ли уже по ним скучать. Выглядят, как родители, которые впервые привели своего малыша в детский сад.

Собственно, это и есть детский сад. Только для собак.

В Москве такие сейчас входят в моду. Владельцы могут привести своих питомцев сюда на пару часов или на весь день. Для чего? Для социализации. Чтобы песики учились общаться с другими четвероногими, а там, глядишь, и начали заводить новых друзей.

История жутко популярная – в столице уже десяток подобных заведений, и во многих порой и мест не найти. Особенно по выходным.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ТАНЦЫ С БУБНОМ И «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Собачий детсад «Шарики» находится в одноэтажном здании по соседству с супермаркетом и парой кофеен. Через панорамные окна прекрасно видно, что происходит внутри. Амуниция каждой собачки для прогулок висит на деревянной стенке при входе. А святая святых этого места – «игровая зона», где тусуются четвероногие. Нянь, работающих с песиками, - двое. Эля кормит с ладошки милую кроличью таксу кремового цвета, а Ксюша приглядывает за остальными подопечными. Сегодня их почти десяток. И к вечеру еще приведут…

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Белла очень плохо ест, — объясняет руководитель зооцентра «Шарики» Яна Енаева, кивая на таксу, — поэтому в ход идут уговоры и отвлекающие трюки, ухищрения, как ее покормить. Всегда важно найти подход – у каждого животного свой характер. Мы учитываем любое пожелание хозяина: подогреть еду, размочить корм, погулять с собакой в определенное время и определенное количество раз, по-особенному брать собаку на руки. Все записывается на доске с индивидуальным расписанием.

Как объясняют в «Шариках», особые просьбы хозяев по умолчанию входят в общую стоимость размещения. 1 час в собачьем детском саду обойдется хозяевам животных в 600 рублей, а целая дневная смена (любые 6 часов в период с 10:00 до 20:00) будет стоить 3500 рублей.

ВЕТЕРАН РЕКС

Сегодня здесь настоящая сборная солянка: йорк, шпиц, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, корги, кокер-спаниель, французский бульдог, мальтипу, чихуа. Кто-то встречает нас с фотографом радостно - виляя хвостиком, кто-то продолжает спать в лежанке и даже ухом не ведет.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Зона, где собачки свободно бегают покрыта безворсовым мягким ковриком, чтобы лапы не скользили. Одна стена состоит из вентилируемых боксов, куда животное может попроситься само, если надоели шумные соседи. Также в эти боксы всех собак сажают сразу после кормления - для нормализации пищеварения.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Няни играют с «малышами» в развивающие игры. Так что в этом собачий детский сад похож на человеческий. Одна из игр, которую обожают животные – ноузворк (с англ. «работа носом»). На пол стелется коврик с кучей отверстий и кармашков. Где-то там спрятаны лакомства, и собачки их по очереди ищут.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

По словам руководителя, обычно в детском саду находится 10-12 собак, а в выходные, конечно же аншлаг и приходится вызывать дополнительную няню. Постоянные клиенты приводят своих питомцев стабильно три раза в неделю. А самый частый гость – корги Рекс. У него уже больше ста посещений. Ветеран!

С АГРЕССИЕЙ НЕ БЕРУТ

Конечно, один из главных вопросов, который возникает, когда попадаешь сюда: каким породам в детсад вход точно закрыт? Приведут, скажем, какого-нибудь мастифа «дружить». Или условного датского дога. А если что-то пойдет не так? Что они с разными мальтипушками могут натворить?

— Мы берем собак любых размеров и пород. Единственное, для собак весом больше 20 кг есть пробный час, где вместе с кинологом мы смотрим, как животное себя ведет, - объясняет Яна Енаева. - Важно, чтобы большая собака понимала свои габариты. Например, среди наших постоянных гостей – большой дружелюбный лабрадор.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

А еще в детсад не берут собак с открытой агрессией. Пытаюсь представить здесь своего джек-рассела Бадди: нет, мой бы сюда точно не вписался, разогнал бы всю стаю.

— Каждое посещение детского сада обязательно начинается с осмотра, - делится ветеринарный врач зооцентра «Шарики» Алина Корытнюк. — Если нет никаких проблем и в паспорте все в порядке – я даю допуск. И еще мы принимаем только вакцинированных собак и без течки.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

СОБАКИ-ТРЕВОЖНИКИ

Это мода пришла в Россию из Европы и Азии. Некоторые владельцы не хотят оставлять своих собачек в одиночестве дома. Они относятся к питомцам, как к членам семьи. Или даже детям. А потому уверены, что им нужны всякие развивашки и социализация…

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Есть несколько категорий владельцев, - объясняет руководитель зооцентра. — Те, кто относится к собакам как к детям и считает, что дома собаке скучно. С ней никто не может поиграть, что ее никто не развивает. Есть собаки, которых приводят с запросом, что питомец плохо воспринимает чужих людей, собак. А есть категория, у которых просто тревожные собаки. К этой категории относится половина собак, которых к нам приводят.

Это те самые, которые, пока хозяин на работе, разносят квартиру (сразу вспоминается мультик «Бобик в гостях у Барбоса»…) или начинают вокализировать – лаять и выть, вызывая гнев соседей.

— Вот у Кнопочки «мама» очень занятая, — рассказывает Яна о маленькой серой чихуашке, — часто уезжает в командировки. Но Кнопа у нас всегда спокойна, чувствует себя уже как дома. Да и «мама» не переживает, потому что мы шлем ей постоянные онлайн-приветы через трансляцию на сайте центра.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сначала я вообще не поняла, что «мама» - это про хозяйку. Я тоже люблю свою собаку и отношусь к ней, как к члену семьи, но мне, если честно, никогда мне и в голову не придет называть себя его мамой, а пса – «сыночком». Впрочем, у каждого свои тараканы.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Кому щенок как псыночка-корзиночка?

Многих, признаться, искренне удивляет стремление некоторых любителей животных воспринимать свою собаку (кошку, попугайчика или бурундучка…) не просто как члена семьи, а как дите. Насколько это нормально?

— Часто человек проецирует свои внутренние дефициты и потребности в принятии, любви, нужности, заботе на собаку, - рассказывает клинический и интегративный психолог, регрессолог Лилия Ерзунова. — Она никогда не нагрубит, не отвергнет, не сделает больно, она готова к контакту тогда, когда его инициирует сам человек.

По словам психолога, собака социальное существо, но здесь стоит разделять ее желание быть вместе со своим хозяином и стремление хозяина дать собаке человеческую роль в социуме.

— Некоторые женщины называют себя «мамами» своих собак, - продолжает Лилия. — С точки зрения здоровой привязанности это неестественно. Зачастую это говорит о том, что у женщины есть определенные психоэмоциональные травмы или срабатывает система психологических защит, в которой она не может выстроить здоровые, гармоничные, безопасные, любящие, доверительные отношения с человеком. Поэтому ставит на место партнера собаку. Либо, когда отношения женщины с собственным ребенком не соответствуют ее ожиданиям, то роль ребенка переходит к собаке. Со всеми вытекающими последствиями ее воспитания, как человека.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

А питомцам это действительно нужно?

Кинолог, директор школы профессиональной дрессировки Константин Карапетьянц:

— Детские сады, передержки с воспитанием и дрессировкой – это очередные способы заработать на бессловесных животных. Ничего полезного для собак в таких «клубах» нет. А то, что этого не понимают безответственные хозяева животных, - вопрос уровня развития этих людей. Зачем брать в дом собаку, если у вас на нее нет времени и лень заниматься воспитанием, дрессировкой? Чтобы за ваши деньги кто-то другой с ней общался и взаимодействовал? К сожалению, в наше время животных заводят люди с нулевыми знаниями и уровнем кинологической культуры.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

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