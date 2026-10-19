Самые антироссийские страны Европы взвыли: кража топлива на АЗС стала народным промыслом

Высокие цены на топливо в Прибалтике вынуждают недобросовестных водителей воровать бензин. Фото: Sina Schuldt dpa/picture-alliance/ТАСС

Самая ходовая валюта в Латвии этой осенью - чужой номерной знак. Снял с припаркованной машины, прикрутил на свою, залил полный бак и растворился в рижском потоке - камеры зафиксируют чужой номер, полиция нагрянет уже не к тебе. Госполиция республики признала: ущерб от одного такого визита на бензоколонку - 100–150 евро (около 9.000–14.000 руб.), то есть ровно полный бак. «Очень часто используются краденые номерные знаки, которые регулярно меняют», - констатирует представитель полиции Гита Гжибовска. Номера здесь меняют чаще, чем масло в двигателе. Причину не скрывают: «Из-за высоких цен на топливо вырос и интерес недобросовестных водителей», - признаёт Эдгарс Ванагс из сети Kool. Цена и есть ключ к разгадке: в сентябре литр дизеля стоил в среднем 2,077 евро (около 195 руб.), а на пике -2,17, дороже, чем когда-либо в истории Латвии, и вполовину выше 2022-го.

СТРАНА ЧУЖИХ НОМЕРОВ

27 июля на заправке у рижской улицы Краста к колонке подъехал Volkswagen Passat с номерами от другой машины, залил 120 литров и уехал. Охрана насчитала на этой станции 4 кражи за один день. Патруль нашёл Passat уже на соседней заправке: в салоне - пластиковая бочка, в багажнике - 4 канистры, всего около 400 литров, у водителя нет прав, в машине амфетамин*, оба задержанных (водитель и пассажир-соучастник) ранее судимы, один из них - именно за кражи с АЗС.

«Это уже второе дело о серийных кражах с заправок», - уточняет полиция. По первому - проходил 26-летний рижанин, который заправлял чужие Porsche и Mercedes-Benz под иностранными номерами, регулярно их меняя, в одном из шести эпизодов он прихватил ещё и бутерброды.

Но рекорд принадлежит мужчине, который снял номера с чужой машины, подъехал к колонке и залил сразу 992,97 литра дизеля - на 1632,44 евро (около 153 000 руб.).

В России за такие фокусы давно бы объяснили, что воровать нехорошо, но в Латвии, судя по всему, это теперь единственный способ заправиться по совести - ведь совесть позволяет не платить тем, кто тебя же и обобрал санкциями против России.

Фото: Edijs Palens / XinHua / Global Look Press

За топливом воры приезжают не только на АЗС - чужой экскаватор тоже сгодится. В сентябре в провинции Латгалия полиция насчитала четыре кражи топлива из техники. Под Резекне вор слил 60 литров из экскаватора, забрал ключи от второго, вернулся, срезал шланг и выкачал ещё 200 - ущерб 695 евро (около 65 000 руб.). В Лудзенском крае из экскаватора и грузовика MAN ушло 223 литра через взломанные крышки баков. В Виляке хозяин трактора недосчитался 150 литров.

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ БОИТСЯ

Латвийский закон на удивление ласков к человеку с канистрой. Кража на сумму до 780 евро (около 73 тыс. руб.) - считается «малой», по нынешним ценам это почти 376 литров дизеля, 6-7 полных баков. Полиция, как описывает ассоциация торговцев топливом, «сначала ждёт несколько дней, допуская, что человек сам вспомнит и заплатит». Но даже сеть заправок Virši, уверяющая, что 80% неоплат - забывчивость, называет остальные 20% «осознанной кражей» и предупреждает: пик приходится на конец года. То есть на ближайшие недели.

ЦЕНА РАЗРЫВА

За год дизель в Латвии подорожал на 39%, бензин - на 30%. Транспорт дал ровно половину всей латвийской инфляции. В Лудзе водители говорят в микрофон Латвийского радио одно и то же: «Цены большие. Вариантов уже нет», «Полный бак никогда не заливаю, литров 40». Пенсионер Валдис льёт по 20 литров и на зиму ставит машину на прикол. Скорой помощи правительство добавило 578.307 евро (около 54 млн руб.) - её затраты на топливо выросли на четверть. 16 сентября автобусы отменили около 3000 рейсов: «Мы не можем покупать топливо даром». Правительство обещало сбить цену на 20 центов, Сейм утвердил восемь, и депутаты спросили с трибуны: «Кто украл 12 центов по дороге до Сейма?»

САНКЦИИ С КАНИСТРОЙ

Почему литр стоит столько, Рига предпочитает не договаривать. До 2023 года российский дизель шёл в Латвию 3–7 дней, Брюссель его запретил, и Европу пересадили на Персидский залив - с плечом в 3–6 недель. С 2026-го под запрет попало и топливо из российской нефти, переработанное в Индии и Турции. А потом закрылся Ормузский пролив, и аналитики подвели итог: «За три года Европа потеряла и прежний, и нынешний главные источники поставок».

В январе 2021-го литр дизеля в Латвии стоил 1,05 евро - вдвое дешевле нынешнего. Когда 9 октября Вашингтон открыл рынок для 300 000 тонн российского дизеля, чтобы сбить цены у себя, латвийский МИД назвал это «противоречивым сигналом» и попросил санкции ужесточить, а налоговая служба пообещала не пропустить российский дизель даже транзитом через порты. В те же дни в Виляке сливали солярку из трактора.

Полиция уже видела эту картину: в 2022-м, когда цены взлетели, число уголовных дел о кражах топлива выросло с 196 до 342 в год, и ведомство признало - рост «шел вместе с ценами на топливо».

Сегодня цена еще выше, а зима (пик краж) ещё не началась.

В Эстонии воровства топлива за год стало больше на 50%, в Литве к колонке приезжают на электросамокатах с 20-литровой канистрой в рюкзаке. Вся Прибалтика, годами требовавшая перекрыть русскую нефть, теперь сливает солярку из чужих баков. Государство, которое дарит честному покупателю 8 центов, а вору - 376 безнаказанных литров, получило ровно ту экономику, которую заслужило, потому что латвийским политикам гордость дороже избирателей и здравого смысла.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

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