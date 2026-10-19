Землю накрывает «когнитивное цунами»: у каждого второго после 65 лет - расстройства памяти, внимания и мышления

По прогнозам, к 2050 году на планете будет жить до 157 миллионов человек с деменцией. Фото: Robert Kneschke/Shutterstock/Fotodom

Продолжительность жизни растет, а вместе с ней пришла и новая реальность нашего здоровья. Увеличивается число людей с возрастными нарушениями памяти, внимания, мышления и речи. Такую ситуацию можно назвать «когнитивным цунами», считает директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. Эксперт выступила с докладом на форуме «Когнитивные расстройства и продолжительность жизни».

Масштаб проблемы в мире и в России уже принял характер неинфекционной эпидемии. По прогнозам, к 2050 году на планете будет жить до 157 миллионов человек с деменцией. Это почти в три раза больше, чем сейчас.

В нашей стране, по экспертным оценкам, с таким тяжелым состоянием столкнулись уже около двух миллионов человек. При этом официально в 2023 году было зарегистрировано чуть более 52 тысяч людей с подтвержденной болезнью Альцгеймера. У подавляющего большинства дело до диагноза просто не доходит.

ЧТО ПОКАЗАЛО ИССЛЕДОВАНИЕ «ЗАБОТА»

Люди стали жить дольше, и мы начали массово доживать до болезней мозга, которых раньше медицинская система просто не видела в таком объеме. Ольга Ткачева озвучила результаты московского исследования «Забота». Врачи обследовали обычных пациентов поликлиник старше 65 лет, которые пришли на прием к терапевту или любому другому врачу общего профиля (не к неврологу и не к психиатру).

* У 46,5% обнаружены умеренные когнитивные расстройства;

* у 30% - легкие нарушения;

* у 11% - субъективные, но уже ощутимые жалобы на память;

И только у 4,1% пожилых людей с работой мозга все было в абсолютном порядке.

Другое крупное российское исследование - «Эвкалипт», охватившее 11 регионов страны, подтвердило, что те или иные когнитивные сбои есть у 60% граждан старше 65 лет.

«ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ» И НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА

Главная сложность - поздняя диагностика. Сегодня специфическое антидементное лечение в России получают лишь около 10% тех, кто в нем нуждается.

- Когда болезнь переходит в развернутую, тяжелую стадию, возможности медицины сильно ограничены, - объясняет Ольга Ткачева. - На первый план тогда выходят уход, поддержка семьи и социальная адаптация. Но сейчас появляются новые современные препараты, способные влиять на саму болезнь. Важно то, что работают они исключительно на ранних стадиях.

У медицины есть четкое «окно возможностей» - это период за 10-30 лет до того, как деменция станет явной. Если поймать предвестников болезни на доклиническом этапе, процесс можно затормозить или даже обратить вспять.

Последние научные данные доказали, что на 45% снизить риск развития когнитивных нарушений можно только за счет коррекции факторов риска - то есть изменения образа жизни и контроля здоровья.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ: ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ПРИВЫЧКИ ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ

В России уже запущен пилотный проект «Когнитивный навигатор». Его задача - выстроить понятный маршрут для человека: от теста у обычного терапевта до своевременной помощи узких специалистов, чтобы пациент и его семья не оставались один на один с болезнью.

Эксперты форума рекомендуют внедрить в каждой семье четыре простые привычки:

1. Не списывать все на «просто старость». Если после 55-60 лет у вас или ваших близких появилась забывчивость - это повод пройти короткий скрининг у терапевта или гериатра. Для домашней самодиагностики уже разработаны простые и доступные опросники, которые помогают вовремя заметить «звоночки».

2. Держать сосуды под контролем. Кровяное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также лишний вес - это главные враги мозга. Их контроль - это и есть те самые минус 45% к риску получить деменцию.

3. Проверять здоровье смолоду. Мозг стареет вместе со всем организмом, и когнитивный резерв начинает истощаться уже после 20-30 лет. В рамках программы госгарантий (по ОМС) в стране открываются Центры здорового долголетия, куда для проверки когнитивного здоровья может бесплатно обратиться любой, начиная с 18 лет.

4. Разрушить стигму. Семьи часто скрывают проблемы с памятью у родственников из-за чувства ложного стыда.

- Вокруг когнитивных расстройств не должно быть социальной стигмы, ни у самого пациента, ни у его семьи, - подчеркнула Ольга Ткачева. - Это может произойти с каждым. Просить о помощи, использовать горячие линии, школы для родственников и систему долговременного ухода - цивилизованно и абсолютно нормально.

- Если мы не будем решать эту проблему сейчас, то к моменту, когда средняя продолжительность жизни в стране уверенно перешагнет за 80 лет, мы этим когнитивным цунами просто захлебнемся, - считает эксперт, ссылаясь на опыт японских геронтологов.

Когнитивное здоровье - это основа полноценного долголетия, когда старший и даже преклонный возраст становится временем активной и радостной жизни, а не просто паспортной цифрой, напомнили эксперты форума.

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