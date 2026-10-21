Мелони пригрозила участникам протестов тюремными сроками и огромными штрафами

Джорджа Мелони Фото: REUTERS.

После массовых беспорядков в Милане и других итальянских городах правительство Джорджи Мелони 20 октября в срочном порядке утвердило новый законопроект, ужесточающий наказания за противоправные действия во время демонстраций.

Среди прочего, новая норма предусматривает изменение подхода к наказанию несовершеннолетних от 14 до 18 лет, в том числе делает возможным применение к ним превентивного задержания. Тем же, кто с помощью соцсетей или "иных электронных средств коммуникации" собирает, способствует организации или координирует деятельность группы в ходе беспорядков, теперь будет грозить от 4 до 12 лет тюрьмы.

- Все мы видели кадры насилия, потрясшего Милан и другие итальянские города в минувшие выходные: разграбленные магазины, разбитые окна, нападения на полицию. Это неприемлемо, - заявила Мелони в видеообращении по итогам заседания Совета министров.

Протесты — это право, а разрушение наших городов — нет, - подчеркнула она.

Премьер-министр отметила, что, согласно новому закону, вступающему в силу с завтрашнего дня, связанные с насилием действия в ходе демонстраций будут грозить участникам штрафом до 20000 евро (почти два миллиона рублей) и тюремным заключением до 5 лет. При этом попытка скрыть лицо под балаклавой, действие в составе группы или нанесение травмы другому гражданину, будет считаться отягчающим обстоятельством.

Кроме того, глава правительства подчеркнула, что родителей несовершеннолетних погромщиков заставят возмещать ущерб. Также их ждёт административный штраф за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию от 500 до 1000 евро (от 45 до 95 тысяч рублей).

Ранее власти Италии приняли решение о направлении в Милан дополнительных сил из 500 военнослужащих сухопутных сил для обеспечения соблюдения правопорядка.

В ходе недавних беспорядков были арестованы более 200 человек, 80 процентов задержанных — несовершеннолетние.

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