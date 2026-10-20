Муж бросил Юлию Савичеву четыре года назад: сбежал из России и живет с дочерью

Юлия Савичева разъехалась с мужем в 2022 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пока поклонники обсуждают заявление Юлии Савичевой о разводе с мужем Александром Аршиновым, всплыли новые подробности личной жизни певицы. Оказывается, супруги разъехались еще четыре года назад. Более того, избранник певицы эмигрировал из России и живет с девятилетней дочерью от вокалистки Анной в Европе.

Юлия Савичева недавно объявила о разводе с Александром Аршиновым. "Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз", - сообщала певица.

Она не стала уточнять причины разрыва. Однако в тусовке муссируется несколько версий.

Певица заявила, что находится в стрессе Фото: Иван МАКЕЕВ.

Так, один из продюсеров рассказал, что Савичева и Аршинов несколько лет назад разъехались. По слухам, муж бросил Юлию в 2022 году. Он сбежал из России в Европу. Осел в Португалии, где у его родителей вилла и с рождения живет дочь Аня. Девочке недавно исполнилось девять лет. Ребенок ни разу не был в России.

"Говорят, он в Португалии. А она туда летает", - сообщает сайт kp.ru.

Впрочем, в России Александр тоже время от времени бывает. Он на студии записывает музыку. А еще якобы распоряжается финансами Савичевой.

К слову, проблемы у артистки с мужем не в первый раз. Они уже разъезжались несколько лет назад. Потом помирились.