Вулкан Ксудач на Камчатке может проснуться: однажды он уже устроил «вулканическую осень»

Камчатский край. Вид на юго-восточную часть полуострова Камчатка во время вертолетной экскурсии на вулкан Ксудач и Ходуткинские горячие источники. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

На Камчатке может проснуться древний вулкан, который натворил бед несколько тысяч лет назад. На это намекает недавнее землетрясение – оно случилось в непосредственной близости от спящего гиганта. KP.RU разобрался, как подвижки Земли возвращают к жизни древний ужас.

ИСТОРИЯ КАТАСТРОФ

В пятницу, 16 октября, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Не исключено, что оно спровоцирует извержение вулкана Ксудач, считают в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

Ксудач, расположенный на юге Камчатки – вулкан необычный. Если при слове «вулкан» вы представляете себе нечто вроде Везувия – здесь не так. Ксудач – это огромный щит с диаметром основания в 25 километров, вершина которого «провалилась» в результате мощных исторических катастроф.

Собственно вулкан состоит из пяти вложенных друг в друга, как матрешка, кальдер. Каждая – след той или иной катастрофы. Самые старые возникли еще в позднем плейстоцене (120-11 тысяч лет назад), молодые – в голоцене (от 11 700 лет назад до нашего времени; вы удивитесь, но, с точки зрения геологии, мы живем именно в голоцене). Внутри всего этого величия растет еще один конус – вулкан дает понять, что еще не «сложил оружие».

В самом деле, его последнее извержение 28 марта 1907 года иначе, как катастрофой, не называют. Взорвался тот самый, молодой, конус. В воздух взлетело 4 кубических километра пемзы и пепла. Березовый лес у подножия превратился в безжизненную пустыню.

И даже этот ужас – ничто по сравнению с тем, что творил вулкан в геологическом прошлом. Судя по размеру кальдер, тогда в воздух поднималось не четыре, а 20 кубических километров породы.

Считается, что самым мощным было извержение в 240 году нашей эры (дату установили по косвенным признакам). Оно спровоцировало экологическую катастрофу на Южной Камчатке. Пепел несло на север, поэтому Япония чудом не пострадала. На всем Северном полушарии установилась «вулканическая зима» (скорее, все-таки «осень»). Именно в это время Римская империя начинает клониться к упадку. Ряд историков полагает, что одной из причин стало снижение урожаев, что повлекло за собой разрушение экономики – а там уже и варвары подтянулись.

Неужели все это повторится вновь?

Вид на озеро в кальдере вулкана Ксудач в Южно-Камчатском природном парке. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

ЖДЕМ И НАДЕЕМСЯ

Этого никто не знает, рассказал KP.RU директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин:

- Мы можем лишь предполагать, опираясь на аналогии. Землетрясение летом 2025 года вызвало рост вулканической активности на полуострове.

А землетрясение 16 октября произошло в непосредственной близости от спящего вулкана – так что логика в самом деле понятна.

О том, как землетрясения связаны с вулканами, KP.RU подробно рассказывал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики Земли РАН Руслан Жостков. Играет роль сложная совокупность факторов, но главных три:

! Землетрясения создает трещины в земле, и каждая из них – новый путь для магмы, которые рвется наружу;

! Часто вулкан сдерживает от извержения каменная пробка, которая затыкает жерло. Землетрясение раскачивает пробку, и ее просто выбивает;

! Магма, если она есть в недрах, насыщена газами. Землетрясение встряхивает магму, и газ рвется наружу – как в бутылке с газировкой, если ее потрясти.

Так что опасения камчатских сейсмологов более чем оправданны. Но, конечно, никто не дает «гарантий», что древний вулкан проснется. И уж точно не известно, будет ли извержение таким же чудовищным, как в геологическом прошлом.

Пока ситуация, судя по открытым источникам, такая. Спутники не видят выбросы тепла – это хорошо. Если вулкан действительно проснется, вероятность, что извержение будет мощным – высокая (здесь работает метод исторической аналогии). Сейчас основной вопрос – запустит ли землетрясение 16 октября цепочку извержений. Пока этого не произошло.

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