Безрукова в полупрозрачном топе, Савичева после развода и Линда после скандала с Фадеевым: как прошла премия FB «Люди года — 2026»

Гостей встречал Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В Москве вручили премию FB «Люди года — 2026». На красной дорожке появились Ольга Бузова в сверкающем красном платье, Ирина Безрукова в полупрозрачном топе с откровенным бельем, а Линда после громкого конфликта с Максимом Фадеевым вышла на сцену исполнять свои хиты. Также впервые после громкого заявления появилась Юлия Савичева, недавно объявившая о разводе с Александром Аршиновым. Корреспондент KP.RU побывал на светском вечере, где награждали артистов, предпринимателей и представителей индустрии красоты.

Ольга Бузова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

19 октября ресторан «Боярский» собрал звезд шоу-бизнеса и других известных гостей. Церемонию вела Ольга Бузова, а Дмитрий Дибров встречал прибывших на зеленую дорожку гостей с привычным чувством юмора: шутил, подбадривал номинантов и охотно общался с журналистами. Ольга Бузова выбрала для светского выхода облегающее красное платье в пол, усыпанное мерцающими пайетками. Драматичности наряду добавляли черное боа из перьев, массивное колье с темным камнем и крупные украшения. В таком образе ведущая церемонии явно не собиралась теряться на фоне гостей.

Актриса Ирина Безрукова сделала ставку на сочетание классики и глэм-рока. На актрисе был графитовый жакет с блестящей отделкой в виде языков пламени, выложенных стразами, а под ним полупрозрачный черный топ, сквозь который просматривалось бра. Образ дополняла пышная черная юбка миди с выразительной фактурой. Вместе со своим PR-директором Станиславом Влайку актриса получила награду «Тандем десятилетия».

Ирина Безрукова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Дмитрий Дибров появился в черном костюме с жилетом и белой рубашкой. Наряд телеведущего выделялся необычным широким галстуком с анималистичным принтом, красным платком в нагрудном кармане и крупными очками в декорированной оправе.

Дмитрий Дибров Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Линда, которая редко приходит на светские вечера, особенно после громкого скандала с Максимом Фадеевым из-за авторских прав, выбрала полностью черный ансамбль с готическим настроением. Певица надела укороченную кожаную куртку, длинную юбку или платье с объемными воланами и массивную обувь на толстой подошве. Финальными штрихами стали крупные темные очки, акцентные кольца и распущенные волосы с тонкими косичками у лица, в которые были вплетены бирюзовые пряди.

Линда Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Певец Митя Фомин предпочел более расслабленный стиль. На певце были темно-коричневое пальто, объемный графитовый шарф, белая футболка с итальянской надписью и голубые джинсы с потертостями и рваными деталями на коленях. Артист получил награду «Литературный дебют года».

Митя Фомин Фото: Михаил ФРОЛОВ.

За музыкальную часть на сцене отвечала Юлия Савичева, которая совсем недавно объявила о разводе с мужем спустя более 20 лет отношений. Певица получила премию в номинации «Поп-рок артист года» и исполнила композицию в знакомой поклонникам лирической манере. На сцену она вышла в кожаной куртке и длинной юбке необычного кроя с полупрозрачными элементами. Линда, удостоенная титула «Рок-легенда», напомнила залу, за что ее песни стали узнаваемыми. Со сцены прозвучали «Я ворона», «Мало огня» и другие хиты. Гости подпевали артистке, а выступление сопровождалось аплодисментами.

Елена Север была отмечена в номинации Fashion&Music Icon. Тони получил титул «Голос любви», Мария Погребняк — «Доверие года», CHEBANOV — «Гуру поддержки», Эвелина Бледанс — «Энергия жизни», Алла Довлатова — «Мама года». Торнике Квитатиани и Диана Кардава стали лауреатами в категории «Свадьба года», а Инна Сигле получила звание «Лицо с обложки». В числе других лауреатов — Артур Караев и Casa Lolo, отмеченные за гастрономический прорыв года в формате итальянско-восточного диалога; Томас Март, ставший предпринимателем года; дизайнеры Ирина Марси, Таня Кукла, Евгения Варданян и Анна Гудничева. Награды также вручили специалистам в области пластической хирургии, косметологии, психологии, недвижимости и гостиничного сервиса.

Елена Север Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Также в категории «Лучший агент по недвижимости» победил Дмитрий Филитович, адвокатом года стал Акоп Абгарян, а актрисой года стала Марина Макеева.

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