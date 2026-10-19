Роман Товстик забрал младшую дочь у бывшей супруги: «Алиса сказала на суде, что хочет жить с папой»

Елена Товстик с мужем Романом. Кадр из семейного архива

52-летний Роман и 41-летняя Елена Товстики продолжают делить детей после развода. Напомним, что после расставания двое средних наследников — Анна и Артем — по собственному желанию переехали жить к папе, а младшие остались с мамой. Самого старшему Андрею уже 19 лет, и он проживает с бабушкой и дедушкой. Ситуация усугубляется за счет того, что Елена не идет на примирение и не разрешает младшим детям видеться с отцом. Несмотря на то, что суд определил порядок встреч, спортсменка всячески им препятствует. Потому Товстики продолжают судиться. Так, 16 октября состоялось заседание, на котором 10-летняя дочь пары Алиса высказала свое желание жить с отцом.

Ранее в соцсетях Елена Товстик заявила, что бывший муж выкрал у нее дочь. Мы сообщали об этом 9 октября. Позже выяснилось, что Роман забрал девочку после школы, чтобы провести время с ребёнком, которое определил суд. А буквально на днях состоялся очередной суд, после которого бизнесмен перевез девочку к себе в дом. Товстик проживает вместе с новой возлюбленной Полиной Дибровой, ее младшими сыновьями — Ильей и Федей, а также своими средними детьми — Артемом и Анной.

«В 10 лет мнение ребенка уже слушают в суде, и оно является определяющим. 16 октября Алиса озвучила судье, что хочет жить с отцом. Важно, что с момента начала судебного процесса, то есть, больше года Алиса жила с Еленой. Ни разу, несмотря на то, что в декабре 2025 года суд определил, что на выходные отец может забирать детей — Елена не давала им видеться. Было всего несколько встреч, за которые она брала дополнительную плату», — пояснил KP.RU адвокат Товстика Филипп Рябченко.

Также адвокат добавил, что девочка неоднократно просила отца забрать ее.

«Все разговоры про то, что Роман внушал что-то ребенку — бред. Роман никак не мог повлиять на мнение Алисы. Следовательно она ушла не столько к отцу, сколько от матери. Другой вопрос — какое было за отношение и обстановка дома у Елены, если ребенок везде, включая последнее заседание, рвется к отцу?» — добавил Рябченко.

Алиса Товстик с мамой Еленой и учительницей Фото: Личный архив.

Мы связались с Романом Товстиком, который рассказал, как сейчас чувствует себя Алиса.

«Алису я забрал в субботу 17 октября после суда, который состоялся накануне. На заседании ребенок выразил желание жить со мной. Дома ей устроили настоящую травлю и скандал. Мама, кричала, говорила: «Ты меня предала, ты меня не любишь» и так далее. В субботу Алисе вернули планшет, который я ей подарил, где мой контакт, Ани и Артема были заблокированы. Дочка разблокировала и написала мне, попросила ее забрать с гимнастики. Я приехал и забрал её. Сейчас Алиса находится со мной. Она чувствует себя прекрасно. Она счастлива, от меня не отходит. И очень сильно боится, что ее заберут обратно туда», — поделился с KP.RU Роман Товстик.

В настоящее время бизнесмен ждет окончательного решения суда, который пройдет уже в пятницу 23 октября.

«Надеемся, что суд услышит позицию ребенка, который всеми силами рвется оттуда ко мне. Потому что там ей очень тяжело находиться. И все. Я думаю, она останется со мной жить», — добавил Товстик.

По словам Романа, после суда, прошедшего 16 октября, у девочки забрали все гаджеты и даже не разрешали выходить на улицу. Также Товстик поделился, что бывшая супруга написала на него заявление в полицию.

«Они написали заявление в полицию, что я выкрал дочь. Пытались придумать ложное обвинение, что я кидался и агрессировал. На самом деле, все это неправда», — рассказал бизнесмен.

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